Morgan Stanley y JP Morgan avisan: el mercado se pasa de optimista con EEUU

En un año que comenzaba con malas expectativas para la bolsa por el peligro de que una recesión ampliase las pérdidas de casi el 20% que sufrió el S&P 500 en 2022, los inversores en bolsa estadounidense han hecho oídos sordos a las advertencias, generando subidas de más del 17% para el índice de bolsa estadounidense, y de casi el 34% para el Nasdaq Composite.

Aunque el mes de agosto no ha sido positivo, las subidas que ha experimentado la bolsa desde el primer día del año están llevando a algunos grandes bancos de inversión a advertir de la complacencia que parece haberse asentado entre los inversores. Morgan Stanley y JP Morgan son las dos entidades que han lanzado avisos a navegantes en los últimos días, anticipando una corrección para la bolsa estadounidense.

Excesiva complacencia

El lunes, el equipo de estrategia de inversión de JP Morgan hacía público su aviso: "Existe una complacencia evidente en el sentimiento de mercado, con el VIX [el índice que mide la volatilidad del mercado americano, también conocido como índice del miedo] muy cerca de mínimos históricos y el posicionamiento de los inversores en bolsa americana creciendo", señalan. "Ya no hay un colchón salvavidas, y el sentimiento inversor está totalmente alineado con un escenario de aterrizaje suave de la economía"; destacan. Y el aterrizaje suave es una hipótesis, quizá, demasiado optimista.

Esta es, también, la clave que ha llevado a Morgan Stanley a alertar del exceso de inversión en una bolsa que, con el escenario macro sobre la mesa, cotiza en múltiplos demasiado elevados (el PER a 12 meses del S&P alcanza las 20,7 veces,, frente a las 12 veces que mantiene el Stoxx 600).

"En los precios actuales, los mercados están esperando un acelerón del crecimiento económico que consideramos poco probable este año, especialmente en el frente del consumo", señalan. "Un frenazo potencial en los datos durante septiembre y octubre no está puesto en precio en muchos valores, ni tampoco en las expectativas", indican.

Hay mejores alternativas

Muchos inversores, a juicio de JP Morgan, estarían cayendo en lo que se conoce como FOMO (fear of missing out); es decir, estarían invirtiendo motivados por el miedo a perderse las subidas, y no tanto por seguir un análisis fundamental consecuente con la situación económica del gigante americano.

Para el banco estadounidense, ahora hay muchas alternativas interesantes para invertir en los mercados internacionales. Mientras mantienen una posición de infraponderación a la bolsa estadounidense, desde JP Morgan sí creen que ahora hay que sobreponderar la bolsa del resto del mundo en las carteras, con un enfoque especialmente destacado en la bolsa suiza.

