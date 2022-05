Rafael Valera (Buy & Hold): "Con gestión activa, en 18 meses esperamos pasar de perder un 4% a ganar un 4%"

El año está siendo nefasto para los inversores de renta fija, especialmente para quienes se han 'sentado' a ver cómo los fondos de gestión pasiva y de duraciones largas se hunden a un ritmo histórico. Para Valera, estos resultados se pueden recuperar: con una TIR de casi el 8% no da el partido por perdido.

En el universo de las gestoras de fondos independientes de nuestro país, en renta fija hay un nombre que ha destacado especialmente en la industria en los últimos años.

Rafael Valera, CEO y gestor de la firma valenciana Buy & Hold, al mando de los fondos de renta fija de la gestora, y de su producto mixto B&H Flexible, ha conseguido en 2021 el reconocimiento de la industria, al ser galardonado con varios premios Citywire, como el de mejor gestor español de renta fija a 5 años y el mejor gestor de nuestro país de mixtos flexibles en ese mismo período.

"En el momento en el que el gran comprador deja el mercado sin intervenir, vamos a ver dónde termina"

En un año de pérdidas históricas para los bonos, el B&H Bonds mantiene una rentabilidad del -4% (el índice de deuda mundial pierde más del doble). Valera explica cómo ha reestructurado la cartera después del Covid-19, que le obligó a revisar por completo su porfolio, y da su visión sobre los mercados en este momento.

Estas semanas hemos visto días de pérdidas de más del 1,5% en una sola jornada en renta fija. ¿Se siente cómodo gestionando renta fija ahora mismo?

Para mí no hay nada extraordinario. Los tipos están extraordinariamente bajos, la Fed deja de comprar bonos, y ahí lo normal es que los precios se ajusten a oferta y demanda. No veo el problema. Al final, un bono va a venir con las expectativas de tipos, que es lo que va a marcar la inflación... En el momento en el que el gran comprador deja el mercado sin intervenir, vamos a ver dónde termina.

Si el planteamiento que reconoce Powell es que va a controlar con la subida de tipos la inflación a medio plazo, ¿el escenario es no comprar un bono por debajo del 3% de rentabilidad?

Yo no me atrevo a decir dónde va a parar el bono. Dependerá mucho de donde estén los niveles de inflación. Lo normal, lo que entiendo que es una prima normal, es tener unos tipos de interés reales, al menos, del 1%. Si la inflación es del 4%, que tengas el bono a 10 años al 5%. Hoy en Europa tenemos los tipos de interés reales muy negativos, el 10 años español está al 2% y la inflación la tenemos al 8%. Yo nunca he visto los tipos reales negativos en 6 puntos, pero es temporal, porque la inflación no se va a quedar al 8%. Hay muchos efectos, de la pandemia y de la guerra, que hace que se te dispare la inflación, pero esperemos que todo vuelva a su ser. No sé dónde podemos ver los tipos, pero al 2% se me antoja muy bajo el bono a 10 años español.

¿Cuándo piensa que se va a producir una normalización para poder volver a encontrar oportunidades en renta fija?

Hay que distinguir. Por un lado, está el riesgo de los tipos de interés y, por otro lado, está el riesgo de crédito. Las oportunidades en riesgo de crédito creo que empiezan a estar ahí. Hay cosas que están bastante atractivas ya. Y en cuanto al tema de los tipos de interés, que sería más gobiernos (el bono alemán, por ejemplo), probablemente yo no sería comprador todavía. Y excuso decirte países como España e Italia, que tienen más problemas.

"Lo que nos va a llevar a beneficio a la cartera es que lleguemos a una normalización en la financiación de las empresas"

¿Qué porcentaje tiene de deuda gubernamental y cuánto en compañías?

En el B&H Bonds la cartera tiene 1,05 años de duración y está en esos niveles porque tengo mucho bono español vendido. El bono a 10 años y estas posiciones son un 30% de la cartera. Estoy sobrevendido, aunque es cierto que también tengo bonos a largo plazo que me hacen de cobertura. En el fondo flexible estoy mucho más vendido todavía del 10 años español. En parte, me está funcionando como cobertura de parte de la renta variable. Sí estamos viendo que hay una correlación entre los tipos de interés y las compañías de alto crecimiento. Tenemos 60 nombres, con una rentabilidad media por encima del 7% y una duración media neta de un año y medio. Sin contar las posiciones cortas, la duración del B&H Bonds es de 3,27 años.

Con esa TIR media, y viendo el mal año que está atravesando la renta fija, ¿Qué cree que va a pasar en el futuro con sus fondos?

En dos años, o en año y medio, en el fondo de renta fija lo normal es que se recupere todo lo perdido, si llegamos a una normalización de las cosas. Hoy estamos en un -4%, y, con gestión activa esperamos que se recupere ese 4% y otro 4%, el 8%, la TIR media de la cartera. Es una diferencia de otros fondos que llevan un 5% de pérdida, por el riesgo de tipos de interés, creo que se puede llegar a ver un -10%.

¿Esa posición 'corta' en bono español es la que cree que le va a permitir recuperar la posición negativa que lleva en el año?

No. Es lo que me está permitiendo no estar cavando un agujero brutal. Lo que nos va a llevar a beneficio a la cartera es que lleguemos a una normalización en la financiación de las empresas, que se está desmadrando.

¿Cuáles son sus principales posiciones de deuda corporativa?

Tenemos Cajamar, un banco que tiene préstamos dudosos por debajo de la media de mercado, ahí tenemos un subordinado TIER 2, que nos paga un 6%, y es un banco que cada día es más solvente. Yo diría que es el banco que más ha mejorado su solvencia en los últimos 5 años. Nadie ha tenido ese recorrido. Para ser acreedores, ese banco es fantástico. Luego tenemos una posición importante, sobre todo en el mixto, pero también en el B&H Bonds, que es OHLA. Ahí entramos en renta fija en la pandemia, sabiendo que iba a ir una reestructuración de la deuda. Entramos con un descuento importante, del 40%. Está pagando un 10%.