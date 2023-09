Ana Botín: "Vamos a tener que depender de los combustibles fósiles durante algún tiempo"

Que cuatro primeros espadas financieros se reúnan en torno a una mesa para hablar de sostenibilidad es algo que no sucede todos los días. Este martes ha ocurrido en Madrid, en un evento organizado por la Iniciativa de Finanzas del Programa Medioambiental de Naciones Unidas (United Nations Environment Programme Finance Initiative), que ha convocado a Ana Botín (presidenta de Santander), José Ignacio Goirigolzarri (presidente de CaixaBank), Carlos Torres (presidente de BBVA) y a Antonio Huertas (presidente de Mapfre).

"No tendremos una sociedad ni unas compañías verdes si no tenemos crecimiento", ha señalado Ana Botín, presidenta de Santander. Ese crecimiento es fundamental, y "no nos estamos enfocando lo suficiente en este aspecto", ha lamentado Botín, que también hizo hincapié en que la transición de verde a marrón tiene que ser asequible y segura. "Esto tiene enormes implicaciones", añadió, ya que "significa que vamos a tener que depender de los combustibles fósiles por algún tiempo", y financiar a esta industria, en paralelo a que se financie la instalación de paneles solares.

También señaló Botín a los poderes públicos: "Necesitamos que los gobiernos establezcan planes de transición, porque sin ellos esa asequibilidad no va a ser posible". Al mismo tiempo, enfatizó, otra cuestión a abordar es que actualmente "hablamos mucho sobre el suministro, pero la demanda es igual de importante". Cada vez habrá más población en el planeta, lo que significa "mayor demanda", y se necesitarán "planes de eficiencia" para afrontarla.

Por su parte, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado algunos aspectos a mejorar en este proceso de transición: "Hay que garantizar un marco que sea realmente operativo para todos los actores, en el que la agilidad y la flexibilidad (...) sean claves. Un marco que debe ser coherente entre las distintas partes del mundo. Además, hay que trabajar mucho en los datos y los informes, para subir la nota de calidad de los datos, y hacer comparaciones homogéneas. Y, al mismo tiempo, debemos abordar las cuestiones de sostenibilidad social", ha detallado Goirigolzarri.

La Iniciativa Financiera del Programa Medioambiental de Naciones Unidas agrupa a más de 500 bancos, aseguradoras e inversores que aglutinan activos superiores a 170 billones de dólares, y tiene ya más de 30 años de vida.

(Noticia en ampliación).