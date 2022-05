¿Dónde están los precios de entrada en las FAANG aprovechando la caída?

Joan Cabrero Barcelona

Durante las últimas semanas son numerosas las consultas que recibo en Ecotrader, ya sea en el foro general o, a nivel más particular, en la sección de ITV (Inspección Técnica de Valores), en las que los suscriptores del servicio premium de elEconomista me preguntan cuándo será el momento de volver a comprar tecnología y, más concretamente, dónde se encuentran los precios de entrada en las Big Tech norteamericanas, que llevan acumulada un caída de órdago en muchos casos.

Pues bien, hasta el momento me he mostrado bastante reticente a recomendar comprar a pesar de las dudas que, como es normal, me ocasionó el importante rebote, superior al 15%, que formó el Nasdaq 100 tras alcanzar a mediados de marzo el importante soporte teórico de los 13.000 enteros. Ahí se encuentra el nivel de corrección proporcional del 38,20% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que inició la principal referencia tecnológica desde los mínimos de marzo de 2020 y que encontró techo en noviembre del año pasado, tras el cambio radical de la política monetaria y el avance de unas subidas de tipos de interés que tienen como principal efecto directo unas subidas de las rentabilidades de los bonos que han provocado unas fuertes ventas en la tecnología.

El alcance de ese soporte y punto de giro tan importante desde el punto de vista técnico provocó un potente rebote, pero hubo algo que era inquietante y que me invitó a ser paciente a la hora de gastar la munición en forma de liquidez que vengo sugiriendo atesorar desde hace semanas, concretamente el hecho de que ni el S&P 500 ni el Dow Jones Industrial hayan alcanzado todavía niveles de soporte análogos a esos 13.000 del Nasdaq 100, como son los 3.820 puntos y los 29.800 puntos respectivamente. Hasta ahí aún hay un margen de caída del 8-10% y esto es algo que me invita a no descartar la posibilidad de que el Nasdaq opte por formar una corrección más profunda, que al menos sirva para desandar la mitad de todo el amplio movimiento alcista que antes les describía y que nació en los mínimos de marzo de 2020, que fueron el suelo del Covid crash. Si eso sucede supondría asistir a una caída adicional del Nasdaq 100 hasta el entorno de los 11.800-12.000 puntos y es ahí donde me plantearía comprar, sin ningún tipo de duda, las principales FAANG, acrónimo de las 5 compañías tecnológicas más importantes: Facebook (Meta Platforms), Amazon, Apple, Netflix y Google, a la que añadiría Microsoft.

A continuación les voy a indicar los distintos soportes según el análisis técnico en las que se podrían comprar las FAANG ya que entiendo que el calvario y varapalo que están sufriendo son una oportunidad inmejorable para subirse a la tendencia que desarrollan en plazos largos, que sigue siendo indiscutiblemente alcista.

Las acciones de Meta Platforms formaron la semana pasada una potente subida tras presentar unos resultados trimestrales que superaron las previsiones en beneficio y usuarios. Esto provocó que la cotización de la matriz de Facebook abriera un potente hueco al alza que plantea que los mínimos que ha marcado en los 369 dólares es muy posible que hayan sido el suelo de la tendencia bajista que inició la compañía en septiembre del año pasado desde la zona de los 385 dólares. Este es hueco es probable que sea rellenado parcialmente en próximas sesiones pero entiendo que tras esa consolidación la cotización se dirigirá a rellenar el hueco, esta vez bajista, que abrió a comienzos de febrero desde los 322 dólares. Buscando esta subida aquellos que no tengan a Meta Platforms en cartera podrían comprar si cae a la zona de los 180-187 dólares siempre que asuman un stop bajo los 169 dólares.

Análisis técnico Facebook

El gigante del comercio electrónico Amazon presentó pérdidas en sus resultados trimestrales, fundamentalmente debido al desplome en el mercado de valores de la empresa de fabricación de vehículos eléctricos Rivian, en la que la firma de comercio electrónico tiene una participación importantes desde 2019. Esto provocó una caída que llevó a Amazon a perder soportes muy importantes que presentaba en los 2.600 dólares, lo que confirmó un patrón de giro bajista en forma de cabeza y hombros que sugiere caídas hacia la zona de los 2.000-2.050 dólares, que coinciden con los máximos del año 2018 y 2019 y cuyo alcance sería una oportunidad inmejorable para comprar Amazon buscando que desde ahí siente las bases para retomar su tendencia alcista de largo plazo.

Análisis técnico Amazon

La cotización de Apple sigue todavía resistiendo sobre la directriz alcista que viene guiando milimétricamente las subidas desde septiembre de 2020, que actualmente discurre por los 154 dólares. En un contexto de fortaleza, con un Nasdaq resistiendo sobre los 13.000 puntos, entiendo que este entorno hubiera sido óptimo para comprar, pero mucho me temo que acabará perdiendo esta directriz para ir a buscar la base del canal que les dibujo en el chart, que aparece por la zona de los 140-145 dólares. Ahí es donde pueden comprar Acciones del gigante tecnológico en busca de que en próximos meses consiga marcar nuevos altos de todos los tiempos sobre los 184 dólares.

Análisis técnico Apple

El varapalo que ha sufrido Netflix a lo largo de las últimas semanas me parece un verdadero despropósito, pero así es el mercado, que suele exagerar en muchas ocasiones tanto para arriba como para abajo. La fuerte caída ha llevado a la cotización de Netflix a caer un 73% desde los máximos que marcó en la zona de los 700 dólares, lo cual está aproximando al título a una zona de teórico soporte como sería el entorno de los 155 dólares, cuyo alcance supondría una corrección del 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista de los últimos 20 años del valor y, además, por ahí discurre su directriz alcista de largo plazo. En ese entorno de los 155 dólares buscaría una ventana de compra.

Análisis técnico Netflix

El gigante tecnológico Google tampoco ha escapado de la presión bajista y recientemente perdió el soporte clave que presentaba en los 2.500 dólares. La cesión de este soporte confirma un patrón de giro en forma de doble techo que sugiere caídas hacia la zona de soporte de los 2.000-2.050 dólares, cuyo alcance supondría una corrección del 50% de toda la tendencia alcista desde los mínimos de 2020. En ese entorno se puede comprar Google.

Análisis técnico Google

