Naturhouse, un dividendo del 2,9% y una posible exclusión de bolsa

Son escasos los dividendos cercanos en el calendario que ofrecen rentabilidades del 3%. Sí roza ese nivel el de Naturhouse, que el próximo 25 de septiembre repartirá 0,05 euros por acción. Para embolsárselos es necesario tener los títulos en cartera antes del día 21. Consulte aquí el calendario de los próximos dividendos.

Naturhouse, firma dedicada a la dietética y a los cosméticos, sube un 9,5% este año en el parqué, pero desde su máximo de 2023 cede más de un 16%. En 2022 se desplomó un 18%. La compañía cotiza muy por debajo de los niveles en los que arrancó su andadura bursátil en abril de 2015: en aquel momento se estrenó a 4,80 euros y actualmente sus títulos se negocian en el entorno de los 1,7 euros.

Se trata de una compañía familiar y de pequeña capitalización, que a día de hoy supera por poco los 100 millones de euros de valor en bolsa, y que actualmente carece de un seguimiento de los analistas suficiente como para constituir un consenso.

¿Una opa de exclusión?

En una entrevista concedida a elEconomista.es a comienzos de 2023, el presidente de la compañía, Félix Revuelta, hablaba con claridad de la posibilidad de seguir elevando su participación en el capital hasta tener que lanzar una opa de exclusión. Revuelta ha aprovechado los descensos para adquirir acciones: "Yo estoy comprando. Saqué el 26% del capital a bolsa y lo hice con el objetivo de comprar una compañía americana, aunque finalmente no lo hice. Al final llegaré al 80% del capital y lo tendré que comunicar y, si llego al 90%, tendré que lanzar una opa. No tengo ninguna prisa. Debo ser de los pocos empresarios a los que les preocupa muy poco el valor en bolsa", afirmaba el empresario. Revuelta también señalaba que ha tenido ofertas que ha rechazado: "Yo sé el valor de mi compañía. Además, me sentiría mal si mañana vendiera capital más barato. Me ha venido mucha gente a comprar participaciones del 5% y no se la he vendido si no aceptaban comprarlo a 5 euros o, mínimo, a 4,8 euros, el precio de la salida a bolsa. Pero la compañía tiene muy poco free float, es verdad, y por eso se mueve muy poco en bolsa", explicaba. Actualmente, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) recoge una única participación significativa en el capital de Naturhouse, el 77,6% que ostenta su presidente y fundador.

Cerca en el calendario está también la entrega, ya confirmada, de Bodegas Riojanas, que el 15 de septiembre abonará 0,096 euros por título entre sus accionistas. Para poder cobrarlos es necesario tener el valor en cartera antes del día 13. También Ebro Foods ha confirmado su próximo dividendo, los 0,19 euros que entregará el día 2 de octubre. El fabricante de pasta permite embolsarse un 1,1% con este pago.