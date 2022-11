Oscar Pulido (BlackRock): "Nos tenemos que preparar para más volatilidad pero hay oportunidades"

BGF ESG Multi-Asset Fund es uno de los fondos multiactivos más longevos de BlackRock (23 años) aunque en 2019 adoptó un enfoque de sostenibilidad en su estrategia. Con un volumen patrimonial de 6.400 millones de euros, es uno de los productos de la gestora norteamericana que más interés ha despertado entre los inversores, de ahí que su posicionamiento se siga con interés. Y en este momento de mercado, su responsable de producto asegura que se debe esperar más volatilidad, aunque eso genera más oportunidades.

Los fondos multiactivos no han tenido dónde refugiarse este año...

En los últimos 50 años son muy pocos los períodos en los que la renta variable y la renta fija han estado en pérdidas al mismo tiempo. Ocurrió en 2015 y 2018, pero fueron pequeñas. La diferencia este año ha sido la magnitud, con lo que se siente más en las carteras. La diversificación no ha funcionado. La buena noticia es que ahora, después de muchos años de hablar de que era difícil buscar oportunidades en diferentes activos globales, las valoraciones se han puesto atractivas.

¿Estamos ya en un buen momento de entrada al mercado?

Es posible que las valoraciones puedan caer más, la corrección en renta fija y renta variable puede que no haya acabado. La inflación va a persistir. Es posible que comience a bajar, pero llegar al nivel del 2%, el objetivo que los bancos centrales persiguen, va a ser difícil en el corto plazo, porque el motivo de que haya inflación se debe más al lado de la oferta. Durante la pandemia el consumo cambió, la gente compró más productos y menos servicios. Aunque ha habido un rebalanceo desde 2020, todavía continúa y en el mercado laboral ese cambio no ha ocurrido. Todos los trabajadores que estaban en servicios no pueden cambiarse completamente a otros sectores y, mientras continúe ese proceso, se mantendrá ese desequilibrio. Los bancos centrales, subiendo los tipos de interés, no pueden resolver ese problema. Es una dinámica que tomará tiempo en ajustarse. Lo que podría pasar es un riesgo: que los bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés pensando que es la única forma de controlar la inflación y la expectativa sobre ella y mandar las economías a recesión. Esto afectaría a la demanda y podría ayudar a controlar la inflación, pero a un precio muy alto.

¿Qué puede hacer la Fed entonces?

Ha tomado una política muy agresiva en la subida de tipos y todo indica que va a seguir.Está tratando no solo de controlar la inflación sino también la expectativa sobre ella, muy poderosa por lo que se observa en los datos, por si afecta al comportamiento de las compañías y de los consumidores. Por eso la Fed ha tomado un camino más agresivo. Y todavía no hemos visto muchas revisiones de beneficios a la baja.

¿Hasta qué punto puede ser tan agresiva la Fed o tendrá que pausar un poco el ritmo?

Esa es la pregunta: si vamos a ver un punto de inflexión en los bancos centrales. Y si se produce será el momento de tomar más riesgo en las carteras. Tampoco hace faltar estar en cash totalmente ahora. A nivel de los sectores y las compañías, hay oportunidades. A nivel de activos, ese cambio sería una señal para tomar más riesgo en las carteras en diferentes activos.

¿Y cree que la Reserva Federal está más cerca de pausar la subida de tipos?

A nivel macro, la preocupación es que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos con el objetivo de controlar la inflación, no repitiendo lo que pasó otros años, en los que no la pudo controlar y tuvo que tomar decisiones más agresivas. No hay evidencia de que los bancos centrales estén preocupados por el riesgo de recesión, de que se van a equivocar. Y por eso nos tenemos que preparar para más volatilidad.

¿Están los inversores preparados?

En nuestras perspectivas de mercado, para los inversores que están rebalanceando sus carteras, saliendo de cash y depósitos y volviendo a activos de riesgo, las expectativas de revalorización van a estar más altas comparadas con hace un año. Con la volatilidad es importante ser táctico en el mercado, porque no existe durante mucho tiempo, pero cuando existe, puede ser muy alta. Cuando hay volatilidad en el mercado, es también cuando hay oportunidades.

¿Cómo está posicionado el fondo?

Tiene un 48% en renta variable, un 25% en renta fija, un 11% en alternativos y un 16% en cash. En alternativos está ligado a temas de sostenibilidad, ya que puede invertir en energías renovables.

¿Cómo están en renta variable?

Algo más en Estados Unidos, porque tiene una economía resiliente, con oportunidades en el sector de la tecnología, con compañías que se benefician más del gasto de las empresas en cloud computing. Y hay más diversificación en el mercado.

¿Y China?

China ha tenido una política de Covid cero muy estricta, que ha impactado a la economía. Los días de China creciendo al 10% han pasado e impacta en el resto de emergentes. Somos neutrales en la renta variable china. La actividad se está reiniciando, pero vemos un crecimiento por debajo de los objetivos oficiales en 2022. Creemos que las preocupaciones geopolíticas en torno a los vínculos de China con Rusia justifican una mayor prima de riesgo. Somos neutrales en cuanto a la deuda pública china, ya que los responsables políticos han tardado en flexibilizar la política para compensar la desaceleración, y son menos atractivos que los bonos de mercados desarrollados.