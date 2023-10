Sólo el 8% de los fondos españoles sobrepondera Telefónica en cartera

La actual posición financiera de Telefónica, que garantiza una rentabilidad por dividendo del 8% (una de las más elevadas del sector), ha despertado también el interés de la SEPI, que valora tomar una posición en la teleco. Telefónica es uno de los pesos pesados de la bolsa, lo que la coloca en el rádar de múltiples fondos de inversión. Según datos de Morningstar, más de un centenar de fondos españoles incluye acciones de la teleco en cartera pero tan solo el 8% de estos productos la sobrepondera. El resto invierte con un peso inferior al 4,48% que defiende dentro del Ibex.

La posible entrada de la SEPI en Telefónica no colocaría a la teleco automáticamente el cartel de no invertible para los fondos. Con carácter general, los fondos no suelen tener ninguna restricción por folleto que impida invertir en una compañía participada por un organismo público. "Ni en España ni fuera", explica Fernando Luque, editor senior de Morningstar. De hecho, hay algunos ejemplos de conocidos fondos que están presentes en empresas españolas participadas por la SEPI, como Indra, que se encuentra en la cartera de Fidelity Iberia, Santander Small Caps España o de Cobas Iberia, según la última información disponible.



"En la medida en que la compañía en cuestión siga siendo cotizada, y el porcentaje de participación pública deje margen para que su free flow en mercado sea suficientemente elevado, no habría problema en este sentido. Otra cuestión sería el mayor o menor atractivo que la compañía pudiera tener a futuro en función de la posible injerencia pública en la gestión de la misma", valora Félix González, socio director general de Capitalia Familiar.



Por norma general, los folletos que determinan en qué puede invertir un fondo se redactan de forma amplia para que, en un momento dado, el gestor pueda marcar la línea de inversión y no esté del todo encorsetada. Por ello, aunque por folleto no existan restricciones que impidan invertir en empresas con participaciones públicas, la posible entrada de la SEPI en Telefónica sí que podría ahuyentar a ciertos tipos de gestores, que por su estilo de inversión evitan entrar en estas cotizadas, como también los hay que prefieren obviar las salidas a bolsa. Al mismo tiempo, lo que también sucederá, de llegar a buen puerto el interés de la SEPI, es que los gestores que ya tienen a Telefónica en cartera deberán revisar sus tesis de inversión en función de los términos en los que se materialice la posible operación.

Los fondos con más peso

Entre ese centenar de fondos presentes en Telefónica, hay vehículos con políticas de inversión de todo tipo. Algunos se centran en small caps, así que el hecho de que otorguen a Telefónica un peso más bajo en sus carteras respecto al que tiene dentro del Ibex no implica necesariamente que infravaloren la acción.



Con los últimos datos disponibles en Morningstar, ningún fondo otorga a Telefónica un peso superior al 7% en sus carteras. Los que más invierten son Bankoa Bolsa (6,62%), seguido de GVC Gaesco T.F.T. (5,97%), Fonditel Lince (5,82%), y Fondemar de Inversiones (5,34%). En el resto, la acción de Telefónica pesa menos de un 5% de la cartera.



En ese listado de más de cien fondos, ninguno pertenece a las gestoras valor más conocidas en nuestro país. Hasta hace unos meses, Bestinver Bolsa mantenía una posición inferior al 2% en Telefónica, de la que ya se ha deshecho, según detallaron en la presentación de su última carta trimestral dirigida a inversores.