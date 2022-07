Cellnex abandona la puja por Alemania y avanza un 10% en la semana

El mercado ha premiado la retirada de Cellnex Telecom de la puja por las torres de Deutsche Telekom en Alemania y Austria. La acción sube casi un 10% en la semana y esto lleva a reducir las pérdidas que asume La Cartera de elEconomista.es desde su incorporación por debajo del 20%, con un precio de entrada de 52 euros.

Cellnex confirmó el miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "ya no participa" en el proceso para la potencial adquisición de una participación en la sociedad que opera las infraestructuras de telecomunicaciones de Deutsche Telekom en estos dos países, lo que le hubiera permitido controlar el mayor mercado de telecomunicaciones de Europa. Según se publicó entonces, Cellnex estaba negociando con el fondo de inversión Brookfield para realizar una oferta conjunta por el negocio del operador alemán que valoraría a la firma con deuda en 20.000 millones de euros, aunque, finalmente, no salió adelante ya que parte de la oferta realizada se hizo en acciones (otra parte en efectivo), algo que no convenció a los germanos. En todo caso, solo con el crecimiento orgánico Cellnex plantea un ritmo de crecimiento del 20% para los próximos años. Actualmente, cuenta con un potencial alcista del 50% en bolsa, hasta los 62,8 euros por acción.

La Cartera de elEconomista.es ha sufrido esta semana también la corrección que ha registrado el sector financiero a raíz del impuesto anunciado por el Gobierno que aspira a recaudar 3.000 millones de euros de su beneficio en dos años. BBVA arroja pérdidas del 14% tras ceder un 5% en la semana, mientras que Santander llega al 20% de caída, tras dejarse un 6%. No obstante, La Cartera aguanta en positivo, con ganancias del 1,4%.

De cara a la próxima semana, el día 18 ACS abonará un dividendo en efectivo de 1,5 euros brutos por acción, dentro de su programa de dividendo flexible que la estrategia de elEconomista.es ha decidido cobrar en efectivo. Esto supondrá una plusvalía adicional de 576 euros, que se sumarán a los 4.241 euros ya cobrados por esta vía.