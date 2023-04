Se conocerán los PIB del primer trimestre en plena temporada de resultados

La sequía y el calor que está sufriendo Europa este año podría tener consecuencias en bolsa. O las tendría, al menos, si estuviéramos en el distrito financiero de Londres a mediados del siglo pasado, cuando se popularizó el dicho del "Sell in May and go away", que utilizaban los banqueros británicos para deshacer posiciones cuando comenzaba la temporada de calor y vacaciones, para posteriormente volver a comprar coincidiendo con la carrera de caballos de Saint Lager Stake, que se celebraba a mediados del mes de septiembre. Este mismo patrón tuvo continuidad en Wall Street, donde se empezó a extender que las mayores ganancias se cosechaban entre noviembre y abril.

Hoy en día esto ya es algo que no sucede gracias a que las nuevas tecnologías permiten operar con los pies en remojo en la playa y estar atento a diario de los nuevos datos económicos que se van publicando cada semana. Esta que entra, sin ir más lejos, comienzan a anunciarse los datos de PIB del primer trimestre tanto en Estados Unidos como en Europa y los primeros registros de inflación de abril en las economías de la eurozona, también en España. Y todo esto, en plena temporada de presentación de resultados corporativos del primer trimestre del ejercicio.

Empezando por el Viejo Continente, este lunes se conocerán los datos de la encuesta ifo de confianza empresarial de Alemania del mes de abril. "Lleva seis meses consecutivos de subidas gracias a un clima invernal inusualmente cálido, con unos precios del gas natural más baratos y a la reapertura de China tras finalizar la política Cero Covid", explican desde Allianz GI. La estimación de los analistas es de 94 puntos, 0,7 décimas más que en marzo.

Ya de cara al final de la semana viene lo importante, con los datos de crecimiento económico del primer trimestre y algunos indicadores de inflación. "Se espera que Francia mantenga un crecimiento estable del 0,1%, Italia podría mejorar del -0,1%, Alemania también podría pasar del -0,4% al terreno neutral y la zona euro en general podría permanecer plana, todo calculado de forma intertrimestral", agregan desde Allianz GI.

Hay que recordar que la próxima semana, la primera de mayo, se celebrarán las siguientes reuniones de tipos tanto en el BCE como en la Reserva Federal y que después de la crisis bancaria, ahora que parece controlada, todo apunta a que ambos organismos seguirán su hoja de ruta marcada para combatir la inflación. En este sentido, el mercado descuenta tres subidas de 25 puntos básicos más en las siguientes tres reuniones del BCE.

Al otro lado del Atlántico, los datos que terminarán de apuntalar la decisión de la Reserva Federal (el mercado todavía espera una última subida de tipos de 25 puntos), será el avance del PIB del primer trimestre que se publicará el jueves y que podría ser del 2,5% si se cumplen las expectativas. "También hay que estar atentos al índice PCE del viernes, para el que los analistas prevén una desaceleración de la inflación subyacente, todavía por encima del 2% de objetivo de la Fed, pero en la dirección correcta", explican desde Allianz GI. En Bank of America creen que "estamos en un momento en que los bancos centrales son extremadamente dependientes de los datos macro y por eso las previsiones se mueven tanto, por lo que esta semana será clave con tanto dato importante por publicarse; esperamos datos bastante resilientes en PIB, pero una inflación ligeramente superior, tanto la básica como la subyacente".

Todo esto coincide con una temporada de presentación de resultados que entra en sus semanas clave, con los bancos europeos y las grandes tecnológicas americanas. De momento, las firmas que han presentado, han sorprendido al alza.