Denunciar ante la SEC tiene su recompensa: esto paga la agencia por información valiosa para sus casos

Colaborar con la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) para iniciar, encauzar e, incluso, cerrar un caso con éxito tiene recompensa, en algunas ocasiones muy suculentas. Para ello, la información aportada debe ser valiosa para una investigación de más de un millón de dólares. A cambio, los denunciantes pueden cobrar entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. Aunque se trata de una práctica relativamente habitual, la última recompensa ofrecida por la agencia ha superado todos los récords al convertirse en la mayor indemnización de su historia.

En concreto, el organismo ha recompensado a un denunciante -que ha optado por permanecer en el anonimato- por su asistencia continuada, "lo que incluyó múltiples entrevistas y presentaciones escritas", y "fue fundamental para el éxito de estas acciones", detalla la Comisión en un escrito publicado recientemente.

En dicho documento, la agencia también señala que, pese a que la información aportada no dio lugar a la apertura de una investigación, sí que permitió "ampliar el alcance de la mala conducta imputada". Por todo ello, la SEC ha decidido darle a este denunciante una indemnización de casi 279 millones de dólares, más del doble que el récord anterior, que ascendió a 114 millones de dólares en 2020, según recoge el Financial Times.

Este denunciante anónimo no es el único que ha aportado información valiosa a la agencia, otras dos personas más han colaborado con la SEC. Sin embargo, a diferencia de la primera, estas no han recibido ningún pago por ello. Esto se debe a que los datos aportados no sirvieron ni para hacer avanzar la investigación ni tampoco influyó en ella o eran "vagos" e "insustanciales", apunta la Comisión.

El objetivo de la SEC con este tipo de recompensas es incentivar a los denunciantes "a presentar información precisa sobre posibles infracciones de la legislación sobre valores". Además, es un reflejo del "enorme éxito de nuestro programa de denuncia de irregularidades", opina Gurbir Grewal, jefe de la división de cumplimiento de la agencia. Desde que se puso en marcha, el organismo ha pagado más de 1.000 millones de dólares.