Seis fondos logran más del doble de rentabilidad que el Ibex con dividendos

La última racha de subidas de la bolsa española, una de las más largas último siglo y que se truncó el miércoles, ha permitido que, por unos instantes, hasta el martes, el Ibex 35 con dividendos, que incluye los pagos de las cotizadas, se pusieran en positivo en el año, con una subida del 0,38%. En ese mismo periodo, hasta seis fondos de bolsa española de gestión activa son capaces de duplicar con creces esta rentabilidad, con datos hasta el 16 de agosto (últimos disponibles para poder comparar el comportamiento de todos los productos).

Sus nombres suenan con fuerza desde que empezó el año. En cabeza, y a mucha distancia del siguiente, permanece el fondo ibérico de azValor AM, azValor Iberia, el único que conserva una rentabilidad de doble dígito en lo que va de año. Desde enero ofrece un retorno superior al 17% a sus partícipes. Tras este vehículo se encuentran Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl, con un 8,26%; Iberian Value, con un 7,23%; Mutuafondo España A, con un 5,23%; Santander Acciones Españolas A, con un 4,76% y Cobas Iberia C, con un 3,36%.

Todos ellos ocupan el mismo puesto que hace una semana en la Liga de la Gestión Activa de elEconomista, que reúne a los fondos de bolsa española en los que al menos un 60% de su cartera se encuentra descorrelacionada del índice de referencia (ver gráfico). Sin embargo, sí que se han producido cambios en los diez primeros puestos. Por ejemplo, el séptimo, que hasta hace una semana pertenecía a Magallanes Iberian Equity M, el fondo gestionado por Iván Martín, que también es un clásico entre los que siguen un estilo de gestión de valor, ahora lo ocupa Sabadell España Bolsa Futuro Base. No obstante, el fondo de Magallanes ha logrado dejar atrás las pérdidas que se anotaba días atrás.

La octava, novena y décima posición también han cambiado de manos. Dos fondos de la gestora de BBVA han escalado posiciones. Se trata de BBVA Bolsa y BBVA Bolsa Plus, que se revalorizan cerca de medio punto porcentual en el año. En su lugar, Horos Value Iberia, que también es uno de los vehículos que mejor resiste este año, ha bajado dos peldaños, quedándose dentro del top 10, y con un comportamiento todavía mejor que el del Ibex 35.

Pérdidas medias del 1,7%

Pese a todo, los fondos de gestión activa de bolsa española se apuntan, de media, pérdidas del 1,7% en lo que va de año, superiores a las del Ibex con dividendos. En la parte baja de la clasificación continúa el fondo de pequeñas cotizadas que gestiona Lola Solana, con un descenso del 10%. Y entra, en los tres últimos puestos, el fondo que gestiona Gonzalo Sánchez en Gesconsult: Gesconsult Renta Variable, que a largo plazo ofrece una rentabilidad anualizada superior al 7% en un periodo de diez años. Este vehículo cede un 7% en lo que va de año.