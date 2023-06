El miedo a la recesión en EEUU se acrecienta con la Fed: la curva de tipos vuelve a hundirse

Los comerciantes de bonos están aumentando las apuestas de que la Reserva Federal llevará a la economía estadounidense a una recesión. La reacción del mercado a la hoja de ruta de la Fed está siendo clara. Los rendimientos a corto plazo de los bonos aumentan mientras que los de largo plazo disminuyen, anticipando una desaceleración del crecimiento en el futuro. Asimismo, la caída de los rendimientos del jueves está siendo liderada por los vencimientos largos.

Estos movimientos están profundizando la inversión de la curva de rendimiento del Tesoro, específicamente la brecha entre los valores a dos y 10 años, a 93 puntos básicos, un nivel alcanzado por última vez en marzo, cuando se alcanzó el extremo de 109 puntos básicos de este ciclo.

Su actual precio sugiere que los comerciantes de bonos se muestran escépticos de que el banco central pueda evitar el llamado aterrizaje forzoso, ya que continúan insistiendo en el aumento de los tipos de interés en un esfuerzo por controlar la inflación que sigue siendo más del doble de su objetivo del 2%.

"La Fed corre el riesgo de ignorar la creciente contracción del crédito y las pérdidas persistentes de las tasas más altas", dijo George Goncalves, jefe de estrategia macro de EEUU en MUFG. "El catch-22 es que para que se relajen, algo ahora tiene que romperse o la economía tiene que resquebrajarse".

No son solo los operadores de bonos los que están cada vez más preocupados. El sesenta y uno por ciento de los expertos en la última encuesta de Bloomberg, realizada en las horas posteriores a la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto defiende que una política monetaria más estricta en última instancia provocará una recesión en algún momento del próximo año.

"La Fed claramente estaba tratando de enviar un mensaje agresivo de que todavía no han terminado y no creen que hayan hecho suficiente progreso en la inflación", dijo Michael Cudzil, gerente de cartera de Pacific Investment Management "Ves un aplanamiento de la curva y las tasas no tienen en cuenta el alcance total de las alzas, por lo que la idea es que estas alzas pueden afectar y la Fed está más cerca del final".

Los mercados no están convencidos de que las alzas de tipos aumenten tanto

Los altos cargos han dejado sin cambios sus tipos de interés en el rango de entre 5% a 5,25% el miércoles, pero proyectaron que la tasa clave aumentará a 5,6% para fines de este año, lo que implica dos aumentos más de un cuarto de punto, frente al 5,1% en marzo. También revisaron estimaciones más altas de inflación subyacente para fin de año a 3,9%, desde 3,6%, debido a lo que el presidente Jerome Powell calificó de presiones de precios sorprendentemente persistentes.

Aún así, los mercados no están convencidos de que las alzas de tipos aumenten tanto como proyectan los banqueros centrales. La tasa más alta de los contratos de swap para reuniones futuras a primera hora del jueves fue de alrededor del 5,29 % tanto para septiembre como para noviembre, con julio en el 5,26 %, en comparación con la tasa efectiva actual de la Fed del 5,08 %.

La perspectiva agresiva de la Fed para las subidas de tipos hasta fin de año puede ser un esfuerzo por hacer añicos las expectativas de recortes del mercado de bonos en los próximos meses, según Michael de Pass, jefe global de tipos lineales de Citadel Securities.

"Todos estamos en un modo de esperar y ver, y es probable que la Fed esté tratando de evitar que el mercado de bonos fije los precios en los recortes inmediatamente después de que dejen de subir", dijo de Pass. "A medida que la economía evolucione, la función de reacción de la Fed y cómo debe operar el mercado se volverá más clara".

Por ahora, se deja que los inversores analicen los datos, al igual que los propios altos cargos dicen que lo harán. La lista del jueves incluyó un número mayor de lo esperado de nuevas solicitudes de desempleo. El total superó levemente al de la semana anterior, que fue el más alto en más de un año, una indicación de la debilidad del mercado laboral.

Muchos inversores en bonos están moviéndose hacia operaciones más pronunciadas en los últimos meses, impulsados por las predicciones de que la Fed ha terminado en gran medida de endurecer su política y que la flexibilización estaba a la vuelta de la esquina. Esas apuestas se verán cuestionadas si la inflación y los datos del mercado laboral demuestran ser más resistentes de lo esperado en los próximos meses.

"Aquí tenemos a la Fed diciendo que debemos ser restrictivos y permanecer más restrictivos por más tiempo", dijo Jay Barry, codirector de estrategia de tasas de EEUU en JPMorgan, en Bloomberg TV después de la decisión. "Eso va a afectar más al front-end, mientras que el long-end se verá más afectado por las tasas de crecimiento de la tendencia. No estoy necesariamente sorprendido de que veamos que la curva de rendimiento se invierte aún más, si la Fed dice que tenemos que ser más restrictivos y permanecer allí por un período de tiempo más largo, mientras que no hay nada que nos haga pensar que las tasas de interés neutrales o la tendencia las tasas de crecimiento son en realidad más altas".

Multitud de países están girando también en la misma dirección que Estados Unidos

Estados Unidos no es la única economía en la que los mercados están señalando una contracción económica después de una serie de rápidos aumentos de los tipos de interés.

En las operaciones de Asia de este jueves, la curva de rendimiento australiana se ha invertido por primera vez desde 2008, ya que los operadores cotizan cada vez más en una recesión. La brecha entre los rendimientos australianos a 10 y tres años ha caído por debajo de menos dos puntos básicos, y los rendimientos a corto plazo aumentaron después de la publicación de datos de empleo que resultaron mejores de lo esperado.

Mientras tanto, en Nueva Zelanda, las perspectivas de desaceleración económica ya se han hecho realidad. Los datos publicados el jueves en Nueva Zelanda muestran que la economía ya ha entrado en recesión después de contraerse por segundo trimestre consecutivo.