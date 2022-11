Merlin puede extender su 'rally' en bolsa otro 25% más

Merlin Properties ha recibido un impulso en bolsa de casi el 15% desde finales de septiembre que le ha permitido recuperar los 8,7 euros por título al cierre de este miércoles. Y, a pesar de este particular 'rally' en la inmobiliaria desde su mínimo del año anotado a finales de septiembre, el mercado todavía ve potencial para que Merlin sobrepase los 10,8 euros.

El consenso de mercado recogido por Factset considera que la socimi tiene un recorrido por delante de casi el 25%, con lo que se puede extender el buen desempeño del valor de las últimas tres semanas. Mientras, sigue ostentando una recomendación de compra clara por parte de los expertos y que le devuelve a la cartera del Top 10 por Fundamentales, apenas un mes después. Los riesgos para Merlin siguen siendo los mismos que hasta ahora. Por la particularidad del sector, el incremento de tipos de interés está afectando al sector inmobiliario, uno de los negociados más penalizados en el mercado bursátil europeo. Como dato, las inmobiliarias europeas dentro del Stoxx 600 pierden un 39,5% en este ejercicio.

Pero eso no impide a los expertos ver a Merlin recuperando lo perdido sobre el parqué en este 2022, que al cierre de ayer se situó sobre el 11%. De hecho, no existe ningún analista recogido por FactSet que vea a la compañía cotizando por debajo de los 9,8 euros, lejos de ese suelo que ha tocado el mes pasado sobre los 7,5 euros.

Ahora falta por ver si los resultados hasta el tercer trimestre (que se publicarán mañana a las 15:00 horas, según la propia compañía) superan o no las expectativas del mercado. Por lo pronto, el consenso de mercado augura que las ventas sí que se resentirán respecto a lo conseguido en el segundo cuarto de 2022 aunque su beneficio bruto de explotación se mantendrá en la línea del anterior resultado. Se espera que el beneficio por acción de julio a septiembre se sitúe en el 0,14. Mismo ratio que se esperaba en anteriores trimestres y que la compañía ha conseguido batir en lo que va de año. "El tercer trimestre puede mostrar un desempeño estable después de su robusto primer semestre", apuntó la analista de Bloomberg, Susan Munden, quien estima que la compañía tiene la posibilidad de cumplir con su objetivo para este año de 60 céntimos de beneficio por acción. No obstante, la ocupación de los inmuebles de Merlin de carácter industrial y minorista puede suponer un problema si no se mantienen los niveles actuales -en máximos, según Munden, en el 94,3% y 97,4% respectivamente- o si los ingresos se detraen por el aumento de los precios del alquiler.

Deuda en niveles de 2015

Por otra parte, la venta de las sucursales de BBVA que tenía en su haber la inmobiliaria -operación cerrada en junio de este año- ha permitido reducir la deuda de Merlin Properties. Casi 2.000 millones de euros que no solo permitieron a la compañía disminuir su apalancamiento y aumentar la liquidez sino del que también se destinó 250 al pago de dividendos. Al cierre de 2022 la deuda neta del grupo se situará por debajo de los 4.000 millones de euros, la cifra más baja desde 2015, según las previsiones del consenso de mercado recogido por FactSet. Eso sí, el beneficio neto de Merlin se resentirá al cierre de este año según los expertos al caer bajo los 300 millones de euros este año, algo que no ocurría desde 2017, y que seguirá así por lo menos hasta después de 2023.