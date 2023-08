Los expertos se creen la última alza de tipos del BCE en septiembre

Los últimos datos de inflación que se han publicado en la zona euro, correspondientes al mes de julio, dejaron una lectura que ha podido llevar a algunos inversores a considerar que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha terminado su ciclo de subidas de tipos, y que no quedan más alzas en el precio del dinero en el horizonte cercano. Según las cifras de julio, el ritmo de crecimiento de la inflación se moderó hasta el 5,3% ese mes, más de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, el consenso de expertos que recoge Bloomberg cree que esto no va a ser suficiente para que el organismo no suba los tipos una última vez en septiembre.

Según la última encuesta que ha lanzado la agencia, el BCE subirá los tipos 25 puntos básicos en septiembre, y dará por terminado el proceso que empezó en julio del año pasado.

Algunos analistas están ponderando la importancia que ha tenido la última encuesta de inflación de los consumidores que lanza el BCE todos los meses, un dato de peso para el organismo. Los resultados de la encuesta de junio también avalan la posibilidad de que el BCE no suba los tipos de interés en septiembre, y que haga, como mínimo, una pausa en el proceso de endurecimiento de tipos. La inflación prevista a 3 años y a 12 meses siguió reduciéndose, hasta el 2,3% y 3,4%, respectivamente, cuando el dato previo apuntaba al 2,5% y 3,9%.

Con el BCE avisando en julio de que sus decisiones son ahora muy dependientes de los datos, hay analistas, como Martin Wolburg, economista senior de Generali Investments, que creen que el organismo aún no se va a poder permitir parar las subidas de tipos en septiembre, a pesar de los últimos datos de inflación.

"Dudamos de que las perspectivas de inflación actualizadas sean lo suficientemente benignas como para dejar de subir los tipos. Ha quedado claro que el BCE sigue preocupado por la dinámica de la inflación interna. Por ello, mantenemos nuestra opinión de una última subida de 25 puntos básicos hasta el nivel máximo del 4,0%, pero reconocemos que ahora es una opción muy ajustada", avisa.

