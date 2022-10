Twitter se desploma: EEUU abre la puerta a investigar las empresas de Elon Musk por su postura sobre Rusia

La administración Biden está discutiendo si Estados Unidos debería someter algunas de las empresas de Elon Musk a revisiones de seguridad nacional, incluido el acuerdo para Twitter y la red satelital Starlink de SpaceX, según fuentes cercanas a las conversaciones consultadas por Bloomberg. Las acciones de Twitter están cayendo un 5%.

Los funcionarios estadounidenses se han sentido incómodos por la reciente amenaza de Musk de dejar de suministrar el servicio satelital Starlink a Ucrania (dijo que hasta ahora le había costado 80 millones) y lo que ven como su postura cada vez más amistosa con Rusia luego de una serie de tuits que describieron propuestas de paz favorables al presidente Vladimir Putin. También les preocupan sus planes de comprar Twitter con un grupo de inversores extranjeros.

Las discusiones aún se encuentran en una etapa inicial, dijeron las personas familiarizadas bajo condición de anonimato. Los funcionarios del gobierno de EEUU y la comunidad de inteligencia están sopesando qué herramientas, si las hay, están disponibles que permitirían al gobierno federal revisar las empresas de Musk.

Una posibilidad es a través de la ley que rige el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos para revisar los acuerdos y operaciones de Musk por riesgos de seguridad nacional, dijeron. El panel interinstitucional, conocido como CFIUS y supervisado por el Departamento del Tesoro, revisa las adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de compradores extranjeros. No está claro si una revisión de CFIUS, que implicaría evaluaciones de los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional, entre otros, ofrecería al gobierno una forma legal de realizar una revisión, dijeron las personas.

Twitter también se enfrenta a informes de que Musk pretende destripar a su fuerza laboral como parte de su adquisición. The Washington Post informó que el plan de Musk para Twitter implica recortar su personal en un 75% en cuestión de meses. Bloomberg News confirmó que a los posibles inversionistas se les informó sobre el plan de recortes, junto con un esfuerzo por duplicar los ingresos dentro de tres años.

Un elemento del acuerdo de Twitter de 44.000 millones que podría desencadenar una revisión de CFIUS es la presencia de inversores extranjeros en el consorcio de Musk. El grupo incluye al Príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudita, Binance Holdings Ltd., un intercambio de activos digitales fundado y administrado por un nativo chino, y el fondo soberano de riqueza de Qatar.

El panel opera a puerta cerrada y rara vez confirma cuando está realizando revisiones. CFIUS también tiene el poder de revisar acuerdos que ya se han consumado. Un portavoz del Departamento del Tesoro de EEUU dijo que CFIUS no comenta públicamente ninguna transacción que pueda o no estar bajo revisión. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que no pueden hablar por CFIUS. En cuanto a la Casa Blanca, "no sabemos de tales discusiones", dijo la portavoz Adrienne Watson.

Musk, la persona más rica del mundo, recurrió a Twitter en las últimas semanas para anunciar propuestas para poner fin a la guerra de Rusia y amenazar con cortar el apoyo financiero para Starlink Internet en Ucrania. Sus tuits y comentarios públicos han frustrado a funcionarios de EEUU y Europa y han recibido elogios de los rivales de Estados Unidos.

Musk luego se retractó de su amenaza de dejar de implementar Starlink y dijo que continuaría asumiendo los costos del servicio. Starlink se ha convertido en una herramienta esencial para las comunicaciones en Ucrania durante la invasión rusa. Musk ha estado brindando el servicio de forma gratuita, pero ha dicho que SpaceX pierde 20 millones de dólares al mes brindándolo a Ucrania y que no puede ser responsable de ese costo indefinidamente.

El gobierno de EE. UU. también usaría Starlink en caso de una interrupción de las telecomunicaciones, según personas familiarizadas con el asunto. Musk no respondió a múltiples solicitudes de comentarios por correo electrónico.

Ampliamente conocido como el director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, Musk no es ajeno a Washington, donde es un actor importante en los contratos gubernamentales.

Musk se abrió camino en el negocio de los lanzamientos de satélites militares y de inteligencia después de cabildear vigorosamente en el Congreso y demandar a la Fuerza Aérea de los EEUU por el derecho a competir con una empresa conjunta de larga data de los gigantes de defensa Boeing y Lockheed Martin.

En 2019, el Pentágono dijo que estaba revisando la autorización de seguridad federal de Musk después de que fumara marihuana en un podcast, aunque los resultados de esa investigación no están claros. Un funcionario de SpaceX en ese momento, que pidió no ser identificado, dijo que la revisión no había tenido un impacto en la empresa.

SpaceX lleva a los astronautas a la Estación Espacial Internacional como parte de una asociación de larga data con la NASA y lanza satélites de alto secreto para el Pentágono. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, también pagó algunos de los satélites Starlink de SpaceX que se dirigieron a Ucrania.