Los fondos value de bolsa americana que plantan cara a las caídas de Wall Street

La bolsa norteamericana es uno de los mercados más eficientes del mundo, por eso es tan complicado batirlo a largo plazo por parte de los gestores activos y únicamente unos pocos son capaces de ofrecer un rendimiento extra. En momentos de fuertes correcciones como las que se están viendo este año, donde el S&P 500 acumula pérdidas del 23%, se está comprobando esa dificultad. Pero de los 319 fondos de renta variable de Estados Unidos disponibles a la venta en España con clase en euros, registrados en Morningstar, hay una parte considerable de los que obtienen mejor rendimiento que están clasificados bajo la etiqueta de value.

La rotación de los inversores de compañías de crecimiento, fundamentalmente tecnológicas, hacia firmas infravaloradas desde hacía mucho tiempo, gracias a la subida de tipos emprendida por la Reserva Federal para enfriar la economía, ha propiciado que estos vehículos obtengan mejores resultados.

De hecho, excepto algunos de estrategia long/short y sendos de energía y de salud, los de estrategia valor acaparan gran parte del primer cuartil de la categoría de fondos de bolsa americana, incluso algunos ofreciendo una revalorización cerca del doble dígito, como es el caso del EdRF US Value R EUR, que gana un 8% en el año, con datos hasta el 3 de octubre.

Un enfoque "sencillo y pragmático, que llevamos utilizando desde hace más de 20 años" es lo que ha permitido alcanzar este resultado, a juicio de su gestor, Christophe Foliot. "Nuestro estilo es contrario, ya que creemos que las modas o la excesiva atención de los inversores a determinados sectores en detrimento de otros crean verdaderas oportunidades para el inversor a largo plazo. Algunos valores pueden tener un descuento específico vinculado a la situación o la estrategia de la empresa, como es el caso actual de Mattel, el grupo de juguetes y juegos, cuyo margen de explotación fue, durante un tiempo, inferior al de sus competidores debido a una menor explotación de los acuerdos de licencia. La existencia de catalizadores, como un cambio en la gestión, una venta de activos o una nueva dirección estratégica es, sin embargo, un ingrediente necesario que ayudará a sostener el valor", señala.

El sector financiero, la energía y la sanidad acaparan más del 50% de la cartera y los valores industriales representan el 10%, con Bank of America, Citigroup, Hess y ConocoPhillips entre las principales posiciones. "Podemos mencionar también el turismo que, en un contexto post-Covid, se beneficia de un efecto base especialmente interesante. Y nos hemos posicionado con suficiente antelación en estos valores para beneficiarnos plenamente de su tendencia alcista", comenta el gestor, para quien el desinterés de los inversores por los valores cíclicos en 2019 y 2020 ha creado niveles extremos de infravaloración "difíciles de justificar" dada la sostenibilidad de los modelos de negocio de las empresas de este segmento, la calidad de sus balances y la disciplina financiera. "Esto ha dado lugar por ejemplo a un descuento generalizado de los valores inmobiliarios y relacionados con la construcción en las fases bajistas del mercado inmobiliario", subraya.

Recesión leve

Otros de los fondos de bolsa americana que están obtenido un buen resultado son BNY Mellon US Equity Income EUR A Acc, que gana un 6,53% en el año, seguido de Fidelity America E-Acc-EUR, que logra un 2,80%, y el Robeco BP US Large Cap Equities D, con un 0,25%.

¿Hasta qué punto estos resultados pueden consolidarse durante los próximos meses o podrían verse lastrados por una corrección más severa de los mercados si la Reserva Federal prolonga o endurece la subida de tipos? "En nuestra opinión, la rigidez del mercado laboral y la solidez de los balances de los consumidores hacen más probable una recesión leve en Estados Unidos que una grave. Nuestro objetivo es gestionar el riesgo adecuadamente en cualquiera de los dos escenarios. Pero, en general, creemos que este entorno pone de manifiesto la creciente importancia de la selección activa de valores y las ventajas de nuestro enfoque a largo plazo, basado en la valoración", apunta Gabe Salomon, gestor del T. Rowe Price US Large Cap Value Equity, fondo que cuenta entre sus principales posiciones con Southern, TotalEnergies, Wells Fargo, United Parcel Service y General Electric.

"Los mercados afrontan un desafío en los próximos meses. Tras un breve repunte desde los mínimos de junio, han vuelto a la tendencia de aversión al riesgo, acelerada de este año, ya que la inflación persistentemente alta, las subidas de tipos agresivas y la reducción de la liquidez ejercen presiones cada vez mayores sobre la economía mundial", explica el equipo de inversión del fondo de BNY Mellon, que ha incorporado a la cartera a la empresa agrícola Bunge, el banco regional PNC Financial Services Group y el proveedor de servicios petroleros Schlumberger. al tiempo que han deshecho las posiciones de Norfolk Southern y Valero Energy.

Rosanna Burcheri, gestora del Fidelity Funds America Fund, recuerda que la preferencia del mercado por empresas value ha sido históricamente típica de los periodos caracterizados por subidas de los tipos de interés. "Ser capaces de comprar empresas cuando el mercado corrige no es fácil, pero en periodos de fuerte volatilidad como el actual, las oportunidades abundan. Y la situación en la que nos encontramos, después de todo, no es tan negativa como podría parecer leyendo la prensa", asegura.

Momento favorable

Burcheri explica que desde el punto de vista de la demanda, el consumidor estadounidense ha acumulado ahorro durante los dos años del Covid y, aunque se enfrenta a las alzas de los precios de los bienes de consumo, parte de una posición ventajosa, porque no está endeudado. Y desde el punto de vista de la oferta: el mercado laboral goza de buena salud, con bajas tasas de desempleo, la producción industrial es elevada, las existencias son similares a los niveles históricos cuando consideramos la media de varios sectores industriales, los balances de las empresas están, en general, saneados, ya que los vencimientos de los créditos se han ampliado durante los últimos años, aprovechando los tipos de interés más bajos; y el ciclo de inversión motivado por la relocalización de la producción y la resiliencia energética ya se ha iniciado. "Estas son razones por las cuales el contexto actual es favorable a la inversión en el mercado estadounidense con un sesgo value", recomienda la gestora de Fidelity, que tiene más convicción en compañías como McKesson (con un peso del 4,4%), Berkshire Hathaway (4,16%), Elevance Health (4,15%), Wells Fargo (3,63%), Cheniere Energy (3,61%), Exelon (3,06%), Sempra Energy (3,04%), AmerisourceBergen (2,95%) y Baker Hughes (2,94%) y Norfolk Southern (2,77%).

Entre los fondos españoles de renta variable norteamericana que mejor comportamiento están teniendo aparecen Mutuafondo RV EEUU, con una caída del 5,14%, Alclam US Equities, asesorado para Andbank WM, con una pérdida del 7,97%, y Renta 4 Sustainable US Equity, que sufre una rebaja del 8,28%, todos catalogados como blend.