Los partícipes de fondos mantienen su inversión tras el peor mes en 2 años

El cierre del mes de junio ha vuelto a revivir viejos fantasmas para las bolsas. Las pérdidas que han sufrido grandes índices como el S&P 500 o el Stoxx 600 confirman que el mercado está en un momento de máxima tensión e incertidumbre, con caídas del 6,22% para el S&P en el mes, del 8,15% para el Stoxx 600 y del 8,5% para el Ibex.

Ha sido el peor mes desde que empezó la pandemia de Covid, en marzo de 2020, y las caídas rivalizan con momentos tan tensos como el cierre de 2018, agosto de 2015 (la devaluación sorpresa del yuan), la crisis de deuda periférica o los peores meses de la Gran Crisis Financiera.

Sin embargo, en junio, acompañando a estas fuertes caídas de los mercados, los inversores no han huido despavoridos, como ha sido tónica habitual en los meses más complicados para la bolsa en los últimos 15 años.

Según los datos que publica Inverco, en junio se han producido suscripciones netas que han superado los 600 millones de euros. De todos los meses antes mencionados, sólo en agosto de 2015 se produjeron entradas netas de dinero, de 731 millones de euros. De media, en estos meses tan malos para la bolsa (marzo de 2020, diciembre de 2018, agosto de 2015, agosto de 2011, febrero de 2009 y junio de 2008), en los fondos de inversión nacionales se produjeron reembolsos netos de 2.216 millones de euros.

"El mes de junio se caracterizó por un nuevo ajuste en las valoraciones como consecuencia de la incertidumbre en los mercados bursátiles, unido a la presión inflacionista que siguió afectando las rentabilidades en los mercados de renta fija. De esta manera el patrimonio de los fondos de inversión registró un descenso de 7.796 millones de euros, hasta situarse en los 297.956 millones de euros", explica Inverco. En este contexto, sin embargo, los fondos de inversión nacionales han registrado "suscripciones netas por vigésimo mes consecutivo, y cierran la mitad del año con una suscripciones netas cercanas a los 5.700 millones de euros", señala la asociación.

En junio, la gestora que ha recibido más suscripciones netas ha sido Kutxabank Gestión, muy por encima del resto, al conseguir un resultado neto de 542,2 millones de euros en suscripciones. En segundo lugar se ha situado CaixaBank AM, con 174,4 millones de euros, seguido muy de cerca por BBVA AM, con entradas netas de 173,6 millones de euros. La gestora que ha sufrido los mayores reembolsos netos es Santander AM, superando los 193 millones de euros durante el mes.

Traspaso desde las sicavs

Las entradas netas de dinero que se han producido en fondos durante este mes de junio tan negativo para las bolsas pueden tener que ver con la liquidación que se está produciendo en las sicavs tras el cambio de normativa que se aprobó en julio de 2021, que endurece las condiciones necesarias de estas instituciones para poder beneficiarse de una tributación del 1%.

Aunque no todo el mundo tiene claro que el traspaso ya se esté produciendo, hay expertos de la industria que tienen claro que es la principal razón que ha generado este flujo de entradas en los fondos. "Es el impacto de las sicavs. Un porcentaje relevante de estos vehículos se está deshaciendo, y el patrimonio, aunque sea de forma temporal, se sitúa en otros vehículos", explica Álvaro Manteca, CFA y responsable de estrategia de Banca Privada en BBVA.

José Luis Manrique: "Un tercio de las sicavs van a liquidarse y estos fondos tendrán la posibilidad de reinvertirse en fondos de inversión"

A su juicio, "ojalá estas entradas se estuviesen produciendo por que haya mejorado la cultura financiera y que la gente esté aprovechando las correcciones para comprar, pero me temo que en un mes así es muy complicado que se produzcan entradas netas", explica.

Sin embargo, otro sí creen que la mejora en la educación financiera tenga que ver con la entrada que se ha producido. José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco, recuerda que "con la caída que está sufriendo el mercado, España sigue teniendo suscripciones netas todos los meses, de forma recurrente. Sí creo que la educación financiera se ha incrementado muchísimo, y el inversor español, que era conservador, cortoplacista... ha cambiado. Con la llegada de la inflación sabe que tiene que buscar rendimientos y hay mucho ahorro acumulado", explica Manrique.

Manrique estima que "un tercio de las sicavs van a liquidarse y estos fondos tendrán la posibilidad de reinvertirse en fondos de inversión", pero recuerda cómo "de momento se están produciendo liquidaciones, a cierre del mes de mayo, y no me consta que esté habiendo suscripciones netas por traspasos de sicavs", explica.