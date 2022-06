Las salidas a bolsa caen a la mitad hasta marzo y ceden su lugar al capital privado

La sequía de salidas a bolsa que atraviesa el mercado nacional no es nada novedoso, aunque la guerra sí ha truncado lo que hasta enero parecía una vuelta a la normalidad. A nivel mundial, durante el primer trimestre del año se registraron 321 estrenos en bolsa con los que se levantó capital por valor de 54.400 millones de dólares, lo que supone un 51% menos que durante el mismo periodo de 2021, según el informe EY Global IPO Update del que se hace eco LLYC.

Al tiempo que escasean las salidas a bolsa, el capital privado volvió a marcar un nuevo hito histórico en España el año pasado "con un volumen de inversión de 7.570 millones de euros a través de 933 operaciones", el triple que las OPV/OPS, con datos de SpainCap.

"Las valoraciones que los inversores privados están dispuestos a pagar están muy por encima de las de los mercados públicos, debido a la liquidez existente", apunta la consultora en su informe La duermevela del mercado, en el que analiza la situación de la búsqueda de financiación en España. De hecho, el private equity lleva años siendo el caladero de todas aquellas OPV que se han visto frustradas al no alcanzar la valoración o no encontrar la ventana de salida, que ahora mismo ha desaparecido con la guerra, como ha sido el caso de Ibercaja, que podría dilatarse hasta final de año. "Una parte de las compañías que estaban trabajando en operaciones para 2022 han decidido posponerlas hasta 2023 (...) a excepción de aquellos que podrían reactivarse en cuanto surja la oportunidad", según LLYC.

Una de las normas no escritas es que no se producen colocaciones en mercado con una volatilidad por encima de 20 puntos y el VIX lleva prácticamente todo el año sin bajar de ahí. De media, el índice del miedo ha cotizado a 26 puntos hasta cierre de mayo. La volatilidad no ha sido tan elevada (sin contar 2020, con el estallido del Covid) desde 2009, cuando superó los 31 puntos en la media anual. Además, "la anticipación de unas políticas monetarias más restrictivas no ha hecho más que deteriorar aún más el sentimiento del mercado poniendo a los inversores en modo risk off [sin riesgo]", afirma Ignacio Moliner, responsable de Corporate Finance & Equities de CaixaBank.

Según el informe de LLYC hay otras variables que también hay que tener en cuenta, como el tamaño de la operación -que empieza a importar-; la relevancia de los mercados internacionales o el gusto por los spin-off, "una tendencia en auge". De hecho, dos de los tres debuts en el Continuo lo fueron en 2021: Acciona Energía y Línea Directa, además de Ecoener. Otras como Naturgy y su proyecto Géminis o las renovables de Repsol lo siguen valorando. En el último quinquenio solo se han producido cinco OPV/OPS en el Mercado Continuo -Metrovacesa y SolarPack en 2018, Soltec en 2020, y Ecoener y Acciona Energía en 2021-.