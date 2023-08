Qué dividendos del S&P 500 compiten con la deuda

En la bolsa estadounidense los dividendos ofrecen rentabilidades menos elevadas que en la europea, lo cual no quiere decir que no haya empresas en el selectivo con más capitalización del mundo que ofrecen altas rentabilidades en su retribución por esta vía. En el S&P 500 hay 97 empresas que no repartirán dividendo este año, según las previsiones de los analistas, pero también hay 77 empresas para las que se espera una rentabilidad por dividendo superior al 4% que ofrece el bono estadounidense en este momento. Las diez firmas que ofrecen los dividendos más elevados del selectivo son Altria, Verizon, AT&T, KeyCorp, Truist Financial, Walgreens Boots, Lincoln National, Kinder Morgan, Simon Property y Crown Castle, ordenados de mayor a menor rentabilidad del dividendo esperada para este año, según el consenso de mercado que recoge FactSet.

Altria es la compañía que ofrece el mayor dividendo de todo el índice, con un 8,97% previsto para el año 2023. La compañía, dedicada a producir y vender tabaco, no está pasando por un buen año en bolsa, con caídas de más del 6%, que han contribuido a incrementar la rentabilidad del dividendo que reparten. La empresa considera "una prioridad", tener un dividendo "fuerte y que crezca con consistencia", y para ello utiliza un 80% de sus beneficios a pagar el dividendo, un payout elevado, y más para una compañía estadounidense.

Después de la tabacalera, las dos compañías que más rentabilidad por dividendo ofrecen son las telecos Verizon Communications y AT&T, firmas que repartirán, si se cumplen las previsiones de los analistas, una rentabilidad del 7,97% y 7,95% en 2023, respectivamente. Las dos telecos están atravesando un mal año en bolsa, con caídas de su cotización del 17% para Verizon y de más del 25% para AT&T. Estas pérdidas han impulsado la rentabilidad por dividendo de las dos compañías, después de que se publicase en The Wall Street Journal un reportaje en el que señalaban cómo muchos cables antiguos de comunicación de las dos empresas están recubiertos con plomo, lo que, según el diario, podría obligar a tener que cambiar la infraestructura antes de lo esperado por este motivo.

Ahora es importante destacar que, en la lista de mayores dividendos del S&P 500, se encuentran cinco compañías del sector financiero, en un año en el que la crisis ha surgido en algunas firmas de la banca estadounidense, y que ha generado caídas en bolsa en el sector. Teniendo en cuenta las caídas de más del 50% que acumulan en el año KeyCorp, Truist Financial y Lincoln National, además del 11% y 41% que caen Simon Property y Crown Castle, no es extraño encontrar que las rentabilidades por dividendo de estas firmas se hayan incrementado mucho en los últimos meses, hasta dejarlas entre las diez compañías del selectivo que más rentabilidad ofrecen por esta vía.

En este sentido, es importante destacar que sólo Lincoln National tiene una recomendación de venta por parte de los analistas, mientras que los otros cuatro bancos merecen la recomendación de mantener en este momento.