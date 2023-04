Mathieu Nègre (UBP): "China pesa más de un 30% en el fondo por su sobrerrepresentación en baterías y paneles solares"

Lleva 20 años cubriendo los mercados en desarrollo. Mathieu Nègre es actualmente el responsable de renta variable emergente en Union Bancaire Privée (UBP), donde cogestiona el UBAM Positive Impact Emerging Equity. Se trata de un fondo de bolsa de impacto, que invierte en cotizadas cuya actividad genera un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente. Tiene algo más de 40 valores en una cartera en la que Asia pesa un 66%. Nègre pasó anteriormente por Aviva Global Investors y por Royal Bank of Canada Global AM. La entrevista se realizó unos meses atrás. Visite elEconomista ESG.

¿Qué ofrecen los mercados emergentes a los inversores sostenibles?

Si quieres evitar las controversias, podría ser más fácil exponerte a Europa Occidental, donde los ratings de sostenibilidad son más altos y la transparencia mayor. Pero en ese mercado hay segmentos con un potencial impacto positivo a los que no es posible acceder. Los emergentes te permiten diversificar como inversor de impacto. Te pondré un par de ejemplos. Los 10 principales productores mundiales de baterías para vehículo eléctrico son todos asiáticos (tres japoneses, y el resto del Asia emergente). Otro ejemplo son los microcréditos, que en Europa Occidental o en EEUU ni siquiera existen, no hay instituciones financieras dedicadas a ellos. Pero en los emergentes sí. La mexicana Gentera o la india Bandhan Bank [ambas están entre las posiciones más relevantes de la cartera] son jugadores de microcréditos cotizados, con un tamaño adecuado y que dependen de un modelo de negocio que se ha estudiado mucho en los últimos 30 años. Un negocio que tiene un impacto positivo para muchos hogares de bajos ingresos.

China tiene un peso muy importante en la cartera.

Así es. Teniendo como índice de referencia el MSCI Emerging Markets Net Return, tenemos un gran peso de China, de más del 30%, que es representativo de nuestro universo de inversión. Es un gran país con actores en áreas interesantes. En el sector de las baterías para vehículos eléctricos o entre los proveedores de paneles solares, los fabricantes chinos están sobrerrepresentados.

¿Cuáles son los otros mercados principales del fondo?

Países como Taiwán, Brasil, India, Corea del Sur, México e Indonesia, lo que también refleja la composición del índice de referencia, con dos excepciones. Una: tenemos un bajo peso en Corea del Sur porque está algo rezagada en sostenibilidad respecto al resto de emergentes. Aún así, estamos expuestos a ella en el sector de las baterías y el del hidrógeno. Y dos: India es un mercado caro, así que cada vez que encontramos una empresa que cumple con nuestros criterios, el precio es muy alto. Nos resistimos a invertir en empresas demasiado caras. En otros países es mucho más fácil encontrar oportunidades. Como Brasil, al que estamos sobreponderados, y en el que el estándar de información en materia de sostenibilidad es muy alto. Allí encontramos un número muy elevado de empresas. Aún así, debido a los microrriesgos que presenta, no queremos tener demasiada exposición a él.

En 2022, el fondo batió en más de 3 puntos a su referencia, y en más de 5 a su categoría [en 2023 cede un 3%, según Morningstar]. ¿Cómo logró esa ventaja en 2022?

En primer lugar, este fondo es muy diferente de sus comparables en cuanto a exposición, por su mandato de impacto. Varios factores explican su rendimiento. Uno, no tenemos exposición a Rusia. No es una exclusión, pero no hemos encontrado ninguna empresa rusa que nos encaje. Dos: como te comentaba, evitamos la exposición a firmas tecnológicas sobrevaloradas que sufrieron una corrección el año pasado, particularmente en China [...]. Entre nuestras 10 primeras posiciones no verás Alibaba, Tencent, Meituan... lo que también explica su resiliencia. A esto se suma que nos gustan firmas ligadas a la inclusión financiera y la educación, relativamente resistentes a la recesión, así como las de renovables y atención médica, dos áreas también algo aisladas de la parte cíclica.

¿Es difícil obtener datos de ESG de empresas de países emergentes?

Sí, existe un problema con la disponibilidad de datos, por eso es importante hablar directamente con las empresas y los proveedores externos para ayudar a mejorar la situación. Hemos dado un paso adelante gracias a los proveedores, pero, dependiendo del tipo de indicador del que se trate, todavía nos encontramos con una proporción muy alta de datos no disponibles. No es el caso de las emisiones de carbono, pero, por ejemplo, el cumplimiento del Pacto Mundial o el impacto sobre la biodiversidad son muy difíciles de estimar.