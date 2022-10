Dónde comprar las firmas que más han batido a los analistas

Ya son más de un centenar las firmas que han dado a conocer sus cuentas trimestrales en EEUU desde que el 14 de octubre, la banca norteamericana inauguró la temporada de resultados. Por ahora, las ganancias están siendo superiores a lo estimado inicialmente por los expertos. Analizamos por técnico a las que más han batido las expectativas.

Netflix

Las acciones de Netflix alcanzaron el pasado mes de mayo la tangencia con la directriz alcista que viene guiando la tendencia alcista que inició el título el año 2002, cuando cotizaba en torno a los 0,35 dólares.

En Ecotrader ya señalamos en su momento que el alcance de la zona de los 160 dólares, que además coincidía con un punto de giro potencial muy importante desde el punto de vista técnico como es el ajuste del 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista de largo plazo que llevó a Netflix de esos 0,35 hasta los 700 dólares en noviembre de 2021, podía frenar las caídas y provocar un rebote.

Análisis técnico Netflix

Pues bien, durante los últimos meses la cotización de Netflix está experimentando un rebote que entiendo que no va a encontrar resistencia hasta los 290 y los 360 dólares, cuyo alcance supondría una recuperación del 23,60 y 38,20% respectivamente de toda la última caída desde los 700 dólares. El primer objetivo en los 290 ya fue alcanzado la semana pasada. A pesar de que a corto pueda optar por consolidar parte de las últimas alzas no habrá un deterioro en las posibilidades de seguir viendo mayores alzas mientras no cierre el hueco abierto desde los 240 dólares y sobre todo mientras no pierda el soporte de los 210 dólares. Si quieren comprar debe ser asumiendo que hay que vender si pierde esos 240 (agresivo) o los 210 (direccional).

Blackrock

La empresa de gestión de inversiones estadounidense BlackRock, que es la más grande del mundo en gestión de activos, presenta una evolución que desde el punto de vista técnico puede ser considerada como perfecta. La corrección que nació en noviembre de 2021 desde la zona de los 950 dólares ha llevado al precio a ajustar dos terceras partes de toda la subida que inició la compañía en marzo de 2020 desde la zona de los 300 dólares, tras alcanzar recientemente los 500 dólares. Manejando un stop en esos 500 dólares, que además coinciden con la base del canal y posible bandera que viene acotando la consolidación o corrección de los últimos meses, BlackRock es un título que es una clara opción de compra en busca de que en próximas semanas se dirija al menos a buscar la zona de los 700 y 760 dólares.

Análisis técnico de Blackrock

United Airlines

Lo primero que me llama la atención en la evolución de United Airlines es el hecho de que en la última caída la cotización no perdió el soporte de los 30 dólares, que son los mínimos que estableció en marzo, durante la caída provocada por la invasión rusa de Ucrania. Que esta compañía aérea no haya marcado un nuevo mínimo decreciente nos advierte de que los bajistas están ya encontrando serias dificultades para sostener las caídas y esto suele ser preludio de alzas como las que estamos viendo a corto plazo. Con stop vinculado a que no pierda ese soporte de los 30 dólares considero que United Airlines es un título para comprar, sobre todo si en próximas fechas corrigiera a la zona de los 34-35,50 dólares, buscando objetivos iniciales en los 50-53 dólares, que se encuentran a un 30% de distancia.

Análisis técnico de United Airlines

Abbot Laboratories

La compañía farmacéutica estadounidense Abbott Laboratories no está brillando a corto a pesar de que sus resultados fueron mejor de lo que esperaba el consenso del mercado, tal y como refleja que las caídas han vuelto a marcar a corto un nuevo mínimo decreciente. Esta señal de debilidad invita a ser precavidos, si bien es cierto que la caída está yendo a buscar la zona de soporte y de giro potencial que encuentra el valor en los 86,50-90 dólares. Este rango corresponde con la base del canal que viene acotando la corrección bajista de los últimos meses (zona que marca sobreventa) y que coincide con lo que sería un ajuste del 61,80% de Fibonacci y del 66% (Teoría de Dow) de toda la subida que nació en los mínimos de 2020. En ese rango soy más comprador que vendedor, buscando que desde ahí la cotización forme un potente rebote que podría buscar al menos los 120 dólares. Si pierde los 85 dólares (stop) ya no me interesaría.

Wells Fargo

La compañía de servicios financieros Wells Fargo, que es el cuarto banco de EEUU por calidad de activos y el tercer mayor banco por capitalización bursátil, está a un paso de confirmar un claro patrón de giro alcista que invitaría a comprar. La superación de la resistencia de los 46,50 dólares permitiría ver una pauta en forma de cabeza y hombros invertido que plantearía una subida en busca de los altos históricos que marcó en febrero en la zona de los 60 dólares. Con stop bajo los 39 dólares se puede comprar si supera esa resistencia de los 46,50 dólares.

Análisis técnico de Wells Fargo

American Airlines

Otra compañía aérea norteamericana que presenta una excelente ecuación rentabilidad riesgo es American Airlines. Manejando un stop vinculado a que no pierda el soporte que parece haber formado en los 11,50 dólares se puede comprar buscando que en próximas semanas la presión compradora logre llevar al título por encima de los 15,70 dólares, algo que confirmaría un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo en esos 11,50 dólares que plantearía un vuelo del título hacia objetivos iniciales en los 20-21,60 dólares.

Análisis técnico American Airlines