El índice del dinero 'inteligente' que niega el mercado bajista en bolsa

Entre las calles 48 y 51 del barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, se encuentra localizado el Rockefeller Center, complejo financiero y comercial compuesto por 19 edificios que recibe el nombre de la que ha sido la familia más conocida en el ámbito de los negocios en Estados Unidos, especialmente durante los siglos XIX y XX.

A John Davison Rockefeller, también conocido como Junior, se le atribuyen cientos de acciones y frases célebres dentro del mundo de la inversión. Quizás, la más extendida es aquella de "cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo". Esta frase, de la que tampoco hay una certeza absoluta de que la haya pronunciado John en algún momento o incluso lo haya hecho otra persona, es una de las más utilizadas a la hora de explicar las tendencias de inversión y, especialmente, los inicios de lo que se conocen como burbujas financieras.

Si hay alguna forma de medir esto, más allá de frecuentar las barras de los bares de los distritos financieros de las principales ciudades, esa es el Smart Money Index. Este índice se calcula a partir del Dow Jones, restando al cierre bursátil los movimientos de la primera hora de la sesión, en la que, según se explica, se producen las operaciones movidas por los impulsos ante las noticias de última hora y las aperturas y cierres de coberturas (dumb money, o dinero tonto), con lo que queda el smart money, o dinero inteligente, de aquellos inversores que realizan sus estrategias teniendo toda la información del mercado disponible. Un ejemplo claro lo tuvimos en la sesión de ayer. El Smart Money Index fue creado por R. Koch en 1997 y pertenece a WallStreetCourier.com, web financiera especializada en bolsa y que se dedica a proporcionar información a sus suscriptores para tomar las mejores decisiones de inversión.

Entonces, la teoría es que si, por ejemplo, el Dow Jones marca máximos, pero este índice no lo hace, el mercado estaría sobrevalorando al índice industrial mientras que si, por el contrario, la bolsa cae pero el dinero sigue entrando en este indicador, supondría que la bolsa estaría siendo demasiado penalizada y, por lo tanto, sería buen momento para realizar compras. "Al final es un índice de sentimiento contrario como hay muchos otros, y como tal, hay que utilizarlo con cuidado", explica Jordi Andreu, profesor de OBS Business School. "Nos indica si el mercado ha entrado en momentos de exceso de optimismo o viceversa y detecta los movimientos que están haciendo las manos fuertes del mercado; es especialmente útil en momentos de caídas como éste", agrega el profesor.

¿Y qué nos dice este índice en un momento de fuertes caídas como en el que nos encontramos? Pues bien, la respuesta es clara: no estamos en un mercado bajista. Es más, desde el comienzo del año este indicador cede poco más de un 1%, negando por completo el drama bursátil que estamos viendo este año en las principales bolsas de todo el mundo. Y es que el propio Dow Jones cae casi un 20% desde el primero de enero. Tan solo cinco años desde que hay datos han sido peores de lo que está siendo este. Tres de ellos durante la Gran Depresión, 1974 y 2008, cuando la Gran Crisis Financiera. Esto indica que el dinero inteligente ha ido aprovechando las caídas para entrar. Caídas que, por el contrario, se han basado en las ventas realizadas durante la primera hora de mercado en Wall Street. "No sé si estamos ya en un suelo o no, pero se observa que las manos fuertes del mercado están entrando, lo que no quita que podamos ver todavía mayores caídas, sobre todo teniendo como referencia lo que ocurrió en 2008", concluye Andreu.

Este índice, por tanto, puede ser utilizado para ver si las tendencias que mueven las bolsas son fiables o si, por el contrario, merece la pena valorar recoger beneficios en las subidas o comprar en caída. De hecho, precisamente este índice se puso en marcha con este objetivo.

Una historia cíclica

En este contexto, el vicepresidente de la Asociación de Inversores Individuales de EEUU, señalaba el otro día que, desde su punto de vista y mirando lo que había sucedido en el pasado, este mercado bajista estaba totalmente dentro de los parámetros normales de los mercados bajistas que, de media, caen un 27%. Por lo tanto, recomendaba a los inversores mantenerse firmes en bolsa al haber visto ya la mayor parte de la caída.

Al mirar un gráfico a medio y largo plazo siempre se piensa que qué lástima no haber comprado justo en el suelo. Pero como eso es casi imposible de prever, la historia bursátil deja la enseñanza de que en muchas ocasiones es mejor mantenerse invertido y esperar la recuperación que salir a destiempo y no encontrar el momento de volver. Una inversión de 10.000 dólares en el S&P 500 en 2006 se habría convertido en 46.000 dólares a finales del 2021.

Durante el desplome de 2008, en cambio, mientras el Dow Jones se desplomó un 35% entre agosto y noviembre y no hizo suelo hasta marzo del año siguiente, el Smart Money cedió un 20% en ese primer periodo y anticipó de alguna manera la recuperación que luego se reflejaría en las bolsas.