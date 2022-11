¿Lehman o Enron? Esto opinan algunos gurús de la economía y de las 'criptos' sobre la quiebra de FTX

La reciente quiebra de FTX ha provocado una caída profunda en las criptomonedas y ha terminado por poner en alerta a toda la industria. Tanto que muchos analistas creen que la debacle de Sam Bankman-Fried podría considerarse la nueva Lehman Brothers o Enron de las criptos. ¿Qué opinan los expertos en criptomonedas y en economía?

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, señaló el pasado jueves, un día antes de que FTX se declarara oficialmente en bancarrota, que la caída "ha sido devastadora para la industria y que provocará un efecto cascada". Además, cree que "gran parte de la confianza por parte del consumidor se ha visto sacudida, por lo que hemos retrocedido algunos años".

Para Zhao, una consecuencia que puede traer todo esto es la extrema preocupación por parte de los reguladores. "Examinarán esta industria mucho, mucho más, lo que probablemente sea algo bueno". En este sentido, el fundador de Binance instó a los reguladores a centrarse en las operaciones y reservas de intercambios como FTX.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, subrayó la importancia de que cada usuario custodie sus propias criptomonedas. De ese modo, los activos digitales no quedan a la merced de las decisiones de los exchanges u otras plataformas. Además, enfatiza el hecho de que un exchange centralizado falló, pero "las redes no fallaron, Bitcoin no falló, Ethereum no falló e incluso la red Solana no tuvo ningún otro problema como resultado de esta crisis".

Para Buterin, "FTX es un exchange con la casa central en Bahamas (opción motivada por las regulaciones de Estados Unidos), que fue dirigido por una persona con muchos vínculos políticos. Eso fue lo que terminó rompiéndolo y creando pérdidas por millones de dólares", reveló durante una conferencia de criptomonedas en Buenos Aires, Argentina.

Por su parte, el fundador de Coinbase, Brian Armstrong, publicó un hilo de Twitter el pasado lunes en el que puso en entredicho las prácticas "riesgosas" de FTX. Además, indicó que Coinbase no cuenta con activos de FTX ni Alameda, empresa hermana creada también por Bankman-Fried.

Michael Saylor cree que esta situación terminará por acelerar la entrada de los reguladores

Michael Saylor, fundador de MicroStrategy y uno de los grandes defensores del bitcoin, abrió la oportunidad a la entrada de los reguladores en una reciente entrevista para la CNBC. "Creo que la industria necesita crecer y los reguladores están entrando en este espacio. Fortalecerá la mano de los reguladores y acelerará su intervención", subrayó el CEO de MicroStrategy, el mayor holder corporativo de bitcoin.

El CEO de la criptoempresa financiera Galaxy Digital, Mike Novogratz, opina que la quiebra de FTX no acabará con las criptomonedas, aunque sí que supondrá un revés para el sector exchange. "Esto es mucho peor para la infraestructura que se estaba construyendo para que la gente compre, venda, preste y promocione monedas", asegura.

Por otro lado, Jeremy Siegel, profesor de Finanzas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, no cree que todo esto represente una amenaza para las acciones y bonos por dos grandes motivos: por un lado, asegura que los precios de las criptomonedas ya habían bajado considerablemente; por otro, no hay un respaldo para las criptomonedas como sí lo hay para los activos tradicionales.

Cuando Lehman quebró, tenía dinero en fondos del mercado monetario. Tenía dinero en bancos. Las criptomonedas no tienen eso, asegura Siegel

"Una cosa que es realmente importante: cuando Lehman quebró, tenía dinero en fondos del mercado monetario. Tenía dinero en bancos y todo lo demás. Y me dije a mí mismo: 'Gracias a Dios, la Reserva Federal está respaldando esos activos'. Sin embargo, las criptomonedas no tienen eso", aseguró Siegel el pasado jueves en la CNBC.

Para Mohamed El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, "la buena noticia es que, a diferencia de los bancos, las criptomonedas no forman parte del sistema de pago y liquidación, por lo que no tenemos que preocuparnos por los grandes efectos sistémicos". Al igual que otros colegas, El-Erian llama a los reguladores a poner orden. "Lo que están viendo, sospecho, los mantendrá despiertos por la noche", subrayó.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, tampoco cree que el hundimiento de FTX provoque un colapso tipo Lehman. En este sentido, lo considera con un riesgo "bajo" por tres razones. La primera, porque el sistema bancario está mejor capitalizado de lo que estaba; la segunda, porque la Fed está en alerta; y tercero, porque después de lo que sucedió durante las primeras etapas del Covid, tenemos más precedentes y disposición para arrojar liquidez a las fugas si esto sucede."

Por último, Jeremy Allaire, CEO de Circle, un pequeño accionista de FTX, reveló en sus redes sociales que este acontecimiento debe de servir para reflexionar sobre problemas más profundos en los mercados. Para Allaire, "la falta de transparencia, de visibilidad y los proyectos de tesorería y balances anclados en tokens especulativos son las causas principales".

"Como alguien que ha estado involucrado en esta industria durante 10 años, es decepcionante que una tecnología que se generó como reacción al momento Lehman de 2008 haya dado lugar a su propia versión de lo mismo. Podemos hacerlo mejor", recalcó.