Nartex Capital: "Hemos captado 42 millones de banca privada, 'family offices' y grandes aseguradoras españolas"

Incometric-Nartex Equity Fund es el primer vehículo luxemburgués comercializado en España que implementa una filosofía de inversión en calidad ("quality investing"). Su equipo cuenta con una extensa trayectoria internacional en private equity, banca de inversión y hedge funds. Su cartera incluye 25 compañías, "campeones globales" capaces de batir al S&P 500 con una estrategia de renta variable global y la aspiración de convertirse en uno de los mejores fondos de quality mundiales. En apenas seis meses, ha logrado captar 42 millones de euros entre inversores institucionales españoles y prevé culminar el año alcanzando 80 millones.

Su trayectoria en capital riesgo y banca de inversión es diferencial, ¿qué ventajas competitivas tienen sus empresas en cartera?

Íñigo Gasset: Somos el único fondo gestionado en España centrado en "quality investing", una filosofía que ha batido tanto al "value" como al "growth" en largos periodos de tiempo. En el mundo existen más de 100.000 compañías listadas, pero nuestro universo de inversión se reduce a 120 empresas entre las que figuran dos firmas españolas: Amadeus, ya en cartera, y Cellnex. Son compañías "excelentes", los campeones globales. Identificamos empresas con modelos de negocio ganadores capaces de batir al Standard & Poor's 500 -S&P 500-, uno de los índices bursátiles globales más difíciles. Si miras la rentabilidad histórica, en 30 años la tipología de inversión quality ha batido con holgura a otras alternativas haciendo 25 veces tu dinero mientras el mercado ha hecho del orden de 10 veces. La estrategia ha dado mejores resultados también en periodos más cortos de 5 ó 10 años.

Tengo entendido que son amigos desde hace muchos años y han invertido juntos en varios proyectos...

IG: Así es. Yo empecé en Consultoría en PwC. Desde allí salté a banca internacional en RBS, donde estuve 12 años cubriendo las grandes cuentas españolas. Precisamente ése es mi rol actual, como responsable de relación con inversores.

Tomás Maraver: Yo estudié industriales en ICAI y estuve casi 15 años en Londres, primero en JP Morgan en el área de leveraged finance; luego en el private equity KKR, donde trabajé seis años en el equipo de situaciones especiales y, durante seis años, en un hedge fund multi-estrategia, King Street Capital Management. Hicimos unos ahorros y decidimos dejar nuestros trabajos para lanzar el fondo, nuestro proyecto vital. Hemos invertido todo nuestro patrimonio y gran parte del de nuestras familias y amigos porque estamos convencidos de la rentabilidad y seguridad a largo plazo de nuestra metodología de inversión. Identificamos un gran un hueco en inversión de calidad en España. En Reino Unido la gestión independiente supone un 90% del mercado, aquí es menos de un 5% de los activos bajo gestión. La mayoría de los inversores están en productos bancarios mixtos, real estate o renta fija, cuya rentabilidad a largo plazo es inferior a la de la renta variable. El estudio sobre compañías cotizadas realizado por el profesor Hendrik Bessembinder detalla que muy pocas compañías generan la mayoría del valor. Durante los últimos 103 años, de 1916 a 2019, la mitad de los 47 trillones de dólares generados por la bolsa americana se deben a 83 empresas (el 0,3% de las más de 26.000 empresas analizadas), que son las compañías de calidad donde invertimos.

Desde el lanzamiento del fondo, ¿qué capital han levantado? ¿Les sorprende la acogida de aseguradoras y family offices españoles?

IG: Lanzamos el fondo el 1 de diciembre de 2021 con 20 millones de euros y actualmente estamos en 42 millones. Estamos captando capital entre inversores institucionales españoles, fundamentalmente aseguradoras y family offices. El fondo también se puede comprar a nivel individual puesto que nos distribuyen las grandes plataformas Allfunds e Inversis.

TM: El éxito reside, en parte, en que somos el único fondo gestionado en españa que hace quality investing en base a un análisis fundamental riguroso, similar al que realizan los hedge funds y el capital riesgo. Damos acceso al inversor español a los grandes campeones globales con importantes ventajas competitivas, compañías como Canadian Pacific o la española Amadeus.

El ROCE de su cartera (la media de las 25 compañías) es del 18% mientras el del S&P 500 es un 10% y el Ibex, sustancialmente inferior...

TM: Efectivamente, y no solo eso, nuestras compañías tienen un margen bruto del 70% mientras para el S&P 500 es del 35%. El retorno esperado a largo plazo oscila entre un 12,5% y un 15%. El S&P 500 es un índice muy exigente que, históricamente, ha dado un 10%. Con nuestro análisis fundamental aplicamos 4 filtros: compañías que operan en monopolios u oligopolios naturales (no regulados), con crecimiento estructural en sus sectores, altos retornos en capital (ROCEs) y en sectores no cíclicos. Todavía me sorprende que gran parte de la discusión del día a día se centre en hacia dónde irá el mercado. Nosotros no jugamos ni apostamos a los ciclos. Las ventajas estructurales de nuestras compañías en cartera no son replicables, por eso siguen y seguirán creciendo y ofreciendo estos elevados retornos.

¿Cómo encaja su fondo en el entorno actual de incertidumbre, con temores como la espiral inflacionaria y próximas subidas de tipos?

TM: Creemos que es un buen momento para invertir en nuestra estrategia. En una espiral inflacionista como la actual, ¿quién puede trasladar esa subida de precios? Las compañías que venden productos no discrecionales y tienen un alto poder de precios, con estructuras de mercado mono/oligopolísticas.

IG: Cuando el mercado ha bajado sustancialmente nuestro fondo ha sido más defensivo. El mercado llegó a caer un 13,5% con la invasión de Ucrania y la subida de tipos y nuestro fondo menos de un 4%. La clave es el análisis de Tomás y equipo. Hay muy pocos fondos haciendo inversión de calidad a un precio razonable a nivel global.

TM: A día de hoy nuestro cliente natural es el family office, pero en nuestra base inversora hay perfiles variados: banca privada, aseguradoras, retail.... Hemos arrancado en España porque creemos que hay un hueco en el mercado y por nuestras largas relaciones con inversores locales pero nuestra aspiración es ser uno de los mejores fondos de inversión en calidad globales.

Supongo que la rotación de la cartera será baja ¿Dónde están invertidos globalmente? ¿Gran parte de las compañías son norteamericanas?

TM: La rotación en las 25 compañías del portfolio será muy reducida dado el exhaustivo y riguroso trabajo de análisis. Efectivamente, muchas están en EEUU., en Europa hay menos compañías de calidad. Se suele decir que la bolsa europea está mucho más barata pero, en nuestra estrategia, ocurre justo lo contrario. En cartera está UnitedHealth Group, por ejemplo, la compañía de atención médica y seguros de salud en EEUU; también Moody's, la firma global de calificación crediticia, Visa u Otis. La clave está en la sostenibilidad de los negocios en los que invertimos. A diferencia de muchos otros fondos, no invertimos en bancos ni en compañías de telecos, tampoco en comodities, ni en sectores cíclicos como el automovilístico. Son pocos los sectores que cumplen nuestros criterios, como tecnología de la información, salud, consumo, servicios de comunicación y nichos industriales como ascensores y aeroespacial. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, son, además, compañías críticas en la cadena de valor, solemos decir que sin ellas el mundo dejaría de dar vueltas.

¿En qué consiste su esquema de comisiones? ¿Por qué es diferente?

IG: En este sentido, el alineamiento de intereses es total. Nuestra estructura de comisiones también es diferencial. Los independientes españoles tienden a cobrar en torno a un 2% fijo. Nosotros cobramos un 1% fijo y un 9% variable sobre las ganancias a final de año. Para ponernos su nivel, tenemos que crecer en torno a un 10%. Ofrecemos dos clases de inversión: retail, a partir de 20.000 euros y con una comisión de gestión del 1,4% más el 9% sobre resultados; e institucional, con una inversión mínima de 200.000 euros y un coste del 1% de gestión y 9% sobre resultados. Actualmente, la mayoría de las órdenes son en el ticket alto puesto que no estamos haciendo publicidad. Los family offices grandes, algunos muy sofisticados y que conocen quality, dan mucho valor contar con un equipo local y a cercanía. Tenemos family offices que han invertido tickets relevantes tras hacernos una due diligence exhaustiva . Tomás lleva haciendo esto toda la vida y, al final, a diferencia, por ejemplo, de otros productos como private equity, el fondo tiene liquidez diaria, por lo que se pueden deshacer posiciones en cualquier momento.