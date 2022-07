Ethereum se prepara para su 'gran cambio': qué puede significar para las criptomonedas

Ethereum, la segunda criptomoneda con mayor peso e implantación tras bitcoin, afrontará uno de sus cambios más esperados en septiembre. Hace unos días, el programador ruso-canadiense Vitalik Buterin, su creador, compartió sus ideas sobre "el futuro a largo plazo del protocolo Ethereum" en la Conferencia anual de la Comunidad Ethereum (EthCC) en París, Francia.

Buterin comenzó su charla diciendo:

El protocolo Ethereum ahora mismo está en medio de esta larga y complicada transición, y es una transición hacia convertirse en un sistema, que será mucho más potente y robusto en muchos aspectos.

A finales del año pasado, Buterin publicó una hoja de ruta donde exponía cinco grandes hitos que sucederían en el protocolo Ethereum, donde el primero, la fusión o 'merge', llegará en septiembre. Después, lo hará el 'surge' (el aumento), el verge (vértice), y por último 'purge' (purga) y el 'splurge' (derroche). Pero, ¿Qué significa todo esto?

'The Merge', la fusión que espera el mundo cripto

'The Merge' es el cambio a la denominada prueba de participación (Proof of Stake), en lugar de la prueba de participación (Proof of Work). Este cambio principalmente hará que se deje de minar ethereum, lo que puede hacer que su uso sea más sencillo, menos contaminante y más práctico.

'The Surge' añadirá un proceso de sharding o escalado que permitirá hacer más operaciones en menos tiempo, y 'The Verge' añadirá los denominados 'árboles de Verkle' una solución algorítmica que facilitará que los usuarios puedan convertirse en validadores de la red, algo que según Buterin ayudará a la descentralización.

'The Purge' ayudará a liberar espacio en el disco, lo que a su vez dará más recursos. Por último, de 'The Splurge' aún no se sabe nada, y Buterin simplemente ha dicho que será un punto de inflxión.

Para muchos, estos cambios en ethereum ayudará a impulsar de nuevo las criptomonedas, mientras que otros ven posible riesgos de seguridad que hagan que el mercado sigue en su fase bajista.