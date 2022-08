Los inversores encuentran refugio en los fondos de deuda soberana

Los fondos de deuda soberana se han convertido en la panacea de los inversores ante el cúmulo de incertidumbres que se atisban en el horizonte, gracias al repunte de rentabilidad que están experimentando los bonos como consecuencia del proceso de subida de tipos de interés iniciada por los bancos centrales para intentar frenar la escalada de la inflación.

Los fondos de renta fija pública en dólares llevan ya acumulados 19.817 millones de euros, según los datos de 2022 hasta julio de Morningstar, mientras que los fondos de esta categoría en euros suman 11.587 millones en los títulos a largo plazo y 3.909 millones en los de corto plazo. De esta manera, se convierten en el grupo de fondos con más captaciones en el año solo por detrás de los vehículos de bolsa global blend (aquellos que no se decantan específicamente por una estrategia de crecimiento o de valor), que han logrado atraer 42.608 millones.

Los flujos hacia los fondos de deuda soberana están creciendo mes a mes, como muestran los datos de Morningstar. Durante el primer semestre, los vehículos denominados en dólares captaron 17.228 millones y los que están emitidos en euros, 8.242 millones.

Estos flujos hacia lo que son los fondos más conservadores de la renta fija se corresponden con el incremento de rentabilidades experimentado por los bonos gubernamentales en 2022: mientras que el título americano a diez años ha tenido un crecimiento de 160 puntos básicos y se sitúa en el 3,17%, el bund alemán ofrece un 1,51% y el francés, un 2,13%; al tiempo que el bono italiano a diez años ha escalado al 3,83%, después de subir casi 266 puntos básicos, y el español ha llegado al 2,70%, casi 214 puntos básicos más que en enero.

Los datos de la consultora Refinitiv también muestran este apetito de los inversores por los fondos de deuda pública. Con los datos de julio, los fondos de deuda gubernamental en dólares sumaron 2.600 millones durante el mes pasado, convirtiéndose en la categoría con mayores flujos, según la categorización que realiza la firma, mientras que los fondos de renta fija de gobierno en euros lograron 1.700 millones, el quinto grupo de vehículos de inversión colectiva con mayores entradas de dinero.

La contundencia del mensaje lanzado por Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole celebrado la semana pasada, probablemente va a reforzar esta tendencia de los inversores hacia los fondos de renta fija gubernamental, teniendo en cuenta que los datos de inflación no dan señales de relajarse.

"Las perspectivas de mayor inflación y menor crecimiento han puesto a la Fed en una situación difícil, pero los banqueros centrales aprovecharon Jackson Hole para reafirmar que su objetivo principal sigue siendo anclar las expectativas de inflación mediante una rápida subida del tipo de los fondos federales. En los próximos trimestres, esperamos que la Reserva Federal continúe por la senda de endurecimiento de la política monetaria, y los mensajes transmitidos en Jackson Hole reafirmaron que la política monetaria más estricta está aquí para quedarse a pesar de las difíciles perspectivas de crecimiento", explican en Pimco, una de las mayores gestoras mundiales de renta fija.

A la expectativa

Si en renta fija los inversores han encontrado un refugio en la deuda gubernamental, en renta variable los flujos netos indican que hay más cautela hacia el recorrido de los mercados, donde los principales índices sufren caídas de doble dígito. De ahí que se hayan decantado por los fondos de bolsa global blend, aquellos que no se centran ni en value ni en growth. Los fondos de bolsa norteamericana blend también son de los que mayores flujos logran, con casi 13.600 millones, mientras que los que siguen una filosofía value solo suman 6.740 millones. Los de bolsa china y los temáticos de ecología están siendo otras de las grandes apuestas.