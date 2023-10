Catherine Yeung (Fidelity): "Indonesia ofrece la mejor relación rentabilidad / riesgo de todo Asia"

Catherine Yeung dirige la inversión en bolsa asiática de una de las gestoras más grandes del planeta, Fidelity, una firma que cuenta con más de 4,5 billones de dólares bajo gestión. Asia ha sido el escenario de algunas de las historias de crecimiento más rápidas que se han visto en las últimas décadas, con mercados como China o India acaparando especial atención. Es una región tan extensa que hace imposible valorar los mercados en su conjunto, ya que hay idosincrasias propias de cada país. Yeung ofrece su visión sobre el futuro económico de China, el gigante que está atravesando una crisis importante, y explica qué mercados considera más atractivos en este momento para invertir.

¿Cómo ve la recuperación de China? ¿Podría la crisis en el país generar una recesión mundial?

Es poco probable. Creo que hay más riesgos a la baja para la economía mundial desde el punto de vista de todos los emergentes. En lo que respecta a China, los inversores se han visto decepcionados por la recuperación y la falta de medidas por parte del gobierno. Pero hay que echar la vista atrás, porque, incluso los más pesimistas con China criticaban el modelo de crecimiento: el desarrollo inmobiliario y en infraestructuras era insostenible a largo plazo. Lo que ha ocurrido es que el gobierno se ha dado cuenta de esto y ha reajustado sus políticas. El mercado se ha decepcionado porque no hemos visto los enormes estímulos bancarios que suele haber en China. Hay un desajuste entre las medidas de estímulo de corto plazo y las ambiciones de crecimiento de largo plazo del país. El gobierno está enfocándose en el crecimiento, pero es un crecimiento moderado. Como inversores debemos resetear nuestras expectativas con los retornos que va a dejar China, y cómo acceder a ellos.

Hace una década la bolsa china era una historia de crecimiento tremenda. ¿Es esto cosa del pasado? ¿No vamos a ver estas rentabilidades de la bolsa china?

No, creo que se van a enfocar en el retorno absoluto. El inmobiliario va a dejar de ser la columna vertebral de la economía china. Necesitan otros motores de crecimiento, y sabemos que el consumo es uno vital. Y si miras a la salud de las finanzas de las familias del país, la tasa de ahorro es del 35%. De hecho, es posible que por eso han recortado la facilidad de depósito, para fomentar que la gente gaste. Si China estuviese como Corea o Australia, con deuda de los hogares por encima del 100% del PIB, estaríamos preocupados. Esto ni siquiera es una crisis; si quieres llamarlo crisis, no es una financiera, es una crisis de confianza. La gente no quiere gastar por distintos motivos

Japón ha tenido problemas de desinflación durante décadas, por la demografía, el ahorro de las personas mayores y sus hábitos de consumo. ¿Es esto lo que está ocurriendo en China?

No. Si tienes en cuenta el estallido de la burbuja de Japón en los 80, se pasaron décadas perdidas. El mercado inmobiliario cayó más del 70%. Se entró en una deflación silenciosa. Los consumidores postergaban sus compras y al haber sobreoferta, las empresas bajaban precios. Era un ciclo vicioso. Con los Abenomics algo cambió hace 10 años. En términos de política monetaria y fiscal, ahora todo el mundo quiere a Japón, porque están viendo cambios en los datos económicos, pero, sobre todo, están viendo un cambio en los consumidores y las empresas. Estas están aumentando la remuneración a los accionistas minoritarios. Los japoneses han cambiado su forma de consumir y están dispuestos a aceptar una inflación positiva. ¿Podría China seguir este camino? En Japón, cuando estalló la burbuja se vio una revalorización del yen. El yuan, en cambio, está debilitándose. Es poco probable que veamos una mayor deflación en China, y las autoridades saben que deben seguir implementando políticas.

"Es poco probable que veamos una mayor deflación en China; las autoridades saben que deben seguir implementando políticas"

El gobierno sabe que necesitan que el consumo sea un motor del crecimiento, porque así pueden depender de exportaciones, porque cuando vienen mal dadas, no puedes depender sólo de proyectos de infraestructura. Se está produciendo un aumento del consumo y una recuperación, pero es bipolar: tienes bajadas de precios en los productos de baja calidad y recuperación en los de alta. Lo que vemos en China es que, a pesar del sentimiento negativo, la valoración de las empresas chinas ofrece el mayor descuento en 20 años frente a la del resto de Asia, que ya de por sí ofrece un descuento frente al S&P. Es una historia de valor, y muchas empresas chinas están enfocándose en adaptarse a una industria competitiva como puede ser el comercio electrónico. Muchas empresas están invirtiendo fuera de China. Hace 15 años no podías encontrar productos tecnológicos, y no tenían una alta calidad. Este es el futuro de China: seguir creciendo en estas exportaciones y producir bienes de alta calidad. Por eso es tan importante invertir en I+D. Y se subvenciona parte de esta inversión. Así ha conseguido que el sector automovilístico supere a Japón y Alemania. Por todo esto no compramos el mensaje de que China no es un mercado para invertir, pero el sentimiento es muy negativo. Creo que el sentimiento está haciendo sombra a los fundamentales.

¿Dónde ve más valor en Asia fuera de China?

Los flujos de entrada han sido muy fuertes, y ahora, por ejemplo, India tiene que tener cuidado con el riesgo de caídas. India es el gigante del crecimiento futuro, pero no hay mucho más espacio para desarrollo de políticas, y hay elecciones el año que viene. Además, India puede sufrir más presión inflacionista por su dependencia de las materias primas extranjeras. Dicho esto, con todo lo que está ocurriendo en los Brics, se podrían ver nuevos contratos con Arabia Saudí, por ejemplo. Pero el gran problema de India son las valoraciones, que probablemente se van a mantener elevadas frente a China.

En Japón, por otro lado, la tasa de digitalización es muy baja, y cada vez más empresas de venture capital están generando flujos de entrada en Japón. Las empresas de pequeña capitalización e innovación están reapareciendo, y estas son las que hicieron en el pasado famoso a Japón. En Corea es similar: hay pequeñas empresas que tienen unas cuotas de mercado grandes.

Indonesia es, probablemente, el mercado que ofrece la mejor rentabilidad riesgo en este momento. El gobierno ha sido muy proactivo para conseguir los contratos que genera la estrategia de 'China +1'.

¿Qué es esta estrategia?

Empezó antes del Covid. China se estaba convirtiendo en un mercado muy caro para las manufacturas, y se empezó a buscar tener una fábrica en China, y otra en otro lugar. Vietnam, por ejemplo, se ha beneficiado muchísimo de esto en su industria textil. India ha pasado de producir el 5% de los iPhones, a producir el 25%. Esto es un tema de inversión en sí mismo y es algo muy beneficioso para Asia. Lo que ha hecho Indonesia es intentar estar en varios segmentos, y no sólo en tecnología. Han creado oportunidades en distintos sectores, y también es un gran exportador de materias primas. El líder del país, Jokowi, ha incrementado mucho los costes de importación, porque quiere crear cadenas de suministro y creación de empleo dentro del país, y producir materias primas. Ha sido un movimiento muy inteligente. Además, también tienen un buen perfil demográfico, y muchas empresas interesantes que están aprovechando este tirón del consumo doméstico. En general, Asia ahora es más atractiva que el resto del mundo, porque no tienen las mismas presiones inflacionistas y sus gobernantes no están corriendo detrás de la curva.

¿Existe una reticencia de los inversores internacionales por ir a China debido a sus malas prácticas empresariales y la geopolítica?

Desde el punto de vista del inversor internacional, para atraer capital y negocio, apenas hace 2 meses han hecho algunas reformas para que sea más atractivo. No sólo estamos viendo el auge de los inversores domésticos, que ya no pueden tener inmobiliario en propiedad, ni su dinero en la cuenta bancaria: tienen que tener activos financieros. Esto es muy bueno para los inversores extranjeros, porque bajo las nuevas reformas, las empresas tienen que tener una política de dividendos. Se están convirtiendo en empresas mejor gestionadas, y por eso la reforma de empresas estatales que vimos al final del primer trimestre es tan importante. Algunos dividendos en China son similares a los de empresas australianas, uno de los mercados que más retribuyen del mundo.

Dentro de China, ¿en qué sectores ve ahora más valor?

Tengo en cuenta las valoraciones y las perspectivas de crecimiento de las empresas China y asiáticas, y realmente en China se ve oportunidad en todos los sectores, ya sea materiales, industriales, sectores donde se ve consolidación. Consumo de todo tipo, que han caído mucho en los últimos años. Creo que lo mejor es tener una combinación de empresas estatales bien gestionadas y firmas privadas. Lo que sí estamos evitando son los sectores de coches eléctricos e inteligencia artificial. Esto es muy positivo para el planeta, pero dudamos que estas empresas tengan sólidas barreras de entrada.

"En China evitamos invertir en los sectores de coches eléctricos e inteligencia artificial"

Los megaproyectos de China, como la ruta de la seda, ¿tienen un papel en la crisis que se ha producido? ¿Cree que este proyecto tendrá éxito?

Sí, el proyecto no debería tener problemas, y por esto es importante este proceso de 'Brics+' que ha habido. Están construyendo mucha infraestructura a través de India, hasta Europa. Si miras el comercio, todavía es muy bajo en relación al sistema Swift, donde el dólar tiene el 80%. Pero la proporción del resto está creciendo en los últimos 10 años. Muchos de estos proyectos se están pagando en yuanes. Hay potencial de que un grupo de divisas se conviertan en la reserva mundial, y ahí está la cuestión de si uno puede ser la principal economía del mundo teniendo tanta actividad en divisas que no son dólares. Es posible que los 'Brics+' creen una nueva divisa y que empiecen a utilizarla. Y ten en cuenta que muchos países productores de petróleo, con fondos de inversión públicos, están diversificando su exposición a EEUU.