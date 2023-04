La nueva réplica de SVB aleja a la banca un 14% de máximos del año

El terremoto financiero que desató el colapso de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado ha tenido una nueva réplica después de que otra entidad, First Republic Bank, se haya desplomado en dos sesiones más de un 57% tras publicar unos resultados negativos en cuanto a la salida de depósitos.

Este nuevo movimiento sísmico en los parqués ha impactado de lleno en los bancos y, por extensión, en el Ibex 35 –donde el sector pondera un 28%– que perdió este martes los soportes que, por técnico, sugerían vigilar en los 9.360 puntos (mínimos de la semana pasada) y que ahora tiene en los 9.000 enteros.

Tras el susto en el arranque semanal, la referencia española fue la única plaza del Viejo Continente que, apoyado en Telefónica e Iberdrola, cerró la jornada con un repunte del 0,04%. Por su parte, el Cac retrocedió un 0,8% y el EuroStoxx 50 un 0,7%, seguido del Dax y del Footsie milanés, que se dejaron un 0,5%.

La banca española (que acumula cinco sesiones consecutivas en rojo en plena temporada de resultados trimestrales) se aleja un 14% de los máximos anuales que conquistó el 6 de marzo. Las mayores caídas desde estos niveles son para Sabadell y Bankinter, que se dejan un 25% y un 19%, respectivamente, y que ha arrastrado a terreno negativo las ganancias anuales de CaixaBank, Unicaja, Bankinter y Sabadell. Por el lado del sector europeo –que cedió un 2% el martes y un 0,1% ayer– corrige un 12% desde los altos del mes pasado y conserva un saldo en 2023 del 6,6%.

Corrección 'sana'

Una corrección sana, en cierta medida, pero que los analistas no ven justificada a cuenta del hundimiento en bolsa del First Republic."No es racional que los bancos europeos se vean afectados por las salidas de depósitos de los bancos regionales americanos", señalan desde el departamento de análisis de Bankinter. Aunque sacan un lado positivo de esta situación: "Están generándose buenas oportunidades por precios".

Las firmas financieras del Ibex ofrecen una expectativa de rentabilidad en función al PER (veces que el precio se recoge en el precio de la acción) de entre el 13% y el 16% y una rentabilidad por dividendo que roza el 7%, de media, además de sendas recomendaciones de compra donde Bankinter es la única excepción, con un consejo de mantener.

Así, la banca española cotiza a un precio sobre el valor en libros de 0,66 veces de media, que son niveles no vistos desde el año 2018. Solo Bankinter alcanza la barrera del precio justo de 1 vez/fondos propios. Salvo por la excepcionalidad que supuso el Covid, esta situación era la habitual prepandemia para la entidad naranja, aunque es cierto que ahora sin la aseguradora Línea Directa. Lejos de este nivel, BBVA cotiza en el entorno de las 0,8 veces y CaixaBank en 0,7 veces. No deja de sorprender la diferencia que presentan estas compañías con respecto a Santander, que registra un descuento del 13% en términos de book to value frente a sus rivales del sector.

Pérdida de soportes

Por técnico, el índice español revalidó este martes el calificativo de "intuitivo" que muchos inversores y analistas le otorgan por anticipar los movimientos de los mercados. Tras la pérdida del soporte clave que presentaba en los 9.360 puntos el martes, el Ibex 35 está inmerso ya en "una corrección del último tramo alcista, algo que es normal y no debería ir más allá de los 8.500 puntos antes de ir a buscar el objetivo que mantiene entre ceja y ceja en los 10.100 puntos", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

En Europa, la principal referencia, el EuroStoxx 50, confirmó al cierre la pérdida de los 4.400/4.415 puntos. Esta cota, que ya frenó las subidas del índice continental en 2021 y 2022, también ha secado ahora sus ascensos y ha favorecido la espiral bajista en el selectivo que le ha llevado finalmente a perforar soportes este miércoles.

"La cesión de este nivel, que era la base de la consolidación de las últimas siete jornadas, abre la puerta a una amenaza bajista que podríamos llamar como sustituto o susto", señala Cabrero, que podría llevar al EuroStoxx a buscar la zona de los 4.140-4.100 puntos.

En este entorno, eso sí, la ecuación rentabilidad-riesgo sí sería más atractiva al buscarse desde esa zona la consecución de los máximos de 2007 y niveles previos a la crisis de Lehman Brothers en torno a los 4.572 puntos y quedar el soporte clave en tendencia en los mínimos que marcaron las bolsas europeas el 20 de marzo, en 3.980 puntos. Este planteamiento es más atractivo que el actual, que deja los objetivos a apenas un 5% de distancia y el potencial riesgo hasta soportes a un 8,5%.