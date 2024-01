Buenaventura (CNMV), sobre Grifols: "Vamos a aclarar la situación y no suspenderemos al valor"

Grifols acapara toda la atención del mercado español este martes, tras el informe demoledor publicado por Gotham City, una vieja conocida por el caso Gowex. El supervisor bursátil no ha publicado ningún comunicado oficial, pero su presidente, Rodrigo Buenaventura, sí ha querido manifestar cuál es la posición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "No tiene sentido poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información publicada. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía y nos seguiremos dirigiendo a ella para recabar información adicional con el objetivo de esclarecer esa situación. No les quepa ninguna duda", ha traladado.

Buenaventura ha descartado por completo que vaya a suspenderse la cotización del valor. "La protección de los inversores es la prioridad número uno de la CNMV, como marca la ley. A los inversores no les protege suspendiendo la cotización, sino asegurándose de que la información está a disposición de todo el mundo. Los inversores son ahora conscientes de toda la información para formarse un juicio. Soy consciente de la volatilidad del valor, pero lo último que tenemos que hacer es suspender la cotización. Eso se hace cuando hay asimetrías en la información, y este no es el caso", ha asegurado durante un encuentro en el Palacio de la Bolsa de Madrid para la publicación del Libro Blanco para aumentar la competitividad de los mercados financieros españoles.

Otro de los puntos de debate es que la entidad americana se está beneficiando de estas caídas gracias a la posición corta que afloró ayer mismo en la CNMV, de un 0,57%. "No es inhabitual que en algunos tipos de inversores ligados a firmas de este tipo se produzca esta secuencia: la toma de una posición previa o inmediatamente posterior a la divulgación de un informe de análisis, ni en nuestro país ni en otros", aclara Buenaventura. El presidente del regular niega, al mismo tiempo, que se haya planteado el prohibir las posiciones bajistas sobre el valor: "Esta situación no encaja con una prohibición de las posiciones cortas. El problema no debe centrarse en esto sino en la veracidad de la información".

Por su parte, Javier Hernani, CEO de Bolsas y Mercados Españoles (BME), considera que es muy prematuro dictar sentencia de esta situación. "Requiere información y transparencia sobre el informe y sobre los intereses del informe. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones". No obstante, Hernani ha querido destacar que "los mecanismos de mercado han funcionado, ante la volatilidad que se ha producido". Y es que durante horas el valor se ha sometido a una subasta de volatilidad, ante el aluvión de órdenes de venta.