Latinoamérica gana peso en las carteras de los gestores, que se fijan en México

De cara a 2024, "se puede seguir invirtiendo en Latinoamérica con bastante tranquilidad, siempre que sea de manera diversificada", ha resmido este martes Alejandro Varela, gestor en Renta 4 Gestora, durante su intervención en el Foro Latibex, el evento anual que organiza BME (Bolsas y Mercados Españoles) en torno al Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos en euros. Las bajadas de tipos que se esperan en 2024 ayudarán a una región que vive, en gran medida, del apalancamiento. Jesús González Nieto: "El volumen no es lo importante en un mercado como el Latibex".

"Creo que, igual que el año pasado todos sufrimos mucho por el endurecimiento monetario, el que viene probablemente contemos con el soporte de unas condiciones financieras que, al menos, nos permitirán estar un poco más tranquilos", ha añadido Varela, que gestiona el fondo Renta 4 Latinoamérica.

Los ponentes -reunidos en una mesa redonda moderada por Fernando Luque, editor senior de Morningstar- coincidieron en que la región cada vez tiene más peso en las carteras. En Fidelity cada vez encuentran "mayores oportunidades", ha señalado Domingo Barroso, sales director ETF Iberia & Latam en la gestora. "Economías como Brasil, Chile o Colombia ya han empezado a bajar los tipos de interés para incrementar su crecimiento, y eso nos gusta", ha afirmado. "La inflación en la región está controlada (...), con lo que el camino es muy claro", ha añadido. Barroso ha explicado que "las valoraciones en la región son muy atractivas, hay compañías cotizando por debajo de su media histórica". Por países, "donde estamos realmente positivos es en México", explicó.

"Nosotros también somos parte de este consenso que cada vez ve más oportunidades en Latinoamérica", ha comentado Didac Pérez, director de inversiones de Caja de Ingenieros. "Encontramos unas valoraciones bajas o muy bajas" con respecto a otras economías más desarrolladas; en particular, Brasil tiene un PER [multiplicador de beneficios] a 12 meses de 7,7 veces, México está ligeramente por debajo de las 12 veces, Chile en las 8 veces, Perú en las 9 y Colombia en 5 veces el beneficio". "Si las cosas a nivel macroeconómico no se tuercen, las expectativas para los mercados latinoamericanos son positivas", con rentabilidades estimadas a 12 meses que podrían situarse, sin efecto divisa, en el 9% para Brasil, el 12% para México, 12% para Chile u 8% para Perú y 15% Colombia, ha detallado. Esto son sólo estimaciones, ha apostillado, "ya que son muchísimas las variables dinámicas que hay detrás". En el caso de Caja de Ingenieros, "estamos, respecto al índice de referencia, el índice global de emergentes, sobreponderados en 3 veces Brasil, que tiene un peso del 15% y en México en 5 veces, hasta el 13%".

Por su parte, Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha destacado, en su discurso de inauguración del Foro, que América Latina ofrece "razones para la esperanza y sus propios desafíos y oportunidades. Recientemente, el FMI elevó tres décimas, hasta el 1,9%, la previsión de crecimiento en la región en 2023, gracias a un desempeño mejor de lo esperado de las economías de Brasil y de México", ha recordado.

El reto de Milei

Argentina, que desde este domingo tiene un nuevo presidente electo, también ha estado presente en la primera jornada del Foro Latibex. "Argentina a necesita un plan de estabilización, pero, con un 40% de pobreza, aplicar planes de este tipo es muy difícil", ha señalado Juan Cerruti, economista jefe global de Banco Santander, en otra de las mesas redondas del Foro. Dicho plan de estabilización "requiere, desde un punto de vista económico, consistencia tanto política como monetaria", pero "por encima de todo, creo que requerirá un profundo diálogo desde el punto de vista político. Porque vamos a necesitar alcanzar consensos para que la sociedad acepte las reformas que Argentina tiene que implementar", enfatizó Cerruti. También quiso destacar el "enorme potencial" de Argentina, un país que "puede alimentar a 500 millones de personas con sus propios alimentos y que es parte del llamado triángulo del litio"; además, "cuenta con Vaca Muerta, que es la segunda mayor reserva de petróleo y gas no convencional"