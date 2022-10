Beltrán de la Lastra trae a dos gestores de JP Morgan para su equipo en Panza Capital

Aunque era un secreto a voces, por fin se ha confirmado. Beltrán de la Lastra se incorpora a Panza Capital, la gestora fundada por Gustavo Trillo y Ricardo Cañete, como presidente no ejecutivo y director de inversiones. Y ha conformado un equipo de pesos pesados en el que estarán presentes Demetris Georghiou y Peter Lawrence, dos profesionales con amplia experiencia procedentes de JP Morgan AM, y otros tres gestores que han dejado Bestinver para unirse al nuevo proyecto de gestora independiente: Vighnesh Padiachy, Carlos Arenillas y Julen García.

A Lawrence y Georghiou los conoció De la Lastra durante su etapa en la gestora norteamericana en Londres, y al resto cuando estaba al frente de Bestinver. Y en su opinión se trata de "siete personas con capacidades personales y de trabajo en equipo" que "hablamos el mismo lenguajes". "El éxito de la firma será ser merecedores de la confianza del inversor español y anteponer los intereses del partícipe, y eso a veces cuesta", remarcó el nuevo responsable de inversiones de Panza.

La gestora se presenta en sociedad con tres fondos de renta variable (uno centrado en compañías de calidad, otro más focalizado en empresas con valoraciones atractivas y otro que combinará las ideas de esto y será la estrategia principal, uno de renta fija que sirva como 'monedero' para los inversores -todavía pendientes de aprobación por la CNMV- y un plan de pensiones. No tendrán un mínimo de inversión y la comisión de gestión será única para todos los partícipes: se cobrará una fija anual más otra por los resultados obtenidos.

Trillo, que ejerce como consejero delegado de Panza Capital, aseguró que consideran factible arrancar con cien millones de euros en las primeras semanas, una vez que los fondos estén aprobados por la CNMV, y se marcan como objetivo llegar a los 1.000 millones durante los primeros años. Aunque no están obsesionados tanto por la cantidad de dinero que entre como en su calidad, de clientes que comprendan la inversión en valor a largo plazo. "En España no sobran gestoras independientes sino bancos que intermedien la gestión de activos de los españoles", subrayó.

Pese al equipo internacional de gestión conformado, la nueva firma, que no cuenta con ningún socio financiero en su accionariado, no se plantea captar clientes fuera de las fronteras españolas y sus fondos no estarán registrados en Luxemburgo, en principio, y tampoco utilizarán intermediarios para la distribución de sus productos.

Respecto a no contar con un fondo específico de bolsa española, De la Lastra afirmó que se debe invertir pensando en los próximos cinco a diez años, "no por que la bolsa española esté barata hoy en día".