Las criptomonedas, en tela de juicio: ventajas y riesgos del activo más polémico

Siete mil personas se reunieron en el WiZink Center de Madrid en agosto. ¿Un concierto de Bon Jovi o de Rosalía? ¿Algún partido del Real Madrid de baloncesto? Nada que ver. Eran 7.000 personas acudiendo a un evento de criptomonedas, que generó una enorme controversia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó de que ni la empresa organizadora Mundo Crypto, ni varios patrocinadores contaban con licencias para operar como entidades de inversión. Una advertencia que provocó la renuncia de los dos presentadores iniciales del evento Jorge Fernández y Cristina Pedroche. La polémica estaba servida.

Las criptomonedas siguen siendo uno de los activos financieros que más debate suscita. A pesar de los riesgos que conllevan, todavía hay muchas personas que creen que pueden hacerse ricos de forma muy rápida gracias a ellos. No en vano, las criptodivisas movieron cerca de 60.000 millones de euros en España en 2021, según un informe del Banco de España.

Tras las caídas en las cotizaciones de las criptodivisas en los últimos meses, algunos inversores se preguntan si ya han tocado suelo y empezarán a subir de nuevo. ¿Es el momento de invertir en criptomonedas ahora? Contamos algunas ventajas y desventajas de apostar por estos activos.

Estos son algunos puntos fuertes de la inversión en criptomonedas:

Potencial de revalorización

Una de las características más conocidas de las criptodivisas es la volatilidad de sus precios, ya que pueden revalorizarse rápidamente o sufrir una estrepitosa caída. Los movimientos rápidos de precios han conseguido que haya inversores que han conseguido importantes sumas de dinero. Gracias a esto, han gozado de mucha popularidad en los últimos años. Sin embargo, también puede provocar la pérdida completa del dinero invertido.

Actualmente no existe un consenso entre los analistas sobre cómo se van a comportar las cotizaciones de las criptomonedas en los próximos años.

Posibilidad de operar durante las 24 horas

A diferencia de otros activos financieros, los inversores pueden operar en el mercado de criptomonedas durante las 24 horas del día. Las transacciones tienen lugar en el momento en el que el usuario decide comprar o vender dicho activo.

Se apoya en tecnología blockchain

Las criptomonedas son activos digitales que se basan en la tecnología blockchain (cadena de bloques, en español). Esta tecnología permite la transferencia de un activo de un lugar a otro, sin que sea necesaria la intervención de un tercero. Además, aporta seguridad y transparencia a las transacciones.

Diversificar la cartera de inversiones

Muchos inversores han recurrido a las criptomonedas como una forma de diversificar sus inversiones. A la hora de invertir, la diversificación es uno de los principales mandamientos. Al distribuir el dinero entre diferentes activos, es menos probable sufrir un golpe financiero si únicamente falla una de las inversiones. Sin embargo, si se mete todo el dinero en un único activo y este se hunde, el inversor lo perderá todo.

Esta son las principales desventajas de invertir en criptomonedas:

Fluctuaciones constantes y bruscas de la cotización:

Inicialmente se pensaba que las criptomonedas funcionaban como activos no correlacionados. Es decir, sus cotizaciones no dependían de las oscilaciones del mercado de valores. Sin embargo, este año ha quedado demostrado que las criptomonedas tienden a cotizar de forma similar a otros activos sensibles al riesgo, como es el caso de las acciones.

La cotización de las criptodivisas también ha sufrido en los últimos días tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que aseguró que el banco central no dejaría de subir los tipos de interés hasta controlar la inflación. A pesar de que parecía que el Bitcoin se había recuperado y se había situado cerca de los 25.000 dólares, ha tenido una fuerte caída, como muchos grandes índices, y se ha situado en torno a los 20.000 dólares.

La mayor criptodivisa se ha estancado en esa franja de cotización tras el colapso de las criptodivisas vivido la pasada primavera. Muy lejos quedan de los niveles alcanzados en noviembre de 2021, cuando se situó cerca de los 69.000 dólares.

Falta de regulación

Uno de los principales problemas de las criptomonedas es la falta de regulación y de supervisión por parte de las autoridades. Las criptomonedas son un activo de muy alto riesgo, solo apto para personas que estén dispuestas a arriesgar gran parte de su inversión

Esa falta de regulación conlleva que el dinero invertido en este tipo de activos no está protegido en caso de quiebra de la entidad, como ocurre hasta cierta cantidad con otros productos como las cuentas corrientes y los depósitos. "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido", advierte la CNMV.

Posibilidad de fraude

Ante la popularidad de las criptomonedas, muchos estafadores están recurriendo a ellas para defraudar a particulares que solo buscan ganar dinero fácil. Solo en Estados Unidos han robado más de 1.000 millones de dólares a 46.000 personas entre principios de 2021 y junio de 2022, según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

¿Estás pensando en invertir en criptomonedas? Las criptomonedas no son aptas para todo tipo de inversión. Finect puede ponerte en contacto con un asesor financiero profesional de forma totalmente gratuita, que te ayudará a planificar tus finanzas y rentabilizar tus ahorros, así como evitará que cometas errores.

