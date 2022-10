Encuesta | ¿En qué momento de mercado estamos? El Ibex se dirige a nuevos mínimos del año

La guerra entre Rusia y Ucrania, que a día de hoy continúa activa; la desbocada inflación; los elevados costes de las materias primas un combo de situaciones que han llevado a los Bancos Centrales a actuar con contundencia para frenar la coyuntura macroeconómica. Y el castigo no solo se está notando en el bolsillo de los consumidores, también en los mercados, que ya no dudan de la recesión que se avecina.

Ante esta situación, elEconomista.es quiere conocer la opinión de los lectores. Optimismo, euforia, ansiedad, desaliento, desesperación ¿en qué momento de mercado cree que se encuentra actualmente el mercado español? (Vote en nuestra encuesta). La teoría del sentimiento del inversor se fija en el comportamiento de los mercados desde una aproximación psicológica. Parte del supuesto de que las bolsas se mueven irracionalmente, en función de las percepciones que tienen los inversores, y no por la fuerza de los fundamentales de sus cotizadas.

En esta escala, la fase de euforia supone la cumbre del ciclo alcista y el comienzo del declive progresivo hasta tocar fondo en el punto de desaliento, que es el que los expertos identifican como el de máxima oportunidad para invertir dado el abaratamiento de los activos. Entre uno y otro extremo se pueden encontrar (de mayor a menor optimismo) las siguientes fases: ansiedad, negación de la evidencia, miedo, desesperación, pánico, capitulación (el sentimiento de "quizás la bolsa no sea para mí") y finalmente el desaliento, que da paso a la esperanza.

Resiste al mercado bajista

Con la práctica totalidad de las principales bolsas a este y otro lado del Atlántico sumidas en territorio bajista -aquel en el que se navega al superar pérdidas anuales del 20%-, pese al castigo que sufre, el Ibex sigue siendo una de las bolsas con mejor dique de contención -junto con la bolsa británica que apenas cede algo más de un 6% en 2022-, con pérdidas anuales por encima del 15%, pero aún lejos del mercado bajista.

El índice nacional tocó el pasado 29 de septiembre mínimos anuales en los 7.300 puntos y que lo devolvieron a niveles de noviembre de 2020. Aunque logró un rebote por encima del 5%, el selectivo de las 35 vuelve a desplomarse más de un 4% y acecha de nuevo la zona de mínimos que marcó. Desde Ecotrader, el asesor del portal premium de elEconomista.es, Joan Cabrero, aún ve visos de caídas mayores para la bolsa española: "no me sorprenden las últimas caídas que me temo podrían llevar al Ibex 35de nuevo a probar la solidez de ese soporte de los 7.287 e que incluso podría profundizar a los 7.000 puntos", apunta el experto a lo que añade que "mucho me temo que podríamos asistir a una caída hacia los mínimos de octubre de 2020, que es justo donde cotizaba el Ibex antes de la aparición en escena de la vacuna de Pfizer".

"Para poder confiar en un rebote y confiar en un contexto más lateral que bajista con suelo en los 7.000/7.287 puntos es preciso que un eventual rebote logre romper la directriz bajista que surge de unir los máximos de mayo y de agosto y que discurre actualmente (es dinámica y se mueve con el paso del tiempo) por los 8.240 puntos. Antes de esa directriz hay otra, con mayor pendiente, que discurre por los 7.900", explica Cabrero.