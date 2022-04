Los soportes de los que depende la fortaleza bancaria española

Las subidas de tipos dominan los mercados y en este nuevo ciclo, el sector bancario ha sido uno de los claros ganadores, brillando por encima del resto los bancos españoles, tal y como ha podido verse en el último rebote del índice bancario europeo por excelencia, que desde los mínimos del pasado 7 de marzo ha conseguido hasta el momento recuperar algo más del 50% de la última caída que nació en los altos de febrero, mientras que el Santander ha recuperado en ese mismo periodo casi el 80% de esa caída y algo muy similar ha sucedido con el resto de bancos españoles.

En próximas semanas prometo analizar las oportunidades que hay dentro de los principales bancos europeos, que tengo claro que una próxima corrección en las bolsas puede volver a situarlos en niveles muy atractivos de compra, pero hoy quiero volver a centrarme en los bancos que cotizan dentro del Ibex 35, señalando los soportes que no deberían de perder si quieren seguir mostrando una fortaleza del todo envidiable.

Antes de analizar por técnico los principales bancos españoles es importante no perder de vista al Stoxx Europe 600 Banks ya que su comportamiento guiará la dirección general que tome la banca europea. En este sentido, el soporte que no debería de perder el SX7R si quiere seguir mostrando fortaleza se encuentra en la zona de los 350 puntos y hasta el mismo todavía hay un margen de caída del 3,50%. La cesión de ese soporte llevaría al SX7R a buscar muy probablemente soportes que encuentra en los 330 puntos, cuyo alcance supondría una corrección de dos terceras partes de todo el rebote desde los mínimos de marzo. Hasta ahí hay un margen de caía del 9% y es lo que a priori recomiendo esperar antes de plantearse comprar banca europea en busca de que los mínimos de marzo en los 300 puntos hayan sido un suelo.

La ecuación rentabilidad/riesgo comprando bancos europeos en la zona de los 330 puntos del SX7R sería bastante interesante toda vez la distancia hacia ese posible suelo y stop de los 300 puntos sería del 8% mientras que el recorrido hasta los máximos de este año y potencial objetivo a buscar en próximos meses en los 442 puntos sería aproximadamente del 35%. Teniendo claro los niveles de soporte y objetivos en el SX7R vamos a continuación a analizar dónde se encuentran los soportes y resistencias en los principales bancos españoles, ordenados de mayor a menor fortaleza.

Caixabank vuelve a encabezar la lista de bancos españoles por la fortaleza mostrada en el último rebote, que la semana pasada dejó al banco a tiro de piedra de recuperar el 100% de toda la caída que nació en los máximos del 10 de febrero en los 3,269 euros. La superación de los mismos entiendo que es cuestión de tiempo ya que el objetivo que sigo manejando en próximos meses se encuentra en los 3,75 euros, que son los altos históricos del año 2018. Esta fortaleza de Caixabank no debe olvidarse para cuando haya una nueva caída entre los bancos europeos y, por ende, españoles, siendo el principal candidato a comprar si una caída busca los 2,75-2,83 euros.

Bankinter sube al segundo puesto de la lista de fortaleza después de que la semana pasada se quedara también a un suspiro de alcanzar los máximos de febrero en los 6 euros, que fueron el origen de la caída que lo llevó a los 3,96 euros. El soporte cuyo alcance sería a priori una oportunidad muy interesante para comprar Bankinter se encuentra en los 5-5,02 euros. Si cae ese soporte entiendo que en el peor de los casos veríamos cesiones a los 4,55-4,65 euros, donde se podría completar la posición.

Santander pasa de ocupar el segundo puesto de la lista de fortaleza a estar en el tercero, después de que el último rebote haya vuelto a verse frenado en los 3,26 euros, que es el nivel de recuperación del 78,60% de toda la caída anterior, muy cerca ya de los 3,482 euros, que fueron los máximos del 10 de febrero.

El alcance de esa resistencia teórica de los 3,26 euros, que es un retroceso de la serie de Fibonacci, ha frenado las subidas y desde ahí el Santander ha optado por moverse lateral con base en los 2,98-3 euros. Mientras no pierda este soporte no veo motivos para preocuparse si tienen al Santander en cartera. Si cae mucho me temo que, como ocurriría con el sectorial SX7R, antes de ver mayores alzas podríamos asistir a un retroceso a los 2,75-2,80 euros, cuyo alcance sería óptimo para comprar si no tienen al banco en su portafolio.

El Sabadell sube un puesto y deja el último lugar de la lista de fortaleza, que pasa a manos del BBVA. Lo hace gracias a que la subida de la semana pasada llevó al banco a recuperar casi el 78,60% de la última caída, tras alcanzar los 0,82 euros. Desde ahí corrige posiciones y es probable que hayamos visto un techo temporal en los ascensos. Si esta caída buscar los 0,6850 euros se podrían plantear compras. Hasta ahí hay un margen de caída del 10%.

El BBVA ha recuperado en el último rebote el 61,80/66% de toda la caída previa desde los máximos del 10 de febrero en los 5,85 euros, tras alcanzar el 29 de marzo los 5,30 euros. La semana pasada no consiguió superar esa zona de resistencia, frenándose en los 5,20 euros, desde donde corrige posiciones. El BBVA es el que tiene el soporte de corto plazo más cercano, concretamente en los 4,75 euros, y eso no debe ser visto como algo positivo ya que podría ser el primero en perderlo. No recomiendo comprar salvo que vuelva a caer a los mínimos del año en torno a los 4,20-4,40 euros.

