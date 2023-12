La caída del precio del crudo hunde un 11% al mercado de materias primas en 2023

Salvando los paralelismos con el drama humanitario de un terremoto, el mercado de materias también registró varios seismos a partir del segundo mes del año, en especial los precios del petróleo cotizado. El barril Brent, de referencia en Europa, anotó un drástico recorte en el cambio a marzo que llevó en apenas cinco jornadas al barril de los 85 a los 71 dólares. Sería solo la primera de varias réplicas en el mercado de las commodities.

La Unión Europea acordó limitar los precios de productos petrolíferos rusos para debilitar a Moscú en su conflicto con Ucrania, una medida que debería haber encarecido el precio del petróleo al traer de otras geografías el mismo cupo de combustible. Sin embargo, la oferta de crudo se impuso a la demanda en la mayor parte del año. A pesar de los intentos del cártel de países exportadores y países como Rusia (OPEP+) de levantar los precios a base de recortes de producción, lo cierto es que el Brent cotizó, con vaivenes, entre los 70 y los 95 dólares cerrando el año en la zona de los 80.

Es decir, el petróleo cotizado cae un 9% en 2023 con el riesgo de que caiga aún más si el consumo en 2024 se resiente ante las débiles expectativas de crecimiento que auguran los expertos, según Bloomberg. De hecho, las previsiones que barajan los expertos no consideran que el Brent vaya a cerrar el año que viene con un precio medio superior a los 80 dólares y solo una recuperación económica más rápida de la esperada permitiría un incremento de los precios de la mano de una demanda más fuerte.

Si el precio del petróleo cae, al final, el resto de materias primas se resiente. El índice de materias primas ponderado de Bloomberg (donde el petróleo pesa más que metales o materias primas blandas como cereales) cede un 11,5% en el año.

Otra de las energéticas que registró un fuerte recorte de precio en los últimos doce meses fue el gas. La referencia para Europa, los futuros del TTF holandés, retrocede un 55% en el año y se sitúa en mínimos de noviembre de 2021. De nuevo, la demanda industrial europea, que precisa del gas para hacer funcionar su maquinaria, no está a pleno rendimiento y el gas que antes llegaba de Rusia ahora se suple en barco desde Estados Unidos. Con los inventarios de gas natural europeos casi llenos y un invierno con temperaturas más suaves de lo esperado, el TTF cierra el año en los 33,2 MWh.

No obstante, que China no haya dado muestras de recuperación y la frágil situación de su sector inmobiliario desplomaron los precios de la mayor parte de materias primas vinculadas a la industria y la construcción. El níquel (es la que más cede desde el primero de enero con un 45%), el zinc, aluminio o el cobre se resintieron en los últimos doce meses y no se espera que se normalice su cotización hasta que el crecimiento vuelva a recuperarse en estos sectores clave y en economías como la del gigante asiático. Uno de los metales más atesorados por el mercado, el oro, registró este 2023 un nuevo techo histórico al registrar 2.072 dólares por onza.

El ajuste de las políticas monetarias llevó a los inversores a buscar refugio más allá del dólar y el oro se convirtió en uno de ellos. Además, las perspectivas apuntan a que el ciclo alcista del oro aún no ha acabado. Desde Bank of America consideran que los bancos centrales mantendrán un ritmo de compras de oro en 2024 y que se tocará el punto más alto una vez llegue el primer recorte de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que el mercado descuenta para marzo del año que viene. En 2023 el oro sube un 12,5%.

El mercado de cereales normalizó sus precios después de un 2022 marcado por la guerra de Ucrania y las dificultades de exportar trigo o cebada del granero de Europa. Sin embargo, las constantes sequías y condiciones adversas del clima provocaron un repunte de los precios a partir de septiembre en los contratos de trigo pero también de la soja o maíz, en menor medida. Los precios que sí han subido con fuerza en 2023 son la pulpa de naranja, que sube un 75% en 2023 (la más alcista del ejercicio), el café (15%) y el Cacao, que se encarece un 65% y cotiza en máximos no vistos desde 1977.