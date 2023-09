EBN lanza un servicio de gestión discrecional de carteras a éxito

EBN Banco ha lanzado una propuesta novedosa en materia de gestión discrecional de carteras, en la que un cliente suele delegar en un gestor las decisiones de su cartera a cambio de una comisión fija. En el caso de esta entidad, cobrará únicamente al cliente sobre la rentabilidad obtenida.

La comisión será del 20% sobre el rendimiento generado, sin que nunca cobre por una rentabilidad ya realizada. Para eso establece una marca de agua sobre la máxima rentabilidad anual obtenida. "En el caso de que no se obtengan nuevas rentabilidades", explica Olea Sandonís, director de Inversiones y gestor de patrimonios de EBN Banco, "la comisión será cero".

Por ejemplo, para una inversión de 100.000 euros que se convirtieran en 103.000 euros al finalizar el año, EBN aplicaría una comisión de éxito sobre esos 3.000 euros. Si en el segundo año el cliente no gana nada y termina el año con 98.000 euros, no cobraría ninguna comisión. En un tercer año, si esos 98.000 euros se convierten en 99.000 euros, tampoco se aplicaría comisión porque no se habría superado el valor máximo de la cartera establecido en 103.000 euros.

EBN Banco ofrece dos carteras: la prudente, dirigida a inversores que buscan limitar el riesgo, con el objetivo prioritario de intentar preservar el capital, y situar la rentabilidad por encima de la inflación; y la equilibrada, con un nivel moderado de exposición al riesgo. La aportación mínima para acceder a este servicio es de 50.000 euros.

La entidad también ha sido pionera en impulsar la contratación de clases limpias de fondos de inversión, es decir, sin comisiones de retrocesión. Recientemente ha creado un comparador de fondos de inversión donde los usuarios pueden encontrar de una forma fácil los gastos corrientes que tienen todas las clases de un mismo fondo de inversión.

