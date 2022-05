Warren Buffett cuenta cuánto pagaría por todo el bitcoin: "No pagaría ni 25 dólares"

No parece que Warren Buffett vaya a invertir nunca en criptomonedas ni, tampoco, que cambie de opinión.

Buffett comenzó su respuesta diciendo que si todos los asistentes a la sala fueran propietarios de "todas las tierras de cultivo de Estados Unidos" o de "todos los apartamentos del país" y le ofrecieran una participación del 1% por 25.000 millones de dólares, les extendería un cheque en el acto. Pero no haría lo mismo con bitcoin.

"El bitcoin no produce nada"

"Si usted fuera dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciera por 25 dólares, no lo compraría", dijo Buffett. "Porque, ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de una forma u otra. No va a hacer nada".

Explicó que su opinión sobre los terrenos agrícolas y las propiedades de alquiler frente al bitcoin se basa en como "la diferencia entre los activos productivos y algo que depende de que el siguiente tipo te pague más de lo que obtuvo el último".

"Los apartamentos van a producir renta y las granjas van a producir comida", dijo. "Si tengo todo el bitcoin, vuelvo a estar donde estaba su fundador (el anónimo Satoshi)".

Buffett atribuyó el atractivo del bitcoin a una especie de "magia" que atrae a los inversores. "No sé si subirá o bajará en el próximo año, en cinco o en diez. Pero de lo que estoy seguro es de que no se multiplica, no produce nada", dijo. "Tiene una magia, y la gente ha atribuido magia a muchas cosas".

Buffett ha estado durante mucho tiempo en contra de las criptodivisas. En 2018 predijo que "llegarán a un mal final" y dijo que Berkshire Hathaway "nunca tendrá una inversión en ellas."

Pero también ha reconocido en otras ocasiones que tampoco le ha interesado formarse: "Me meto en suficientes problemas con las cosas de las que creo que sé algo", dijo entonces. "¿Por qué demonios debería tomar una posición larga o corta en algo que no conozco?".