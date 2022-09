Vuelve el pánico a las criptomonedas: las caídas de ethereum y bitcoin arrastran a todo el mercado

Las criptomonedas están sufriendo una nueva jornada de pánico en medio del sentimiento risk-off que domina el mercado y la fusión (merge) de la red ethereum. Los bancos centrales siguen elevando su tono hawkish (subidas de tipos y retirada de estímulos), lo que está vapuleando a los activos de riesgo como las acciones y las propias criptomonedas. El bitcoin cae con violencia y se sitúa en la zona de los 18.400 dólares, mientras que ether (también golpeado por la incertidumbre que genera el merge de la red ethereum) se está hundiendo directamente y está perdiendo los 1.300 dólares por unidad.

El bitcoin está cayendo más de un 6%, hasta los 18.490 dólares, mientras que el ether cae más de un 10%, y ha perdido la zona de los 1.300 dólares. La siguiente resistencia clara para esta criptomoneda no se encuentra hasta los 1.000 dólares por unidad. Mientras tanto, cardano, XRP o polkadot se desploman cerca de un 11%. La caída en el universo 'cripto' es generalizada.

La nueva caída del bitcoin y de las criptomonedas

El precio de las criptomonedas está sufriendo gran volatilidad desde el pasado lunes, cuando se inició la fusión del ether, un proceso que finalizó el jueves, y que tiene como objetivo cambiar el mecanismo por el que se registran y validan las transacciones de esta moneda y se emiten nuevas divisas (un sistema más sostenible y menos intensivo en energía). Esto, aunque pueda ser positivo a medio y largo plazo, está generando gran incertidumbre en el corto plazo.

¿Por qué caen las criptomonedas?

Además, mirando desde la óptima 'macro', esta semana se prevé que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra sigan subiendo tipos de interés, drenando liquidez y anunciando más subidas del precio del dinero de cara al futuro. Estos dos bancos son instituciones claves para la liquidez global, dada la importancia de sus economías y, sobre todo, la de sus monedas (dólar y libra esterlina), utilizadas habitualmente para liquidar operaciones comerciales y financieras internacionales.

Edward Moya, estratega de Oanda, apunta en una nota que "el bitcoin vuelve a caer en medio de las ventas masivas de acciones, a medida el apetito por el riesgo sigue desaparecido".

A los nervios de las criptomonedas se le está sumando el comunicado de la Casa Blanca que, está intentando poner orden en este mercado, que ha sido denominado por algunos organismos como el 'Salvaje Oeste', con la posible creación de un organismo que regule las criptomonedas. Precisamente, uno de los atractivos de estos activos es la falta de regulación y la baja trazabilidad de las operaciones. Si finalmente se crea un organismo público que controle y regule las criptomonedas, los inversores podrían establecer un nuevo precio que refleja esa pérdida de 'confidencialidad' y 'secretismo' que ahora mismo domina este mercado.

El Tesoro y la Reserva Federal están estudiando el lanzamiento de un dólar digital que pueda ofrecer algunas de las ventajas que ofrecen las criptomonedas y ocupar su espacio. No obstante, los defensores de las criptomonedas creen que una divisa pública digital nunca podrá ofrecer el anonimato que otorgan hoy activos digitales como el bitcoin. El debate está abierto, pero lo cierto es que la banca central ha acelerado la investigación y las pruebas para el lanzamiento de las conocidas como CBDC.

La fusión de ethereum

Por otro lado, la criptomoneda ether, la segunda de mayor por capitalización en el mercado de las criptodivisas, se desploma más de un 26% desde que el pasado lunes se iniciara su proceso de fusión, una caída de precio que está arrastrando al bitcoin, la moneda digital más conocida, que en el mismo periodo pierde más del 15%.

Los analistas de Deutsche Bank han publicado un trabajo en el que analizan la fusión de ethereum y explican que "los propios desarrolladores de ethereum han descrito la fusión como un 'cambiar un motor viejo por uno nuevo en pleno vuelo'. Aunque las pruebas de Beacon Chain se han estado realizando desde diciembre de 2020, el Proof of Stake (PoS) aún no se ha utilizado en una escala tan grande como la de Ethereum. Varias otras plataformas han utilizado PoS, como Cardano, Solana y Polkadot, pero estas redes operan a menor escala. Es posible que surjan nuevas vulnerabilidades después de la fusión", advertían los expertos de Deutsche Bank.

La fusión, conocida como The Merge en inglés, consistía en un cambio de protocolo en el 'blockchain' (la cadena de nodos informáticos unidos entre sí por la que se llevan a cabo transacciones y proyectos criptográficos, como los criptoactivos NFT) por el que se ha pasado de la prueba de trabajo (proof of work) a la de participación (proof of stake).

Esto se traduce en que ya no se necesitarán granjas de minado que realicen complejas operaciones computacionales y que, en última instancia, suponían una elevada factura energética, una de las principales críticas que recaen sobre este sistema