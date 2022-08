Las citas políticas que moverán los mercados en la recta final del año

Brasil es clave para el Ibex 35, Italia puede agravar las condiciones financieras del BCE y en EEUU, si Biden pierde el control en ambas cámaras se podrían paralizar las reformas

Este otoño viene cargado de hasta cinco citas de carácter político con el potencial de marcar fuertemente las perspectivas económicas y de mercado para los próximos meses. El factor electoral cada vez pesa menos en unas bolsas más preocupadas de una posible recesión, la crisis energética y de cómo los bancos centrales tratan de lidiar con estos asuntos, pero lo cierto es que en un contexto de inflación cercano al 10% en las grandes economías, estos comicios serán relevantes en función de qué propuestas se ofrecen para aliviar este panorama, ya sean ayudas fiscales, recortes de impuestos a la energía o un aumento de presión impositiva a los sectores más beneficiados de esta situación, entre otros.

"El mercado no suele llevar bien la incertidumbre regulatoria y fiscal, y apreciarán especialmente las propuestas claras y serias, que busquen apuntalar una situación complicada sin desestabilizar el presupuesto del país y debilitar sus monedas", destaca el equipo de inversiones y gestión de carteras de A&G Banca Privada.

Partiendo de Europa, donde el 25 de septiembre los italianos votarán a un nuevo primer ministro, pasando por la primera vuelta de las elecciones en Brasil el 2 de octubre y por EEUU en noviembre, donde se celebran las elecciones de mitad de mandato. También se designará al nuevo líder de los tories en Reino Unido (y como consecuencia, del futuro premier británico hasta las elecciones legislativas en 2025), y tendrá lugar la celebración del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China.

Elecciones generales en Brasil

Con el Bovespa firmando un rebote del 18% desde mínimos de julio y un saldo anual de más del 6,5% –frente al 12% que cede la bolsa global–, los analistas creen que a medida que se acerca la primera vuelta podrían producirse salidas significativas tanto de bonos como de acciones. "Esto podría presionar a la moneda y obligar al banco central a continuar a regañadientes su ciclo de subidas para estabilizarla. En comparación con episodios políticos agudos como los de 2002 y 2014, los movimientos en Brasil pueden ser bastante amplios y, en el peor de los casos, la divisa podría perder entre un 30% y un 50%", apunta Ales Koutny, gestor de Janus Henderson.

La primera vuelta el 2 de octubre y la segunda el 30 de ese mes serán claves para el inversor español, ya que en esta región pesos pesados del Ibex 35 como Santander, Telefónica e Iberdrola se juegan, de media, cerca del 30% de su beneficio, y es el selectivo europeo con mayor exposición.

Con las encuestas a favor de Lula, la brecha entre el expresidente y el actual mandatario se ha reducido en las últimas semanas después de que Bolsonaro haya aumentado el gasto en ayuda social y presionado a la petrolera estatal Petrobras para que bajase el precio del combustible. "Si bien ninguno de los dos candidatos sería a priori celebrado por el mercado, puede que el mercado prefiera la victoria de Lula, ya que es un político con muchas relaciones internacionales en comparación con la desconexión de Bolsonaro", apunta A&G.

Claudia Calich, gestora de renta fija emergente de M&G, cree que lo interesante en caso de que Lula se proclame vencedor será "ver si un mandato de Lula 2.0 se parecerá más a su primer mandato (2003-2006), cuando heredó una agitación en los mercados financieros y una gran depreciación de la moneda y consiguió tranquilizarlos con nombramientos ortodoxos para su equipo económico y la aprobación de reformas, o si se acercará más a su segundo mandato (2007-2011), cuando la urgencia por estabilizar la economía era mucho menor y las reformas se estancaron", explica.

Elecciones anticipadas en Italia

El foco estará antes en Roma. "Dado que es probable que Europa e Italia entren en recesión en 2023, las elecciones y las políticas que aplique quien forme gobierno influirán en que esa recesión se asocie también a una tensión financiera extrema en los mercados de bonos y acciones", señala Jeremy Lawson, economista jefe de abrdn.

Pese a la incertidumbre derivada de la dimisión de Mario Draghi el 21 de julio, el Ftse Mib repunta desde esta fecha un 6%, dos puntos más que el EuroStoxx, si bien en 2022 cae un 17%. Todo apunta a una victoria del bloque que aglutina a Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia, pero los expertos creen que en esta ocasión la salida de la eurozona no está sobre la mesa. Eso sí, tomarán una dirección opuesta a la de Draghi.

"Para ser claros, esto no debería ser un riesgo agudo como el que vimos en la crisis soberana, pero es casi seguro que veremos una mayor prima de riesgo vinculada a la deuda italiana en este escenario, lo que agravará aún más el endurecimiento de las condiciones monetarias que emana del BCE. Sin olvidar que la herramienta antifragmentación no se ha creado explícitamente para compensar la ampliación de los diferenciales fundamentales o políticos, y por lo tanto, incluso la introducción exitosa de una herramienta creíble en la reunión de la próxima semana no será un bálsamo en caso de que se vote la confianza en el gobierno la próxima semana", señala Bethany Payne, gestora de de renta fija en Janus Henderson.

'Midterm elections' en EEUU

El resultado del 8 de noviembre determinará si los demócratas conservan el control en ambas cámaras del Congreso, un asunto que no es baladí, ya que la mayoría actual ha permitido aprobar, pese a la oposición, normas como la Ley de Reducción de la Inflación, centrada en el clima, y que ha apoyado el rebote en bolsa de las renovables. "Muchos años de elecciones de mitad de periodo fueron malos para la bolsa, aunque suele recuperar en los siguientes doce meses", recuerda A&G, añadiendo que "históricamente, tener un gobierno dividido es positivo para los mercados, ya que las probabilidades de que se produzcan cambios sustanciales en la política fiscal disminuirían drásticamente".

En esta ocasión los expertos aluden al riesgo que supondría una victoria republicana en la Cámara de Representantes o en el Senado, y que "paralizaría los cambios legislativos hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024", defiende Lawson. En opinión de este experto, "aunque las elecciones de mitad de mandato no serán decisivas para determinar el resultado, un gobierno dividido mantendría la política fiscal en un segundo plano y dejaría todo el peso del ajuste a la Fed".

Para Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep Finance, "si el resultado es realmente malo la administración demócrata podrían interpretarlo como que para los norteamericanos lo más importante es bajar la inflación y que por lo tanto a lo mejor hay que replantearse el uso de la sanciones como arma, dadas las consecuencias que tiene el efecto rebote de las sanciones en los precios en general y el de la energía en particular. O hasta qué punto estos prefieren centrarse en temas internos y no gastar sumas enormes de dinero en conflictos militares externos. Esto podría favorecer la búsqueda de algún tipo de alto al fuego en Ucrania", argumenta.

XX Congreso Nacional del PCCh

Si bien las firmas de inversión han mejorado su visión sobre la renta variable del gigante asiático (que acumula un castigo del 16% en el año) después de que Shanghai y Pekin eliminaran algunas restricciones de movilidad, el siguiente paso es valorar la postura que adopte Xi Jinping una vez sea confirmado para un tercer mandato.

"Los mercados especularán ampliamente sobre su nuevo enfoque. Dado que China ha incumplido significativamente su objetivo de crecimiento en los dos primeros trimestres de este año, una renovada presión sobre la economía seguirá ejerciendo presión en los emergentes. Creemos que Sudáfrica y Brasil, con exposición significativa a China y tienen sus propios desafíos internos, serán los más afectados", afirma Ales Koutny, de Janus Henderson.

Andranik Safaryan, gestor de MainFirst, no espera que China abandone su política de cero Covid al menos hasta el final del Congreso y a la espera, confía en que "las autoridades chinas tienen las herramientas fiscales y monetarias para estimular la economía, e incluso hacer más si es necesario", señala. Para el economista jefe de abrdn, "cómo vaya cambiando la postura de Pekín para volverse menos restrictiva repercutirá en la magnitud de cualquier repunte de la actual debilidad económica, lo que a su vez influirá en el margen de los mercados de renta variable chinos para obtener nuevas ganancias".

Primarias de los 'tories'

El escenario en Reino Unido es bastante predecible, lo que ha contribuido a que el Ftse100 sume un 2% en el año. "La dimisión de Johnson significa la oportunidad del partido Conservador de alejarse del estilo populista y devolver al partido el carácter conservador y una mayor seriedad y solvencia, que será muy necesaria para unos tiempos que se estiman muy complicados y en los que los británicos tendrán que enfrentarse a difíciles situaciones y a la austeridad", señala A&G.

Para Koutny, "un nuevo líder podría aportar algo de vigor a la elaboración de políticas, debido a la inflación y la posición fiscal del país sólo vemos disponibles pequeños ajustes. No debería tener un impacto significativo en los precios de los activos", arguye.