Ofi Invest, la quinta mayor gestora francesa, quiere conquistar el mercado español

Quizá el nombre de Ofi Invest no sea muy conocido todavía por la mayoría de los inversores españoles, pero se encuentra en quinta posición entre los grupos de gestión de activos de Francia, con 182.000 millones de euros. Propiedad del grupo asegurador Aèma, la gestora nació al calor de la fusión de Ofi AM y Abeille AM, la antigua Aviva Investors en el país galo.

Jean-Pierre Grimaud, consejero delegado de Ofi Invest AM, ha explicado durante una presentación telemática con medios de comunicación españoles, que cuentan con 104.000 millones en mandatos de gestión, principalmente de fondos de pensiones, y 54.000 millones en fondos de inversión, razón por la que consideran que pueden aportar su experiencia en otros mercados, entre los que España es uno de los más estratégicos. Y no solamente para el inversor institucional.

De hecho, uno de los puntos fuertes de la firma es su amplia experiencia en el análisis extrafinanciero, de más de 25 años, hasta el punto de que cuentan con fondos especializados relacionados con el cambio climático y vehículos de impacto. Y este bagaje se ha convertido en una oportunidad para impulsar su negocio en otros países. Christophe Mallet, responsable de desarrollo internacional de la gestora, ha asegurado que el inversor español tiene el mismo interés que pueden mostrar en otros países, aunque en Francia los temas de sostenibilidad han ido ganando importancia en los últimos años al contar incluso con sus propias etiquetas de clasificación de los productos de inversión.

Cuentan con un acuerdo de distribución con Selinca desde hace cuatro años y ya han conseguido captar 100 millones de sus clientes españoles, gracias sobre todo a uno de sus fondos estrella, el Ofi Invest Precious Metals -que invierte directamente en los metales y no en acciones de compañías mineras-, aunque en su cartera cuentan con una amplia gama de productos (los de renta fija acumulan el 65% del volumen patrimonial), donde aparecen algunos temáticos como el Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta, el Ofi Invest ESG ACT4 Positive Economy o el Ofi Invest ESG Equity Climate Change.

La firma también cuenta con una gestora dedicada a la inversión en real estate, donde cuentan con 13 fondos regulados y casi 13.000 millones de patrimonio; una firma especializada en mercados emergentes, Syncicap AM, ubicada en Hong Kong, y Zencap AM, dedicada a la inversión en activos de deuda privados, y Swen Capital Partners, centrada en inversión responsable no cotizada, como private equity e infraestructuras, que aglutinan 11.200 millones.

De hecho, la presencia en Asia es una de las bazas que la gestora ha destacado en su presentación, al contar con fondos gestionados desde allí, como el de bolsa japonesa. "Es la parte del mundo donde se está produciendo ahora mismo el desarrollo por lo que es importante para los inversores estar presentes allí" ha señalado Grimaud, quien ha subrayado que cuentan con una una base de clientes muy diversificada en Francia y otros países como Alemania, Italia o el norte de Europa.