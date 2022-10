Fernando Romero, CEO de EiDF: "Tenemos más liquidez que el 80% de las firmas del Continuo"

Quince meses como cotizada de BME Growth han bastado para que EiDF, la firma solar dedicada principalmente al autoconsumo, supere los 900 millones de euros de valor en bolsa y encare, gracias a su bajo endeudamiento, el actual entorno de tipos con una situación aventajada respecto a otras renovables. Fernando Romero, CEO de la compañía gallega, desgrana la hoja de ruta para dar el salto al Mercado Continuo, previsiblemente, en el primer trimestre de 2023.

¿Qué hace exactamente EiDF?

Somos la empresa de autoconsumo de España. Empezamos en 2011 con la parte de autoconsumo industrial y en aquellos momentos éramos la única empresa del país dedicada a esto. Hace tres años que empezaron a nacer otros compañeros de viaje y un mercado mucho más abierto. También tenemos dos unidades importantes que son la generación y la comercialización.

¿Quiénes son sus comparables?

No tenemos a nivel nacional. Hay sector doméstico, como Holaluz, Iberdrola, EDP Las que salen en la televisión. Nosotros somos un sector más profesionalizado, donde el empresario tiene una visión diferente del negocio y esto para él es una inversión.

Repsol y Telefónica han lanzado negocios para desarrollar el autoconsumo. ¿Teme esta competencia?

Siempre digo la misma frase: "Cuando quieran entrar que se quiten los castellanos y se bajen al barro". Esto no va de eso. En el doméstico no lo sé, pero en nuestro sector, por mucho marketing que utilices, el empresario sabe diferenciar lo que es la luz, la telefonía y el autoconsumo. Además, el autoconsumo es un sector absolutamente regulado, que requiere mucha especialización y donde vas a explotar un activo durante treinta años.

¿La energía puede ser un refugio para lo que está por venir?

Creo que los tipos van a afectar a un segmento concreto del sector. Sobre todo al que está apalancado.

¿En qué ratios de apalancamiento está EiDF?

En deuda neta sobre ebitda, una vez. Nuestra deuda financiera neta en la parte de consumo es 0,40. Lo que sí tenemos es deuda a muy corto plazo, que son pólizas y garantías que son por la comercializadora. Si no fuera por eso no estaríamos endeudados, podríamos estar por debajo de una vez perfectamente. Somos una empresa muy solvente financieramente. No necesitamos deuda.

¿Qué ha ocurrido en año y medio para que su capitalización se acerque a la de valores del Ibex como Meliá Hotels?

Ha sido lógico. No estamos endeudados y tenemos un ebitda importantísimo en un sector que todavía no ha empezado a crecer. Cuando salimos a bolsa pedimos 12 millones que nos negaron, nadie creía en el modelo de autoconsumo. También es cierto que en ese momento hubo muchas empresas que no salieron. Contábamos con 24 millones para el año 2024-2025 en nuestro plan de negocio, y eso lo hicimos en el primer semestre de este año. Pero no ha sido solo por Ucrania; adquirimos la comercializadora, reintegramos, fuimos capaces de crecer comercialmente. Respecto a la red comercial en autoconsumo, estamos ahora, en 2022, como preveíamos que estaríamos en 2023.

¿Puede afectar la situación actual a sus planes bursátiles?

Somos de los que más volumen de la historia movimos en BME Growth y tenemos mucha más liquidez que el 80% de las empresas del Continuo. Movemos una media de 4-5 millones de euros al día, que es una barbaridad para ser BME Growth.

Son el caso contrario a Greenalia, que ha dejado de cotizar tras la opa de exclusión que lanzaron sus máximos accionistas.

Alguno nos lanzará una opa. No sé, nos hemos esforzado mucho en ser muy cercanos al accionista en un mercado estrecho como BME Growth.

Usted controla el 77% del capital de EiDF. ¿Cómo se alcanzará el 25% de 'free float' mínimo que se requiere para cotizar en el Continuo?

Ni sé el porcentaje exacto, pero sé que no es mío, sé que se lo tengo que dar al mercado. Llevo 11 años al frente y me he comprometido a llegar a 2025 con ese plan de negocio, y voy a llegar. Es importante que haya accionistas ancla y esto con un 77% es inviable. Para alcanzar ese free float haremos una pre-OPV con una ampliación, cerraremos libros, se comunicará y si podemos subir del 25% al 35% lo haremos. La ampliación va a ser de una cantidad importante, conllevará la valoración de la compañía en ese momento y habrá que ver cómo capitalizamos.

¿Qué plazos barajan?

Creemos que la ampliación no va a ser este año.

El 'salto' al Continuo les abre la puerta al inversor institucional. ¿Qué ocurrirá si llegado el momento no están conformes con la valoración?

No vamos a regalar un euro. La empresa vale lo que vale, sabemos que tenemos que dar algo a cambio para que tengamos más inversores y accionistas, pero EiDF solo hay uno. Somos únicos en autoconsumo y posiblemente estemos en Europa en un tiempo. Pero no vamos a hacer nada que perjudique a los accionistas actuales.