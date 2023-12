BME lanza nuevas funcionalidades para operaciones en renta variable y derivados

Bolsas y Mercados Españoles (BME) continúa añadiendo funcionalidades a la inversión de sus clientes. Esta misma mañana, anunciaba dos nuevas herramientas para renta variable y una para productos derivados.

En el caso de la bolsa, los inversores tendrán a su disposición dos nuevas funcionalidades en la fase de negociación. Podrán optar a dos nuevas órdenes: At the Close (AtC) y la fase Trade At Last (TAL). Con las órdenes AtC , los operantes tendrán la posibilidad de mandar órdenes en cualquier momento de la sesión, pero éstas solo se ejecutarán al inicio de la subasta del cierre del valor. Tal y como indican desde la propia BME, esta nueva acción "facilita la entrada de órdenes destinadas a la subasta de cierre sin estar pendientes de su entrada manual en el momento del inicio de la misma".

Por su parte, la nueva fase de negociación Trade At Last comienza inmediatamente después de la subasta de cierre y una vez se haya fijado el precio de cierre de la acción. Solo podrán optar a negociación aquellos valores que hayan establecido un precio en dicha subasta de final de sesión y solo se podrá negociar con ellos durante los 10 minutos posteriores el cierre de mercado. Es decir, esta fase estará vigente desde las 17:35 (o 17:37 si se extiende la subasta de cierre) hasya las 17:45. Desde BME, con esta nueva etapa en las negociaciones bursátiles quieren permitir "la negociación de las órdenes que no se hayan podido negociar en la subasta y al precio del cierre de sesión", explican desde la plataforma.

Por su parte, en el MEFF, el de mercado de derivados de BME, existirá la nueva funcionalidad Flag Retail. Ésta permite marcar aquellas órdenes que se corresponden a clientes minoristas. El objetivo de Flag Retail es identificar estas órdenes de clientes retail, con la finalidad de que, si los creadores de mercado lo desean, se puedan mejorar las horquillas del contrato y ofrecer mejores precios a estos inversores más pequeños.

Para emplear esta nueva funcionalidad existen dos modos. Por un lado, marcando una cuenta como de un cliente minorista y, así, todas las órdenes enviadas a través de ella serán marcadas como tal; o marcando directamente la casilla Flag Retail dentro de la boleta de una orden. En estos casos, será marcada esa orden exclusivamente como perteneciente a un inversor minorista y habrá que repetir el proceso en cada orden que se desée establecer como tal.