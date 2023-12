Bankinter cree que seguirá el rally de las bolsas en 2024 e incluye inmobiliarias y ciberseguridad

La cosecha de ganancias que acumulan las bolsas en el ejercicio el curso no suponen un palo en las ruedas para el año que viene. Así lo piensan desde el departamento de análisis de Bankinter, que creen que 2024 seguirá siendo un buen año para la renta variable y otorga un potencial de revalorización para el Ibex 35 del 12% y un 14% para el S&P 500 y EuroStoxx 50. Además, desde la firma consideran que los bonos también tendrán su lugar especial y seguirán siendo una buena alternativa para el inversor.

"Lo que viene es mejor que lo que dejamos atrás", indican desde Bankinter, que confían en que 2024 será un año de ciclo expansivo tanto en EEUU -más sólido- como en Europa -más débil, pero suficiente-, con el euro apreciándose ligeramente y los precios del inmobiliario corrigiendo un 2% en Europa y Portugal. "Las bolsas están bien soportadas por la recuperación de los resultados corporativos tras un 2023 casi plano, sólido empleo, crecimiento suficiente, aunque no generoso y tipos de interés a la baja, sea cual sea el timing para su materialización".

El rally de mercado que se ha experimentado en el cuarto trimestre de 2023 continuará en el arranque del próximo ejercicio, con las valoraciones de bolsas y bonos justificadas y potenciales suficientemente atractivos. "Nuestras valoraciones actualizadas ofrecen potenciales de revalorización atractivos (+15% tanto para el EuroStoxx-50, como para el S&P500), que dan soporte a las bolsas de cara a 2024, incluso a pesar de su rally durante el cuatro trimestre de 2023. Continuamos en un contexto simultáneamente favorable a bolsas y bonos, iniciado en 2023 y por primera vez así, para ambas clases de activos, desde hace más de 10 años. Y esto se debe no sólo a las esperadas bajadas de tipos, sino también (y de forma más fiable) a la expansión de los resultados empresariales". Así, desde Bankinter destacan las oportunidades que seguirá ofreciendo tanto la deuda gubernamental como la corporativa.

Incluyen inmobiliario y ciberseguridad

Para los próximos meses, Bankinter aumenta su exposición en los sectores inmobiliario y tecnológico, con especial preferencia en las firmas de seguridad dentro del segundo. Estas dos se unen a la lista de sectores que ya tenían en este ejercicio y que mantienen para el que viene: semiconductores, infraestructuras, seguros, utilities, transición Energética, defensa y tecnología de la Salud.

Por contra, los bancos y petroleras salen de su foco principal para el año que viene. En el caso del sector financiero, desde Bankinter subrayan que, pese a ser una idea que llevan reiterando desde hace varios meses, excluyen esta temática al "haber otras alternativas más atractivas en el entorno actual".

Sin embargo, matizan que no recomendar bancos a día de hoy "no significa que no nos gusten", pero en un entorno de bajada de tipos como se espera para 2024, "deja de ser un aliciente para el inversor", y no creen que la subida del 20% que han registrado en este ejercicio se vaya a repetir en el próximo. Con todo, los expertos de Bankinter indican que, pese a no recomendar el sector en general, sí que hay nombres propios muy interesantes, como BBVA, Unicredit, Intesa, BNP o ING.

Firmas preferidas de cada sector

En cuanto a las compañías elegidas en Bankinter de cada sector, en Tecnología, destacan Apple, Microsoft, Alphabet, Amadeus, Indra, Netflix, SAP o Salesforce. En Semiconductores sus favoritas son ASML, Infineon, TSMC, Nvidia, AMD y Lam Research.

En el sector de Utilities y Transición Energéticase decantan por Iberdrola, Enel, RWE y NextEra.

En Ciberseguridad les gustan Palo Alto, CrowdStrike, Zscaler, Fartinet, Datadog, Okta y CyberArk, mientras que en Defensa Rheinmetall, Thales y Leonardo.+

Por su parte, en Infraestructuras eligen a Vinci, Ferrovial, ACS, Sacyr y Cellnex.