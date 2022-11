FTX pone en jaque al mayor fondo de criptos del mundo: vale mucho menos que los bitcoin en cartera

La compañía bajo la que está el mayor fondo de bitcoin del mundo está levantando recelos tras la quiebra de FTX. Se trata del conglomerado Digital Currency Group (DCG), que tiene entre sus empresas a Grayscale Investment, gestora del vehículo Grayscale Bitcoin Trust, compuesto por 635.235,84 bitcoins, según sus cuentas. Es decir, el 3,3% del total del suministro global. Pero esta propuesta de inversión ahora está perdiendo la credibilidad del mercado, salpicada por el escándalo. Y sus inversores están poniendo precio a la tragedia.

Para entenderlo, hay que situar a Grayscale como subsidiaria del conglomerado DCG. Detrás de este, está el octavo 'criptomillonario', Barry Silvert, según la lista Forbes. Ahora, su imperio, formado por Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk, Foundry y Luno, también está en peligro. No solo por la crisis de confianza que cerca a este tipo de empresas, sino porque entre esa lista de compañías está la plataforma para operar con criptomonedas Genesis. Ha tenido que bloquear las retiradas de efectivo de sus clientes, ya que estas peticiones han superado su liquidez. Está al borde de la quiebra y buscando el rescate.

Quizás no le sea fácil conseguir financiación teniendo en cuenta que Genesis está relacionada con la ya entrada en bancarrota Three Arrows Capital (3AC), a la que había concedido un préstamo. Pero no soló fue acreedora de una compañía en quiebra, sino que también prestó a su propio conglomerado, DCG, lo que las vincula en caso de debilidad. Los créditos interempresariales entre sociedades del mismo propietario supusieron un grave agujero para FTX y Alameda.

Esa serie de conexiones contables, entre empresas cuya solidez financiera está en cuestión, está lastrando a Silvert y su 'criptoimpero'. Como ahora también está en el punto de mira, el multimillonario ha tenido "aclarar" cuál es la situación en una carta dirigida a sus accionistas. "Últimamente, ha habido rumores sobre los préstamos entre las compañías Genesis y DCG", dice.

A continuación, detalla las cifras. Genesis prestó 575 millones a su conglomerado DCG. La financiación se usó para recomprar acciones propias, según se explica en la carta. Además, Genesis tiene un pagaré de 1.100 millones de dólares a saldar con DGC. Este se cerró para dar oxígeno a la plataforma de intercambio de 'criptos' y absorber la deuda derivada de la quiebra de 3AC.

"Cada una de estas filiales está independientemente gestionada y están operando con normalidad", señala Silvert.

Aunque Genesis está en una situación muy delicada y eso compromete al conglomerado, el empresario intentará poner un escudo sobre Grayscale Investment, la mayor gestora de activos digitales del mundo. Dentro de sus fondos, el que tiene más peso es Grayscale Bitcoin Trust, con una valoración a precios actuales de 10.500 millones de dólares. Además de este vehículo, tiene otro basado en ethereum (con 3.500 millones en activos bajo gestión), uno compuesto por litecoin u otro en solana.

Sin embargo, Grayscale Bitcoin Trust tampoco está atravesando su mejor momento. Por un lado, sus activos se han depreciado al caer los precios de las criptomonedas. Por otro, es un tipo de fondo que cotiza en bolsa, en este caso, bajo el ticker GBTC, y este acumula una rentabilidad negativa del 74% en lo que va de año. Solo en dos días, coincidiendo con la crisis de FTX, GBTC perdió un 29,4% de su valor en el parqué.

Aunque este fondo únicamente tiene bitcoin en cartera, su rendimiento en bolsa ha sido peor que el de este activo (-74% vs. -64%). Por si fuera poco el valor que ha perdido la moneda de Satoshi Nakamoto, GBTC ha batido esa marca. Normalmente, estos vehículos replican la rentabilidad de lo que tienen detrás, que es lo único en lo que se basan. Si las condiciones del mercado son favorables a bitcoin, también impulsarán a un fondo que solo tiene esa criptodivisa, y viceversa. Sin embargo, Grayscale Bitcoin Trust refleja algo más: se le ha sumado la crisis de FTX. Los mercados financieros no solo reflejan el valor del subyacente, sino que también se mueven en función de la confianza.

Por eso, hay un dato en este fondo que llama todavía más la atención: el valor de sus activos bajo gestión en relación a la valoración que le está dando el mercado en la cotización. Según la última actualización de Grayscale, de hace dos días, el subyacente de bitcoins que tienen por acción equivale a 14,7 dólares, mientras que lo que el mercado le está dando es 8,4 dólares. Es decir, tiene un descuento del 47%, que refleja la desconfianza de los inversores en este fondo, profundizada por sus vínculos con otras empresas 'cripto'.