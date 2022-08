Ya solo queda un fondo de 'La Liga' con caídas de doble dígito en el año

El mal año que están viviendo los inversores en bolsa ha mejorado notablemente en las últimas semanas, gracias al rebote que han experimentado las principales bolsas europeas desde los mínimos que se tocaron en verano.

La bolsa española no es una excepción, al revés, con el Ibex recuperando un 7,6% desde el 14 de julio, y esta subida está teniendo impacto en los fondos que conforman la Liga de la Gestión Activa de bolsa española de elEconomista.es.

A cierre del 10 de agosto, ya solo queda un fondo que todavía acumula pérdidas de doble dígito para sus clientes. Se trata de Santander Small Caps España, un fondo que retrocede un 11,5% en el año; los otros 32 productos que conforman la clasificación ya mantienen rentabilidades entre el 16,4% de Azvalor Iberia, el líder de la tabla, y el -9,55% que mantiene Mediolanum Small & Mid Caps España, el penúltimo vehículo del ranking por rentabilidad anual.

En la última semana se han producido tres cambios en los 10 primeros puestos de la clasificación: Santander Acciones Españolas ha sustituido a Cobas Iberia en el quinto puesto de la tabla; Magallanes Iberian Equity ha hecho lo propio con Horos Value Iberia en la pelea por la séptima posición, y BBVA Bolsa ha adelantado a BBVA Bolsa Plus en el noveno puesto. El fondo de Cobas, gestionado por Francisco G. Paramés, cierra así la semana en la sexta posición, después de haber conseguido en los últimos días escalar hasta la cuarta, pero no ha sido capaz de mantenerse en este puesto.

Con todo, los mayores cambios de posición en esta semana se han producido en puestos más bajos: Metavalor, por ejemplo, adelanta tres posiciones y ya se sitúa en el decimocuarto puesto, que mantenía hasta esta semana Caja Ingenieros Iberian Equity.

Más abajo todavía, Trea Cajamar Renta Variable España y Gestifonsa RV España Cartera han subido cuatro puestos en la tabla, hasta la posición decimonovena y vigésima, con rentabilidades del -5,4% y -5,6%, respectivamente, en el conjunto del ejercicio.

Por el contrario, los dos fondos que han perdido más posiciones en los últimos días son Santalucía Ibérico Acciones, que ha retrocedido cuatro puestos, hasta el vigesimocuarto, y Gesconsult Renta Variable, que cae tres puestos y se queda a las puertas de estar en el podio de los fondos que peor lo hacen de La Liga: ahora ocupa el puesto 30, con una rentabilidad anual del -8,74%, según los datos que publica Morningstar.

Aunque el fondo Santander Small Caps ha caído hasta la posición de farolillo rojo esta semana, se trata de uno de los que mejor se comporta de La Liga en el largo plazo: la rentabilidad anualizada a 10 años es todavía superior al 9%, del 9,1%, y recibe 5 estrellas Morningstar en este momento. Sólo Metavalor FI consigue una rentabilidad superior a una década en la tabla, gracias al 9,25% anualizado que logra en este periodo.