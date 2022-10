John Tidd (Hamco): "Tenemos un umbral de rentabilidad esperada del 30% anual a tres años"

Aunque Hamco Global Value es un fondo de Andbank que tiene solamente tres años de vida en España, donde ya cuenta con casi 900 partícipes y 44 millones de euros de patrimonio, la estrategia que aplica su asesor, John Tidd, acumula más de veinte años de experiencia. No en vano, Tidd fue el responsable desde 1999 a 2020 del Horizon Growth Fund, un hedge fund de más de 100 millones de dólares bajo gestión que cerró con una rentabilidad acumulada anualizada del 15,1%. Pero como buen seguidor del deep value, cree que el contexto actual de los mercados puede proporcionar rendimientos anualizados superiores al 30% a tres años, un umbral que le parece alcanzable si se invierte de manera global y diversificada.

¿Cuál es el secreto de cocina que define el estilo de Hamco?

Quizá somos más deep value y casi nos situamos fuera del marco de otros gestores value. En términos de PER y de valor en libros, en nuestra cartera, estamos muy por debajo de muchos gestores que se denominan value. Una diferencia es buscar un umbral de rentabilidad muy alta. Es bastante fácil buscar valores con rentabilidades esperadas del 15%.

Estamos en un momento en que los retornos potenciales de carteras son muy altos, del entorno del 15% anualizado, según algunos reconocidos gestores 'value' españoles.

Nosotros, a diferencia de otros gestores, tenemos un umbral de rentabilidad esperada muy alto, porque buscamos oportunidades de manera global, incluso de compañías medianas y pequeñas, que pueden dar una rentabilidad muy elevada. Buscamos una rentabilidad esperada más alta del 15%, para cubrir los errores, y para nosotros sería más del 30% anual a tres años. Es lo que buscamos. En estos momentos hay buenas oportunidades, aunque tampoco son excelentes. Hay valores que por el miedo a la recesión han caído mucho, pero todavía se puede esperar una caída del 50% fácilmente.

¿Entonces un 15% de rentabilidad anualizada es una cifra conservadora?

En mi experiencia como inversor, hemos generado rentabilidades superiores al 15% durante más de dos décadas, y no veo ninguna razón para no esperar ahora lo mismo. Lo que no diría a un inversor es que voy a generar un 30%, pero debes de tener el listón muy alto porque siempre vienen sorpresas, eventos inesperados, y para cubrirlos, se debe buscar una rentabilidad alta.

¿Qué cambios han recomendado desde el lanzamiento del fondo, desde antes de la pandemia hasta ahora?

Siempre hay valores que mantienen el valor y no caen tanto y otros que caen mucho, y éstos hay que analizarlos para encontrar oportunidades. Hemos invertido en el sector energético, en reits sudafricanos...

En porcentaje de rotación, ¿qué supusieron esos cambios?

De no tener exposición al sector energético pasamos al 35% en algún momento, pero esos valores han multiplicado por dos o tres veces. Peyto, la gasística canadiense, estaba en un dólar, y ahora está en 12 después de haber estado en 17 dólares.

¿Es esa visión global lo que les diferencia claramente del resto?

Encuentras más oportunidades de rentabilidad. Si te fijas solo en Europa, tienes un 15% de las posibilidades de inversión. A mí personalmente no me gusta limitar el universo de valores. Y da más diversificación a la cartera si inviertes en diferentes mercados. Cuanto más diversificado, menos volatilidad. Nosotros tenemos un dato menor que muchos de nuestros competidores.

"Los indicadores adelantados de Japón y China no son negativos, y espero que los próximos seis meses el gigante asiático muestre más síntomas de recuperación"

Y no tienen empresas españolas, incluso tienen BBVA Argentina antes que la matriz.

Sí, deberíamos de volver a mirar los bancos españoles ahora que están subiendo los tipos. Si se mira su historial en los últimos diez años, lo que han generado de valor es muy poco. Pero ha sido difícil con tipos negativos, lo que está cambiando ahora. Compramos en su momento Bankinter. Hemos mirado Repsol y algunas que han salido en nuestra lista. Pero tenemos pocas acciones de compañías europeas porque según nuestro ranking de rentabilidad esperada, si lo comparas con otras oportunidades, nos resulta difícil encontrar empresas, porque muchas no tienen tanto crecimiento, que es un factor importante. Cada punto porcentual de crecimiento significa un punto de rentabilidad esperada más.

¿Considera que el 'Covidcrash' fue un momento histórico para construir una cartera de inversión? ¿Se podría repetir ahora ese patrón de comportamiento?

Yo espero que sí. Mi experiencia es que después de tocar fondo el mercado, hemos podido construir carteras que repuntan muchísimo. Ocurrió con el Covid, pero también en 2003 y 2009.

Pero todavía no hemos entrado en recesión, que se espera para final de año o principios de 2023. ¿Y cuándo saldremos?

No sabemos. Los indicadores adelantados de Japón y China no son negativos, y espero que los próximos seis meses el gigante asiático muestre más síntomas de recuperación. Gran parte de su economía es exportadora y con el resto del mundo flaqueando... Japón no ha subido tipos por lo que se espera una recesión.

¿Ha comenzado a rotar la cartera ante un posible escenario de recesión?

Sí, desde enero. Hemos tenido mucha liquidez, cerca del 25%, que es el máximo que podemos tener. No hemos volcado en valores más defensivos, con resultados no muy buenos. Si nos hubiésemos quedado con la cartera de enero, probablemente tendríamos una rentabilidad mayor. Reducimos algo de energía y en algún otro valor que tenía más riesgo para generar caja. Las firmas defensivas han sido tabacaleras o farmas japonesas.

"A nosotros no nos gusta pagar mucho más del valor en libros porque no tienes tanto margen de seguridad"

¿Qué están esperando para empezar a utilizar esa liquidez?

Diferentes señales de que hemos tocado fondo, con el Vix mucho más alto...

¿Se puede producir la recuperación del mercado sin sesiones de pánico?

Sí, no sería normal. Pero generalmente cuando se detrae liquidez se produce una reacción de mercado y lleva a los bancos centrales a inyectar liquidez, como ocurrió en Reino Unido hace unas semanas. Quizá fue algo específico de ellos, pero podría ocurrir en otro sitio, o que se produjera una quiebra de una institución financiera, o grandes ETF de bonos con problemas de liquidez. Tenemos una lista de valores para comprar que estamos monitorizando y, por ahora, hemos iniciado posiciones pequeñas en el sector retail, en consumo discrecional. Tuvieron un boom con el Covid, pero después han tenido exceso de stock y problemas de suministros. Es un subsector que ha estado muy castigado este año y son interesantes, aunque tienen su riesgo si viene una recesión.

¿Cuál es la ratio a la que da más importancia a la hora de seleccionar un valor? Hay gestores que se sustentan en el ROCE.

Es una buena ratio, pero entonces tienes que mirar cuánto estás pagando por ello, porque cuando pagas mucho más que su valor sobre libros, lo que vas a recibir es bastante menor. A nosotros no nos gusta pagar mucho más del valor en libros porque no tienes tanto margen de seguridad. Si no tienes activos, es solo la caja que genera lo que sustenta la valoración. No nos gusta que tengan muchos intangibles en balance. El book value nos gusta mucho.

¿Tiene invertido todo su patrimonio en el fondo o lo tiene diversificado?

Sí, porque si uno es gestor o asesor debe de estar invertido en su fondo.

"YPF nunca va a quebrar y vale 20 dólares"

Una de las posiciones donde más convicción tiene el asesor de Hamco es YPF, con un peso del 5,21%, en una cartera en la que las compañías canadienses relacionadas con la energía como Peyto, Gaslog o Shawcor tienen un porcentaje relevante también. Respecto a la empresa argentina, a Tidd no le preocupa que el Estado argentino sea el principal accionista, en un momento en que el país ha hecho fuertes inversiones en el sector. "Argentina se ha dado cuenta de que tiene que producir más energía. Están utilizando sus reservas de divisas para importar energía cara. Se han volcado a producir más energía y están invitando a muchas empresas extranjeras a invertir en Vaca Muerta, una reserva muy importante", asegura Tidd, para quien la firma "con el precio del petróleo más alto debe valer 20 dólares, sin ningún gran cambio de nada".

El asesor del Hamco Global Value explica que prefieren invertir en el pesimismo pero con hechos. "YPF nunca va a quebrar. Tenía deuda, pero habrá reestructuración antes de que el Estado pierda su porcentaje de la empresa. Tenemos un riesgo reducido porque no se va ir a cero. Si ves la correlación entre YPF y el petróleo, hay un retardo importante entre la acción y el precio. Ellos tardan en hacer el repricing en el mercado local, para generar beneficios", añade.

Sobre las gasísticas de Canadá, considera que el Gobierno de este país no es tan proclive al sector energético, lo que ha castigado a estas compañías al no contar con nuevas licencias. "Cuando uno de nuestros analistas descubrió Shawcor, le dije, 'ah, has encontrado tu primer five bagger [en alusión al ten bagger de Peter Lynch]', una empresa que puede multiplicarse por cinco. Es clave encontrar una empresa que los demás dan por pérdida", advierte.

"Si compras BMW no es una trampa de valor"

Dentro del sector automovilístico, las principales apuestas del Hamco Global Value Fund se focalizan en tres valores: Renault, BMW y Mazda. De la primera, John Tidd afirma que es la firma que más confianza le proporciona ahora por el track record que tiene de agregar valor. "Si estás comprando una empresa como ésta, que ha generado un ROE del 15% anual, paga un dividendo del 8% y está barata, no es una trampa de valor, sino que genera mucho valor en el tiempo", insiste. Sobre la compañía nipona, asegura que es interesante por "el ridículo valor del yen ahora mismo", al tener un volumen importante de su fabricación en Japón. Pero el asesor del fondo considera que se debe analizar el sector con cuidado porque se encuentra en plena transformación con la transición energética y no se han resuelto los cuellos de botella de la pandemia. "Nosotros incrementamos nuestra posición en Renault y BMW cuando estalló la guerra de Ucrania y se desplomaron los precios. Nos gustan a largo plazo, pero nos da algo de temor qué puede pasar. El sector de automoción tampoco está muy perjudicado porque las ventas de autos están en bajos niveles por la falta de semiconductores. Cuando se resuelva esto, van a producir más y vamos a ver cuánto pueden vender", apunta Tidd.

En componentes de automoción cuentan con una posición en Linamar, de la que asegura que dentro de diez años será más conocida. "Es una empresa familiar con un track record de rentabilidad increíble, han diversificado la empresa, han realizado compras en el sector, virando hacia el lado eléctrico. Han hecho dos compras, una empresa de medios de elevación y una de maquinaría agrícola, que están generando retornos de casi el 15%", comenta.

"Los 'reits' sudafricanos pagan más dividendos"

Los reits son unos de los valores en los que el asesor del fondo de Andbank también tiene gran convicción, sobre todo en los sudafricanos Hyprop Investment y Redefine Properties. Tidd explica que, frente a socimis más conocidas por el inversor español, como Colonial, que cotiza con un 50% de descuento sobre NAV y un dividendo del 4%, estas firmas pagan en torno al 10%. "En el caso de los reits miramos mucho el flujo de caja que generan en relación a su capitalización bursátil, porque eso dice cuánto pueden pagar de dividendo. Y estos valores han estado muy castigados por el Covid. En Sudáfrica el argumento para invertir también en firmas de shopping es que en estos países el tema de la seguridad personal para los consumidores influye mucho. Es un sector con una rentabilidad por riesgo interesante y que aportan diversificación para la cartera. Han doblado desde que los compramos en los mínimos del Covid", señala el asesor, quien aclara que "el dividendo es interesante porque lo puedes utilizar para invertir y sirve para conocer cuánto rinde la empresa en sí, el porcentaje que retiene y el descuento al que compras el valor de la empresa. Ves cuánto vale la empresa en tres o diez años, y cuánto cash vas a recibir en ese período y cuál es la TIR".

"Hemos visto algunos reits en Francia y otros países que no nos han convencido. Muchas veces el riesgo es que los reits retasan mucho las propiedades, pero para nosotros lo importante es el cash que ingresan. Con el tiempo deberán revalorizarse, con la inflación, pero descartamos muchos reits porque no generan tanto cash en la actualidad. En Europa, como los precios estaban a cero, valoraban las propiedades a precios muy altos, y entonces el cash que generaban era poco", explica.