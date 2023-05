Jaime Martínez (BBVA AM): "Hay dos escenarios: el bueno es que siga el modo 'meseta'; el malo, que empeore"

El posicionamiento de la gestora de activos de BBVA en el arranque de año se centraba en la inversión en renta fija. Las carteras conservadoras vuelven a ser atractivas para la entidad, con posiciones largas en duración y en bonos corporativos a pesar de los picos de volatilidad que se han visto este año. En febrero la gestora se posicionó en bolsa, en contra del consenso, y ha sacado buenos resultados de esta apuesta. Ahora mantienen esta estrategia centrada en una cartera conservadora, con algo de bolsa y un acercamiento tímido hacia los sectores defensivos, pero avisan de que el mejor escenario que contemplan no es excesivamente optimista para el crecimiento de los beneficios empresariales.

¿Qué les ha sorprendido en la primera parte del año?

A finales del año pasado decíamos que el activo preferido era la renta fija. Con poco riesgo tenías unas rentabilidades razonables, cosa que no había pasado en la renta fija en 10 años. Lo que nos ha sorprendido es que ha habido mucha volatilidad en los activos de deuda. El primer trimestre ha sido complicado porque ha habido movimientos tremendos, hasta que la gente se ha acostumbrado a un nuevo escenario de tipos de interés. La otra cosa que destacaría de la primera parte del año es que nos pusimos largos en renta variable en febrero, en contra el consenso. Se esperaban caídas del beneficio de hasta el 30%, en algunos casos, y nosotros veíamos una caída muy ligera, casi plana.

Teníamos tres montañas que superar: la primera era no ir contra los bancos centrales, y ya vemos que el ciclo de subidas de tipos está llegando a su fin. La segunda es el fin de la inflación al alza, y parece que va a menos. Y la tercera era el impacto en los beneficios empresariales.

Superada esta etapa de montañas, ¿podemos entrar en un terreno de meseta en todos los escenarios?

Sí. Ahora, lo malo es que el escenario alcista es escaso. Es difícil ver un contexto super favorable. El mejor escenario era este, que la situación no descarrilase, que es lo que se está viendo: dentro de una desaceleración y que hay poca actividad con la inflación relativamente alta, no se rompe nada. Es muy complicado pensar en un escenario muy bueno, pero, en cambio, sí que se aprecia uno malo: que la cosa vaya a peor y el impacto de las subidas de tipos al final se acabe notando mucho y se produzca una desaceleración económica que fuera más fuerte. Con alta inflación, este escenario es malo para todos los inversores, porque cae tanto la bolsa como los bonos. El mejor caso es que no pase nada y sigamos en este escenario de meseta, que no es malo y se quitan riesgos de cola.

¿Cómo tienen las carteras posicionadas para los próximos seis meses?

No ha cambiado: el activo favorito en términos de rentabilidad riesgo es la renta fija de poco riesgo, el crédito de buena calidad, que ofrece un 4% o 5% anualizado. También algo de renta fija emergente, como México que está empezando a bajar tipos, y nos empieza a aparecer en el radar el sector inmobiliario cotizado, de cara al largo plazo. Al final es una cartera conservadora, con una TIR de 300 puntos básicos.

Sorprende el inmobiliario, con lo que está ocurriendo en el sector en Suecia.

Sí, las inmobiliarias suecas no nos gustan, pero en Europa, el agregado sale bien porque están cotizando que va a haber una gran catástrofe, que tiene sentido que la haya en algún país, pero no en España. Nuestro escenario es que no va a haber una gran depresión, y si piensas eso las cotizaciones se han pasado a la baja. Aún no es momento de comprar inmobiliario, pero es algo que tienes que vigilar, esperar a que salga alguna noticia mala y empezar a construir posiciones. El ciclo inmobiliario empezará a ser atractivo el año que viene, a medida que empiecen a bajar los tipos los bancos centrales.

"El peso del capital riesgo en las carteras está creciendo y parece que va a continuar subiendo"

En el caso de la bolsa, ¿la preferencia es Europa frente a Estados Unidos?

A largo plazo no vemos mucha diferencia, y en el corto sí, un poco mejor la zona euro, pero tampoco tenemos una apuesta muy significativa. Estamos largos de todo ahora mismo, tanto de América, como de Europa y los emergentes.

Se está introduciendo el capital riesgo en la gestión alternativa. ¿Empieza a tener algo de peso?

Sí, pero depende del vehículo. Nosotros gestionamos muchísimos distintos. En el más institucional, que son los planes de pensiones de empleo, ahí sí que tienen un peso relevante los mercados privados, no sólo el capital riesgo: también infraestructuras, inmobiliario y deuda privada. En nuestro caso suele rondar el 7% de la cartera, que es relevante. Hay algunos inversores que tienen algo más, pero a medida que vas bajando del institucional al minorista, esto se va diluyendo.

Pero, para el inversor más cualificado, ¿el 7% es el porcentaje histórico más grande que ha habido para este tipo de activos?

En los últimos tiempo sí, y la pinta es que va a seguir subiendo. Yo, por ejemplo, veo muy atractiva la deuda privada, más que el capital riesgo.

¿Qué posicionamiento tienen en materias primas?

Estamos cortos. El año pasado nos fue fenomenal estando largos de materias, pero este año tenemos un posicionamiento corto. Dentro de las materias, el oro es el activo que más nos gusta ahora mismo, porque las fases del ciclo en las que estamos le favorecen. La coyuntura económica que hay, en esta fase de desaceleración. Cuando empiezan a bajar los tipos, que es lo que ya se está empezando a descontar, al oro le va bien, y no les va nada bien a las materias primas industriales. Aún no hay que tener materias, pero sí es verdad que, a nivel de precios de energía, percibimos que están un poco bajos, y que es posible que veamos algún alza del crudo en los próximos meses. Cuando llegue, lo veremos, pero en este momento tenemos muy poca exposición a materias primas, y dentro de ellas, favorecemos el oro.