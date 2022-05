Las FAANG, una oportunidad "inmejorable"

Siguen siendo numerosas las consultas que recibo tanto en encuentros digitales como en Ecotrader sobre la conveniencia o no de tomar posiciones en las Big Tech norteamericanas, que llevan acumulada una caída de órdago en muchos casos. A continuación, voy a tratar de arrojar un poco de luz sobre esta cuestión.

En este sentido, hasta hace pocas semanas me había mostrado bastante reticente a recomendar comprar a pesar de las dudas que, como es normal, me ocasionó el importante rebote, superior al 15%, que formó el Nasdaq 100 tras alcanzar a mediados de marzo el importante soporta teórico de los 13.000 enteros. En la zona de los 13.000 puntos se encontraba el nivel de corrección proporcional del 38,20% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que inició la principal referencia tecnológica desde los mínimos de marzo de 2020 y que encontró techo en noviembre del año pasado. Por tanto, el alcance de ese soporte y punto de giro tan importante desde el punto de vista técnico no me sorprendió que provocara un potente rebote, pero hubo algo que me tenía con la mosca detrás de la oreja y que me generaba desconfianza a la hora de recomendar gastar la munición en forma de liquidez que desde hace semanas vengo sugiriendo atesorar a los suscriptores de Ecotrader y a los lectores de elEconomista en distintos análisis. Concretamente era el hecho de que ni el S&P 500 ni el Dow Jones Industrial hubieran alcanzado todavía niveles de soporte análogos a esos 13.000 del Nasdaq 100, como son los 3.820 puntos y los 29.800/30.000 puntos respectivamente.

Pues bien, esta inquietud desapareció hace tres semanas cuando el S&P 500 y más tarde el Dow Jones Industrial alcanzaron esos soportes tan relevantes, que coincidió con una caída a la zona de los 11.800/12.000 puntos en el Nasdaq 100, que correspondía a una corrección del 50% de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de 2020 y que, además, suponía asistir a una caída idéntica a la que desarrolló el índice tecnológico durante el Covid crash.

Todo esto se lo explico para que entiendan el motivo que me llevó a recomendar aumentar posiciones tanto en el Nasdaq 100 como en el S&P 500 hace tres semanas y puedan comprender el por qué desde entonces ya no me parece mal que tengan en su punto de mira para comprar las principales FAANG, acrónimo de las 5 compañías tecnológicas más importantes: Facebook (Meta Platforms), Amazon, Apple, Netflix y Google.

Seguidamente les voy a indicar los distintos soportes según el análisis técnico en las que se podrían comprar las FAANG ya que entiendo que el calvario y varapalo que están sufriendo son una oportunidad inmejorable para subirse a la tendencia que desarrollan en plazos largos, que sigue siendo indiscutiblemente alcista, o al menos para buscar un potente rebote.

Semanas atrás ya les señalaba que los mínimos que había marcado la cotización de Meta Platforms el 27 de abril en los 169 dólares tenían visos de que podían acabar siendo el suelo de la tendencia bajista que inició la compañía en los máximos del pasado mes de septiembre en los 384 dólares, lo que supuso una caída del 56%.

Pues bien, a pesar de las últimas caídas sigo pensando exactamente lo mismo y es por ello que considero que si tomamos como referencia de stop niveles de 169 dólares la ecuación rentabilidad riesgo de comprar en los actuales niveles es muy atractiva, toda vez el objetivo inicial que buscaría se encuentra en los 240-245 dólares, que es la parte inferior del amplio hueco bajista que abrió desde los 323 dólares, que sería el siguiente objetivo a valorar. Operativamente, lo ideal sería aprovechar una subida a los 240-245 para recoger parcialmente beneficios y financiar el stop, dejando el resto para ver si en próximos meses Meta acaba yendo a los 323 dólares.

Análisis estratégico de Meta

El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó de nuevo la semana pasada la zona de los 2.000-2.050 dólares, que en numerosas ocasiones he señalado que era óptima para comprar. Ese entorno de soporte coincide con el objetivo bajista del patrón en forma de cabeza y hombros que confirmó tras perder los 2.675-2.700 dólares y con los máximos del año 2018 y 2019. Superando resistencias de 2.316 dólares la cotización confirmaría una clara figura de vuelta en forma de doble mínimo que reforzaría la posibilidad de haber visto un suelo en la zona de los 2.025 dólares. Si asumen un stop bajo los 2.000/2.025 dólares pueden comprar buscando alzas hacia, cuando menos, la zona de los 2.600 y 2.890 dólares, que es la parte inferior y superior de un amplio hueco bajista que abrió el título semanas atrás y que entiendo que al menos debería ser rellenado.

Análisis estratégico de Amazon

Apple está consiguiendo salvar a corto plazo una situación complicada como la que se abrió tras perder fechas atrás la zona de soporte de los 145 euros, que era la base del canal que venía acotando las subidas del gigante tecnológico desde septiembre de 2020. Superando los 150 dólares ganaría enteros un rebote que podría ser aprovechado si se asume un stop bajo los 130 dólares., si bien no tendría mucho sentido en un contexto de fortaleza que perdiera los 137 dólares, que podrían utilizarse como stop agresivo. El objetivo mínimo a buscar se localiza en los 162-170 dólares, donde sería partidario de reducir para financiar el stop. Haciendo esto se podría soportar mejor una eventual recaída a los 140-143 dólares.

Análisis estratégico de Apple

No me cansaré de repetir que el varapalo que ha sufrido Netflix a lo largo de los últimos meses me parece un verdadero despropósito, pero así es el mercado, que suele exagerar en muchas ocasiones tanto para arriba como para abajo. La fuerte caída ha llevado a la cotización de Netflix a caer un 77% desde los máximos que marcó en la zona de los 700 dólares, lo cual ha llevado al título a una zona de teórico soporte que hace semanas les vengo sugiriendo vigilar, como son los 155 dólares (mínimos en 162,71), cuyo alcance ha supuesto una corrección del 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista de los últimos 20 años del valor y, además, por ahí discurre su directriz alcista de largo plazo. La recomendación es comprar con stop bajo los 162 dólares, aunque de forma agresiva pueden utilizar los 175. El objetivo inicial es buscar que rellene el hueco que abrió desde los 348 dólares, con primera resistencia en la parte inferior del mismo en los 245 dólares.

Análisis estratégico de Netflix

El gigante tecnológico Google, que siempre ha brillado por su fortaleza, tampoco ha escapado de la presión bajista, si bien es cierto que la caída ha sido mucho menor que la de sus compañeros de viaje, concretamente de un 33% tras caer de los 3.035 a los mínimos de la semana pasada en los 2.037 dólares, donde entiendo que se ha visto un suelo desde donde al menos cabe esperar un rebote. Con stop bajo los 2.037 pueden comprar buscando alzas hacia los 2.800-2.875 dólares.

Análisis estratégico de Google