Warren Buffett: "Lo que te da oportunidades es que las otras personas hagan cosas estúpidas"

El famoso director ejecutivo e inversor estadounidense, Warren Buffett, presentó este sábado los resultados del primer cuarto de la empresa que dirige, Berkshire Hathaway. Como ya es costumbre, el CEO dio algunos consejos para todos aquellos que se dedican a la inversión. Durante la rueda de prensa explicó la estrategia que le había ayudado a conseguir y mantener su fortuna.

Una de las frases que más ha resonado en los medios es cuando resumió su principal estrategia en esta declaración: "Lo que te da oportunidades es que las otras personas hagan cosas estúpidas". Para Buffett, la clave se encuentra en invertir en activos subestimados, es decir, en un momento que no valgan mucho y mantenerlos a largo plazo hasta que su precio suba.

De hecho, en los momentos de pánico económico es cuando Buffett ha sabido sacar mayor partido a su cartera. Por ejemplo, cuando estalló la crisis financiera en 2008, se hizo con participaciones de Bank of America, que sigue siendo uno de sus valores más grandes. También adquirió acciones de Goldman Sach, pero en este caso sí se ha deshecho de ellas.

Esta técnica ha ayudado a que Berkshire obtenga una rentabilidad de 3.787.464% desde 1965 hasta hoy. Un crecimiento que no tiene nada que ver con el índice de referencia estadounidense, el S&P 500, que ha obtenido un 24.708% en el mismo periodo.

El CEO también afirmó que pese a que nos encontramos en un momento de cambio, las oportunidades para invertir no dejan de surgir. "En los 58 años que llevamos dirigiendo Berkshire, diría que ha aumentado mucho el número de personas que hacen tonterías", declaró. La razón a la que apunta es la "mayor facilidad" con la que se puede conseguir dinero de la gente.

"Me encantaría nacer hoy, salir con no demasiado dinero y, con suerte, convertirlo en mucho dinero", dijo Buffett. Durante la rueda de prensa, Buffett estuvo acompañado por su socio y vicepresidente de la empresa, Charlie Munger. Este transmitió unas perspectivas más negativas sobre el futuro de la inversión. "Creo que los inversores en valor lo van a tener más difícil ahora que hay tantos de ellos compitiendo por un grupo reducido de oportunidades", señaló. En esta línea, Munger recomendó: "Mi consejo a los inversores en valor es que se acostumbren a ganar menos".

"El efectivo no es basura"

Buffett puso el foco sobre el dinero en efectivo, resaltando que la moneda en circulación presenta "una de las cifras más interesantes". De esta forma, argumentaba que el balance de la Reserva Federal ha pasado de 800.000 millones a 2.200 millones y "la mayor parte está abrumadoramente en billetes de 100 dólares". "Créanme, el efectivo no es basura", hizo hincapié.

También aprovechó para advertir que la gente no debe depositar su confianza en el bitcoin, al que se refirió como "juguete". Eso sí, recalcó que seguir imprimiendo dinero es una "locura". Además, apuntó a un cambio en la economía por la pérdida de la fe en el dólar, pero defendió su papel: "Somos la moneda de reserva, no veo ninguna opción para que ninguna otra divisa lo sea".

"El sistema bancario podría estancarse"

El empresario prevé que los problemas en el sistema bancario continuarán, pero lanzó un mensaje de calma a los depositantes sobre su dinero. De hecho, aseguró que tanto el dinero como los bonos del Tesoro de Berkshire no se van a mover. "Queremos estar si el sistema bancario se estanca. No debería, no creo que lo haga, pero creo que podría", afirmó.

En esta línea, también confirmó que seguirán con su apuesta por Bank of America. "Seguimos con un holding bancario". "Me gusta Bank of America, me gusta su gestión y les propuse el acuerdo. Así que me quedo con él", concluyó Buffett. Respecto Occidental Petroleum, apuntó que no tomarían el control total, tras adquirir un 20% en participaciones. "Se especula con la posibilidad de que compremos el control, pero no vamos a hacerlo. No sabríamos qué hacer con él", dijo.