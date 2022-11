Applus es el valor estrella en el nuevo índice ESG de 'mid caps' españolas de Standard Ethics

Las grandes compañías suelen recibir una gran cobertura por parte de las agencias de rating ESG, algo que no siempre ocurre con las firmas de mediana capitalización. Aún así, poco a poco éstas están viendo aumentar el seguimiento que reciben de los analistas de sostenibilidad. Prueba de ello es el lanzamiento, este lunes, del índice sostenible SE Mid Spanish Index, creado por la agencia Standard Ethics. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Este nuevo indicador, integrado por 20 cotizadas españolas de capitalización media, entrará en vigor el próximo 24 de noviembre. Se revisará dos veces al año, en los meses de marzo y septiembre. En su inicio, sus miembros son Applus, Faes Farma, Grenergy, Aedas Homes, CAF, Edreams Odigeo, Gestamp, Global Dominion Access, Rovi, Logista, Metrovacesa, Neinor Homes, Pharma Mar, Sacyr, Solaria, Unicaja, Atresmedia, Miquel y Costas, Prosegur y Dia.

Entre todas ellas, la mejor puntuación la obtiene Applus, que recibe de Standard Ethics una puntuación de sostenibilidad de EE+ (nivel 'muy fuerte' en sostenibilidad). La siguen Faes Farma y Grenergy, con puntuaciones de EE- (nivel 'adecuado'). El resto de mid caps elegidas para formar parte de este selectivo presentan notas modestas, la mayoría de ellas con un nivel bajo o muy bajo. Atresmedia, Miquel y Costas y Prosegur son las más rezagadas, pero aún así pasan la criba que realiza esta agencia para dar acceso al Mid Spanish Index.

Según explica a elEconomista.es Lorenzo Alderighi, responsable de Unsol Operations (responsable de las operaciones de calificación no solicitadas) de Standard Ethics, las medianas empresas españolas no puntúan, en general, peor que sus vecinas de otros mercados europeos: "Están alineadas con las cotizadas de tamaño similar en Europa. En los últimos años, es evidente que se ha producido una significativa aceleración de la sostenibilidad en España. En la mayoría de los casos, el reporte de datos extrafinancieros de las mid cap españolas está en línea con las mejores prácticas de la industria". A pesar de todo esto, "hay espacio para la mejora en ámbitos como el gobierno corporativo", en particular "en cuanto a la composición de los consejos de administración, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género, el carácter internacional y la protección de los accionistas minoritarios, por ejemplo", añade Alderighi.

Sobre la excelente puntuación de Applus, explica: "La compañía está bien alineada con las recomendaciones de la UE, la ONU y la OCDE en cuanto a sus modelos de gobierno corporativo". La composición de su consejo, añade, "respeta a los accionistas minoritarios y los aspectos de igualdad de género". Además, "su reporte de datos ESG y sus políticas corporativas hacen referencias explícitas a las organizaciones supranacionales antes mencionadas", agrega.